Emlékszel még? Palvin Barbara szülinapos férje és sógora a Jóbarátokban és az Apafejben kezdték

Augusztus 4-én ünnepli születésnapját Hollywood egyik legismertebb ikerpárja, Dylan és Cole Sprouse. A színészek ma már 34 évesek, pályafutásuk pedig szinte a születésükkel egy időben kezdődött. Az elmúlt három évtizedben együtt és külön-külön is számos emlékezetes szerepet játszottak, miközben felnőttek a kamerák előtt. Mára mindketten saját utat járnak, Dylan pedig nemcsak a karrierje, hanem a magánélete miatt is boldog időszakot él: feleségével, Palvin Barbarával hamarosan első közös gyermeküket is köszönthetik.
Dylan és Cole Sprouse fiatalon is sikeresek voltak
Dylan és Cole Sprouse 1992. augusztus 4-én születtek az olaszországi Arezzóban, amerikai szülők gyermekeként. Nem sokkal később a család visszaköltözött az Egyesült Államokba, ahol nagymamájuk javaslatára már kisbabaként reklámokban és televíziós produkciókban kezdtek szerepelni. Mivel egypetéjű ikrekként szinte teljesen egyformán néztek ki, a filmiparban gyakran felváltva alakították ugyanazt a karaktert, így megfelelve a gyermekmunka szabályainak.
Az első nagy sikert közösen érték el az Apafej című vígjátékban, amelyben Julian McGrath karakterét együtt formálták meg. A nézők számára fel sem tűnt, hogy a szerepet valójában ketten játsszák. Nem sokkal később újabb világsiker következett: a Jóbarátok című kultikus sorozatban Cole Sprouse kapta meg Ross Geller kisfiának, Bennek a szerepét. Ezt a karaktert már egyedül alakította, és a sorozat rajongói a mai napig szívesen emlékeznek vissza a szerethető kisfiúra. Bár egyes pletykák szerint Dylan néha nem hivatalosan helyettesítette testvérét.
A testvérpár karrierjének legnagyobb közös mérföldkövét azonban kétségkívül a Disney hozta el. 2005-ben indult a Zack és Cody élete, amelyben Dylan Zack Martint, Cole pedig Cody Martint alakította. A két teljesen eltérő személyiségű testvér története pillanatok alatt meghódította a világot, a sorozatból több évad készült, majd megszületett a folytatás, a Zack és Cody a fedélzeten is. A két színész ekkor vált a Disney Channel legismertebb arcává, és milliók nőttek fel a kalandjaikon.
Dylan és Cole Sprouse Disney-korszak után tanultak
A Disney-korszak lezárása után tudatos döntést hoztak: egy időre hátat fordítottak a színészetnek, és inkább a tanulásra koncentráltak. Mindketten elvégezték az egyetemet, majd újult erővel tértek vissza Hollywoodba, immár felnőtt színészként. Ezután útjaik szakmailag különváltak. Cole Sprouse kapta meg Jughead Jones szerepét a világsikerű Riverdale című sorozatban, amely új generáció számára is ismertté tette a nevét. Az évek során fotósként is komoly elismerést szerzett, és több rangos magazinnak készített divatfotókat.
Dylan Sprouse szintén folytatta a színészetet, emellett vállalkozóként is kipróbálta magát, és több filmes produkcióban is feltűnt. Az utóbbi években azonban a magánélete is sok figyelmet kapott, miután szerelemre talált a magyar szupermodellel, Palvin Barbarával. Kapcsolatuk gyorsan a rajongók kedvencévé vált, 2023-ban pedig összeházasodtak. Dylan Sprouse és Palvin Barbara azóta is boldogan élik közös életüket, és már a következő nagy mérföldkőre készülnek: első gyermekük hamarosan megszületik. Dylan így nemsokára egy teljesen új szerepben is kipróbálhatja magát, hiszen édesapa lesz.
Bár ma már külön utakon építik karrierjüket, Dylan Sprouse és Cole Sprouse kapcsolata továbbra is rendkívül szoros. Gyereksztárokból elismert felnőtt színészekké váltak, miközben sikerült megőrizniük saját egyéniségüket. A 34. születésnapjuk pedig jó alkalom arra, hogy visszatekintsünk arra a hosszú útra, amely az első közös filmszerepektől egészen Hollywood élvonaláig vezetett, galériánk segítségével pedig ezt meg is tehetjük!