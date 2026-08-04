Emlékszel még? Palvin Barbara szülinapos férje és sógora a Jóbarátokban és az Apafejben kezdték

Augusztus 4-én ünnepli születésnapját Hollywood egyik legismertebb ikerpárja, Dylan és Cole Sprouse. A színészek ma már 34 évesek, pályafutásuk pedig szinte a születésükkel egy időben kezdődött. Az elmúlt három évtizedben együtt és külön-külön is számos emlékezetes szerepet játszottak, miközben felnőttek a kamerák előtt. Mára mindketten saját utat járnak, Dylan pedig nemcsak a karrierje, hanem a magánélete miatt is boldog időszakot él: feleségével, Palvin Barbarával hamarosan első közös gyermeküket is köszönthetik.

Dylan és Cole Sprouse az Apafej című filmben felváltva alakították Juliant (Fotó: Archives du 7eme Art)

Dylan és Cole Sprouse fiatalon is sikeresek voltak

Dylan és Cole Sprouse 1992. augusztus 4-én születtek az olaszországi Arezzóban, amerikai szülők gyermekeként. Nem sokkal később a család visszaköltözött az Egyesült Államokba, ahol nagymamájuk javaslatára már kisbabaként reklámokban és televíziós produkciókban kezdtek szerepelni. Mivel egypetéjű ikrekként szinte teljesen egyformán néztek ki, a filmiparban gyakran felváltva alakították ugyanazt a karaktert, így megfelelve a gyermekmunka szabályainak.

Az első nagy sikert közösen érték el az Apafej című vígjátékban, amelyben Julian McGrath karakterét együtt formálták meg. A nézők számára fel sem tűnt, hogy a szerepet valójában ketten játsszák. Nem sokkal később újabb világsiker következett: a Jóbarátok című kultikus sorozatban Cole Sprouse kapta meg Ross Geller kisfiának, Bennek a szerepét. Ezt a karaktert már egyedül alakította, és a sorozat rajongói a mai napig szívesen emlékeznek vissza a szerethető kisfiúra. Bár egyes pletykák szerint Dylan néha nem hivatalosan helyettesítette testvérét.

A testvérpár karrierjének legnagyobb közös mérföldkövét azonban kétségkívül a Disney hozta el. 2005-ben indult a Zack és Cody élete, amelyben Dylan Zack Martint, Cole pedig Cody Martint alakította. A két teljesen eltérő személyiségű testvér története pillanatok alatt meghódította a világot, a sorozatból több évad készült, majd megszületett a folytatás, a Zack és Cody a fedélzeten is. A két színész ekkor vált a Disney Channel legismertebb arcává, és milliók nőttek fel a kalandjaikon.