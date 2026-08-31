"Az emberek ítélkeznek, bármit is teszek" - továbbra is sok bántás érti Dudás Miki özvegyét

Idén januárban érkezett a hír, hogy holtan találták a világbajnok kajakost XVIII. kerületi otthonában. Dudás Miki halála óta számtalan támadás érte özvegyét, egyben két gyermeke édesanyját, Szigligeti Ivettet, akinek a kapcsolata az egykori sportolóval nem volt éppen mindennapi: rengeteg nehézséggel kellett megküzdeniük, de végül mindig visszataláltak egymáshoz. Többek közt emiatt a hullámzó viszony miatt érte több támadás az édesanyát, majd amikor Ivett bejelentette, hogy tiszteletből és a gyermekekkel való egység miatt hivatalosan is felveszi elhunyt párja nevét, ismét a kritikák kereszttüzébe került.

Továbbra is sokan támadják Dudás Miki özvegyét / Fotó: Mediaworks

Továbbra is sokan támadják Dudás Miki özvegyét

Nemrég egy 24 óráig elérhető Instagram-történetében megkérdezték Ivettől, ennyi idő után is érik-e bántások, és amire az édesanya őszinte választ adott - vette észre a Blikk.

Igen, rengeteget. Az emberek ítélkeznek, bármit is teszek. Ha sírok, túl sok. Ha mosolygok, túl hamar továbbléptem. Ha élem az életem, már nem is fáj. Pedig amit kívülről látnak, az csak egy pillanat. Azt, ami bennem van, senki nem látja. Nem is kívánom senkinek ezt az érzést, nekem viszont egy életen át kell együtt élnem vele. Úgyhogy már nem akarok azoknak megfelelni, akik nem ismerik a fájdalmamat

- írta meg Ivett.

Szigligeti Ivett a közelmúltban az Origónak mesélt arról, hogyan változtatta meg őt Dudás Miki halála, és a rengeteg online támadás, amiket azóta kap.

Nagyon durván felnőttem, talán ez az egy szó, ami mindent visszatükröz, amit átéltem az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy eddig szinte egy rózsaszín vattacukor felhőn csücsültem, és azt gondoltam, hogy az égvilágon semmi rossz nem történhet velünk

– mondta el Ivett, aki a munkája mellett influenszerként tevékenykedik, amivel igyekszik elterelni a figyelmét a gyászról, már amennyire ez lehetséges. Emiatt is rengeteg támadást kap, de mindezzel már nem foglalkozik, és csak a szerettei körében adja át magát a fájdalomnak. A további részleteket ITT lehet elolvasni!