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Majka

Dopeman nyíltan üzent a koncertjét lemondó Majkának: „Naponta kapok halálos fenyegetéseket, de az én szívem bátor”

3 órája
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Pityinger László a napi szintű halálos fenyegetések ellenére sem törli a koncertjét, miközben Majka nemrég biztonsági okokra hivatkozva visszalépett az erdélyi fellépésétől. Dopeman szarkasztikusan üzent egykori felfedezettjének.
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MajkafenyegetésDopemanbalhé

Dopeman egy közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, bár napi szinten kap halálos fenyegetéseket, esze ágában sincs lemondani a fellépését. Üzenete burkolt odaszúrásként is értelmezhető egykori felfedezettje, Majka felé, aki a közelmúltban éppen biztonsági okokra hivatkozva törölte erdélyi koncertjét. Úgy tűnik, a megromlott viszony ellenére a két zenész képtelen elengedni egymást, folyton megy az üzengetés, kikacsintás a másik felé.

Dopeman odaszúrt Majkának.
Dopeman Majka fenyegetését elintézte annyival, hogy ő is szokott kapni eleget (Fotó: Bors)

Dopeman Majkának üzent

A megnyilvánulásban Dopeman a rá jellemző iróniával és szarkazmussal érintett több kényes témát is, összekötve a saját helyzetét a politika és a zeneipar alakulásával:

Képzeljétek, engem is megfenyegettek, de csak azért is ott leszek. Mészáros Lőrinc a választások óta megnyerte az első, 300 millió forintos tenderét. Ezt is megünnepeljük augusztus 7-én Tokajon, a Tisza Kemping és Kalandparkban, a Wild East Rock Fesztiválon, ahol megtartják az ez évi 1 darab fellépésemet. Naponta kapok halálos fenyegetéseket, de az én szívem bátor, ezért nem mondanám le a világért se

– jelentette ki Dopeman, azaz Pityinger László. 

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Ezért mondta le Majka a fellépését

Dopeman reakciójának közvetlen előzménye Majka drámai bejelentése volt. Az ózdi rapper a sepsiszentgyörgyi SIC Feszt nyitónapján lett volna a fő fellépő, ám a stábjával együtt végül el sem utaztak a helyszínre, miután a privát telefonszámára egy rendkívül részletes és aggasztó üzenet érkezett. Majka így számolt be a történtekről:

„Az sms írója közli, alig várja, hogy kiérjünk Erdélybe, és revansot tudjanak venni rajtam az őket ért sérelemért, és hogy tisztában vannak vele, hol szállunk meg, ki a biztonsági cég a rendezvényen, illetve, hogy milyen útvonalon haladunk majd a zenekarral. És természetesen azt is, hogy hazaáruló vagyok… Ugye, nem kell mondanom, honnan ered ez a gyűlölet…”

A két zenész közötti viszony már hosszabb ideje pattanásig feszült. A viszály legutóbb az NKA-ügy (Nemzeti Kulturális Alap) kapcsán lángolt fel, amikor Majka nyilvánosan támadta korábbi mentorát. Dopeman mostani megnyilvánulása jól mutatja a két előadó eltérő stratégiáját,  miközben Majka a stábja biztonságát szem előtt tartva a visszalépés mellett döntött, Dopeman nyíltan felvállalja a kockázatot.

 

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