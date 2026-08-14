Megrendültek a rajongók: asztmás roham végzett az egykori gyereksztárral

Tragikus módon elhunyt a Nickelodeon egykori gyereksztárja, Christy Knowings. A 46 éves színésznőt a hírek szerint augusztus 7-én, pénteken szállították egy Los Angeles-i kórházba, miután asztmás rohamot kapott, ahol létfenntartó készülékre helyezték. A család elmondása szerint Christy Knowings agykárosodást szenvedett a roham következtében, így végül arra a döntésre jutottak, lekapcsolják őt a gépekről. A színésznő augusztus 11-én, kedden vesztette életét.
Elhunyt a Nickelodeon egykori gyereksztárja
Christy Knowings Amanda Bynes-szal közösen szerepelt a Nickelodeon Sok hűhó című műsorában, amelyhez 1997-ben csatlakozott és három évadon keresztül szerepelt benne. A színésznő a Szezám utca három epizódjában is felbukkant testvérével, Chris Knowingsszal, ahol duettet énekeltek, valamint a Nickelodeon And Now This! című műsorában, valamint a Figure It Out vetélkedőben is szerepelt.
Knowings 2022-ben támogatásáról biztosította Amanda Bynest, mialatt a színésznő a gyámsága megszüntetéséért küzdött: a másik tinisztár ugyanis súlyos pszichés és alkoholproblémák miatt vonult vissza a nyilvánosságtól, majd a bíróság több évre felügyelet alá helyezte, amelyet végül sikerült megszüntetni.
Ott leszünk, hogy támogassuk a Sok hűhó családunk egyik tagját, Amanda Bynest, amint harcba száll ebben az ügyben
- írta akkor Christy Knowings, a Daily Star beszámolója szerint.
A kétezres évek egyik legnépszerűbb színésznője volt Amanda Bynes, aki a hirtelen jött népszerűség következtében összeroppant, és úgy tűnt, végleg eltűnik a nyilvánosság szeme elől. 2013-ban helyezték édesanyja gyámsága alá, majd Britney Spears esetén felbuzdulva ő is szabadulni akart a kilenc éve tartó folyamatos felügyelet alól. Végül kedvező ítéletet kapott és felmentették, ezt követően viszont újra a pszichiátrián kötött ki az egykori színésznő. A további részleteket ITT lehet elolvasni!