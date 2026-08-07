Dopeman nyíltan üzent a koncertjét lemondó Majkának: „Naponta kapok halálos fenyegetéseket, de az én szívem bátor”

Dopeman egy közösségi oldalára feltöltött videóban bejelentette, bár napi szinten kap halálos fenyegetéseket, esze ágában sincs lemondani a fellépését. Üzenete burkolt odaszúrásként is értelmezhető egykori felfedezettje, Majka felé, aki a közelmúltban éppen biztonsági okokra hivatkozva törölte erdélyi koncertjét. Úgy tűnik, a megromlott viszony ellenére a két zenész képtelen elengedni egymást, folyton megy az üzengetés, kikacsintás a másik felé.

Dopeman Majka fenyegetését elintézte annyival, hogy ő is szokott kapni eleget (Fotó: Bors)

Dopeman Majkának üzent

A megnyilvánulásban Dopeman a rá jellemző iróniával és szarkazmussal érintett több kényes témát is, összekötve a saját helyzetét a politika és a zeneipar alakulásával:

Képzeljétek, engem is megfenyegettek, de csak azért is ott leszek. Mészáros Lőrinc a választások óta megnyerte az első, 300 millió forintos tenderét. Ezt is megünnepeljük augusztus 7-én Tokajon, a Tisza Kemping és Kalandparkban, a Wild East Rock Fesztiválon, ahol megtartják az ez évi 1 darab fellépésemet. Naponta kapok halálos fenyegetéseket, de az én szívem bátor, ezért nem mondanám le a világért se

– jelentette ki Dopeman, azaz Pityinger László.