Megrendültek a rajongók: asztmás roham végzett az egykori gyereksztárral

Tragikus módon elhunyt a Nickelodeon egykori gyereksztárja, Christy Knowings. A 46 éves színésznőt a hírek szerint augusztus 7-én, pénteken szállították egy Los Angeles-i kórházba, miután asztmás rohamot kapott, ahol létfenntartó készülékre helyezték. A család elmondása szerint Christy Knowings agykárosodást szenvedett a roham következtében, így végül arra a döntésre jutottak, lekapcsolják őt a gépekről. A színésznő augusztus 11-én, kedden vesztette életét.

Elhunyt a Nickelodeon egykori gyereksztárja / Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

Elhunyt a Nickelodeon egykori gyereksztárja

Christy Knowings Amanda Bynes-szal közösen szerepelt a Nickelodeon Sok hűhó című műsorában, amelyhez 1997-ben csatlakozott és három évadon keresztül szerepelt benne. A színésznő a Szezám utca három epizódjában is felbukkant testvérével, Chris Knowingsszal, ahol duettet énekeltek, valamint a Nickelodeon And Now This! című műsorában, valamint a Figure It Out vetélkedőben is szerepelt.

Nickelodeon star Christy Knowings dies aged 46 after asthma attack causes brain damage https://t.co/nDWSWhW7OL — Metro Entertainment (@Metro_Ents) August 13, 2026

Knowings 2022-ben támogatásáról biztosította Amanda Bynest, mialatt a színésznő a gyámsága megszüntetéséért küzdött: a másik tinisztár ugyanis súlyos pszichés és alkoholproblémák miatt vonult vissza a nyilvánosságtól, majd a bíróság több évre felügyelet alá helyezte, amelyet végül sikerült megszüntetni.

Ott leszünk, hogy támogassuk a Sok hűhó családunk egyik tagját, Amanda Bynest, amint harcba száll ebben az ügyben

- írta akkor Christy Knowings, a Daily Star beszámolója szerint.







