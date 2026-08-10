Meghalt az egyik közkedvelt karácsonyi film sztárja

79 éves korában elhunyt a Karácsonyi történet című film sztárja. A kanadai születésű színésznő, Tedde Moore egy, a Facebookon közzétett közlemény szerint múlt hét szerdán vesztette életét a muskokai Huntsville-ben. A sztár a hírek szerint szklerózis multiplexben szenvedett, a halála pontos okát azonban a családja nem hozta nyilvánosságra.

Elhunyt a Karácsonyi történet sztárja / Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

Elhunyt a Karácsonyi történet sztárja

A színésznő a tanárnő, Miss Shields szerepéről ismertté a Bob Clark által rendezett filmben, amelyben Peter Billingsley, Melinda Dillon és Darren McGavin is játszott. Az alakításáért Genie-díjra jelölték, amellyel a kanadai filmművészet legjobbjait ismerték el 1980 és 2012 között. A Karácsonyi történet színészei közt egyébként igen szoros kötelék jött létre: Tedde Moore egy 2021-es interjúban elárulta, a mai napig "srácoknak" hívja egykori kollégáit.

Az a tény, hogy a srácokkal – mert igen, még mindig srácoknak hívom őket –, közel 40 év után is barátok és család vagyunk, a szívünkön múlt, mivel Bob Clarke így választotta ki a színészeit

- mondta el a színésznő.

‘A Christmas Story’ actress Tedde Moore dead at 79 https://t.co/wuLnLpTvmL pic.twitter.com/l1vKFEneJR — New York Post (@nypost) August 10, 2026

Tedde Moore az 1994-es Családba nem üt a ménkű című filmben játszotta el ismét ikonikussá vált karakterét. A későbbiekben szerepelt a Torzó – Az Evelyn Dick-ügy, valamint a Fagyöngy Manhattan felett című filmekben. 2009-ben szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, ennek ellenére továbbra is szerepelt a képernyőn. Egyik utolsó szerepét a Kennedy család című sorozatban kapta 2011-ben, amelynek három epizódjában bukkant fel.

A színésznő a néhai kanadai rendező, Donald Shebib felesége volt, akitől két gyermeke van, Suzanna és Noah, illetve született egy lánya, Zoe, egy korábbi, Patrick Christopher Carter színészhez fűződő románcából - írja a Page Six.