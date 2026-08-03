Elhunyt a Fargo, az X-akták és az Odaát sztárja

A fia jelentette be, hogy 83 éves korában elhunyt Scott Hylands, aki leginkább a Night Heat című sorozat főszerepéről vált híressége, de szerepelt az X-aktákban, a Fargóban, valamint az Odaátban is. A kanadai színész július 29-én, szerdán vesztette életét a fia, Luke elmondása szerint, aki egy július 31-én, pénteken közzétett Instagram-bejegyzésben osztotta meg a szomorú hírt.

Elhunyt Scott Hylands, a Fargo, az X-akták és az Odaát sztárja / Fotó: Unsplash

Elhunyt Scott Hylands, a Fargo, az X-akták és az Odaát sztárja

Férj, apa, színész, rendező, író, mesélő, barát és az élet szerelmese. Összetört szívvel kell közölnöm a hírt, hogy édesapám, Scott szerda este elhunyt. A családommal együtt még próbáljuk feldolgozni ezt a szörnyű veszteséget. Egyszerűen nincsenek szavak arra, milyen sokat jelentesz nekem. Te vagy az én örök hősöm és a legjobb barátom, mindig és mindörökké. Szeretlek. Ég veled, apa

- írta a posztjában Luke, aki a halál okát nem hozta nyilvánosságra. Scott Hylandsnél még 2021-ben diagnosztizáltak akut mieloid leukémiát, azonban nem tudni, a halála összefüggésben áll-e a korábbi diagnózissal.

Scott Hylands, Star of ‘Night Heat,’ Dies at 83 https://t.co/6aqlBbBwGo — People (@people) August 2, 2026

Scott Hylands 1943-ban született a kanadai Lethbridge-ben, majd ezt követően Vancouverben nőtt fel, 1964-ben pedig kitüntetéssel végzett a Brit Columbia Egyetemen, ahol színháztudomány alapdiplomát szerzett. Miután fellépett egy New York-i színpadi produkcióban, Hylands a San Franciscó-i American Conservatory Theatre alapító tagja lett, ahol több mint 20 produkcióban szerepelt, köztük Az ügynök halála és a Lear király című darabokban.

Filmes debütálása az 1969-es Daddy's Gone A-Hunting című horrorvígjátékban volt, amit számos filmes és televíziós szerep követett, mielőtt megkapta volna a főszerepet a Night Heat című sorozatban. A színész az ezt következő három évtizedben több tucat sorozatban játszott, többek közt az X-aktákban, az Odaátban, valamint a Fargo 3. évadában. Utoljára a Wynonna Earp című szériában tűnt fel 2020-ban.

Scott Hylandset a fia, Luke mellett a felesége, Veronica és a lánya, Rebecca gyászolja - írja a People.