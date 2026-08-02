Interjú Doszpot Péterrel: „Akaratomon kívül is egy brand lettem”

Húsz évvel azután, hogy maga mögött hagyta a gyilkossági nyomozói pályát, ismét azt csinálhatja, amihez a legjobban ért. Doszpot Péter a TV2 új bűnügyi műsorában tér vissza szakértőként, és őszintén beszélt a hot! magazinnak arról is, milyen árat fizetett a hivatásáért: családjáról, válásáról, a rendőrség utáni ürességről és arról, mi mentette meg végül.

Doszpot Péter ismét nyomozóként jelenik meg a képernyőn

Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor

Doszpot Péter húsz év után ismét a gyilkossági ügyek világában dolgozik.

A legendás nyomozó elárulta, miért vállalta el a TV2 új bűnügyi műsorát.

Beszélt arról is, milyen árat fizetett a hivatásáért a magánéletében.

Doszpot Péter családjáról, a múltjáról és az újrakezdésről is őszintén mesélt.

A 64 éves egykori zsaru ma már a jelenre és szeretteire koncentrál.

Doszpot Péter interjú

Évtizedek után újra a nyomozások világába tér vissza Doszpot Péter. A legendás zsaru a hot! magazinnak adott interjújában elárulta, miért érezte magáénak a TV2 új műsorának felkérését.

Egy hamarosan induló sorozatnak köszönhetően a suszter visszatér a kaptafához. Mennyit rágódtál azon, hogy elfogadd a TV2 felkérését, a Lezárt akták – A bűn nyomában című műsorban való szereplést?

Valójában nem sokat, mert ez alkalommal egy olyan produkcióba kaptam felkérést, ahol szakmai dolgokról lehet beszélni. Amikor leültünk és ötleteltünk, akkor számomra az volt a legfontosabb, hogy nem bulvárműsorról van szó, hanem szakmairól. Pszichológussal, kriminológussal, ügyvéddel konzultálunk megoldott gyilkossági ügyekről, amelyeket az elmúlt 20-30 évben követtek el Magyarországon.

Beszélhetünk valamiféle visszatérésről?

Annyira nem tűntem el, mert van egy műsorunk, amivel tíz éve járom az országot egy pszichológus barátommal, így heti szinten foglalkozom gyilkossági ügyekkel, felderítéssel, és ez nagyon tetszik mindenkinek. Valamiért, valahogyan benne tudtam maradni a köztudatban.

Akaratomon kívül is egy brand lettem, és sajnálom, hogy ezt korábban nem használta ki jobban a rendőrség.

Mit gondolsz, így kárpótol most az élet?

Nem érzem kárpótlásnak, bár érdekes a felkérés időszerűsége. Most érkezett meg az a műsor, amiben nekem helyem van. Korábban is megkerestek, hogy táncoljak, főzzek, menjek a dzsungelbe, de én ezeket sosem éreztem a magaménak.