Elhunyt a Pókember: Nincs hazaút színésznője

82 éves korában elhunyt Mary Egida Rivera, aki a Pókember: Nincs hazaút című filmben alakította az egyik szereplő nagymamáját. A színésznő a gyászjelentés szerint 2026. április 15-én, Honoluluban halt meg: a hírt a TMZ augusztus 3-án, hétfőn osztotta meg, miután Rivera egy családtagja elárulta, a színésznő szélütést kapott, majd létfenntartó gépre kapcsolták.

82 éves korában elhunyt a Marvel színésznője / Fotó: Unsplash

82 éves korában elhunyt a Marvel színésznője

Rivera 1943. június 2-án született a Fülöp-szigeteken, Iloilóban, és a nekrológja szerint büszkén fogadta el a „filippínó nagymama” szerepét a 2021-es Marvel filmben, olyan sztárok oldalán, mint Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Jamie Foxx vagy Zendaya. A családja a TMZ-nek azt is elárulta, ők biztatták arra, hogy induljon a meghallgatáson.

Köszönöm, hogy ilyen méltósággal és büszkén képviselted a filippínó közösséget, amikor Ned Leed Loláját (nagymamáját) alakítottad a Pókember: Nincs hazaút című filmben. Örökké szeretni, becsülni és hiányolni fogunk

- tisztelgett a színésznő emléke előtt egy rajongó a Facebookon.

Spider-Man: No Way Home star Mary Rivera dead at 82 after family made heartbreaking decision to remove her from life support https://t.co/utGxFdPbji — Daily Mail (@DailyMail) August 4, 2026

Mary Egida Riverát a férje, Alejandro Rivera, a gyermekei, Carmela Jones (Jay), Paul Rivera (Leilani), Edwin Rivera, Angela Kelly (Jaime), valamint 11 unokája és négy dédunokája gyászolja. A temetését június 6-án tartották a Mililani Tech Parkban található Trinity Central Oahu templomban - írja a People.