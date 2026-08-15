Rájuk sem ismersz! Így néznek ki manapság az Egy rém rendes család sztárjai

1987. április 5-én tűzte először műsorára az amerikai Fox a Married… with Children című szitkomot, melyet a magyar tévénézők Egy rém rendes családként ismerhetnek. Al Bundy és zűrös, cseppet sem hétköznapi családja nagy kedvenc lett mind a tengeren túlon, mind kis hazánkban. Az eredeti széria utolsó része 1997. június 9-én került képernyőre, 11 évadot és 259 részt ért meg, ami igencsak komoly teljesítmény: egyike lett az Egyesült Államok leghosszabb ideig futó szituációs komédiáinak.

Ed O’Neill és Katey Sagal, az Egy rém rendes család főszereplői

Fotó: Photo12.com - Collection Cinema

A sorozat népszerűségét jól mutatja, hogy számos ország (Argentína, Brazília, Bulgária, Németország, Izrael, Horvátország, sőt, Magyarország is) elkészített a maga remake-jét belőle. De most ne ezekkel az új verziókkal foglalkozzunk, hanem az eredeti széria sztárjaival! Galériánkban (mely az alábbi képre kattintva nyílik meg) összegyűjtöttük, hogy néz ki és mi lett azóta Ed O’Neill-lel, Katey Sagallal és a többi főszereplővel.

Egy rém rendes család: mi lett a sorozat szereplőivel? Galéria

IDE KELLENE BETENNI AZ "Egy rém rendes család: mi lett a sorozat szereplőivel?" GALÉRIÁT!