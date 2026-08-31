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elhunyt

Tragikusan fiatalon elhunyt a népszerű tévésztár

20 perce
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Barátja jelentette be a népszerű tévésztár és egykori modell halálát. Lee Yong-joo mindössze 44 éves volt, amikor egy szívroham következtében elhunyt. A tragédia a rajongókat és a korábbi kollégákat egyaránt mélyen megrázta.
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elhunytszínésztévésztár

Egy barátja jelentette be, hogy mindössze 44 évesen elhunyt a dél-koreai tévésztár és egykori modell, Lee Yong-joo, szívroham következtében. A színészt a legtöbben a 2013-as Kék torony című drámából, valamint a 2006-os Goong című szériából ismerték.

44 éves korában elhunyt a népszerű tévésztár / Fotó: Youtube

44 éves korában elhunyt a népszerű tévésztár

Sajnálattal közöljük, hogy barátunk, Lee Yong-joo váratlanul elhunyt... Szíves részvéteteket kérjük, amikor elindul az utolsó útján

- jelentette be a színész barátja a közösségi médiában, mialatt számtalan ismerőse, rajongója és egykori kollégája is tisztelgett az emléke előtt.

A korábbi modell a hírek szerint augusztus 29-én vesztette életét: a színész egy 2013-ban adott interjú során árulta el, hogy felmentették a katonai szolgálat alól, miután a fizikális vizsgálat során hipertrófiás kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála, egy genetikai eredetű szívbetegséget. Ekkor a szívizom rendellenesen megvastagszik, ami megnehezíti a szív számára a vér hatékony pumpálását.

A kórházban azt mondták, nagy az esély arra, hogy örökletes, ezért a nővéremet és engem is kivizsgáltak. Én voltam az egyetlen, akinek ugyanolyan állapota volt, mint az anyámnak

- mondta el Lee, aki idén év elején a Youtube-csatornáján beszélt arról, hogy ismét problémák vannak a szívével. 

A tévésztár nem sokkal a halála előtt egy egyéni utazási irodát vezetett Szongnamban, nagyjából 26 kilométerre Dél-Korea fővárosától, Szöultól - írja a Daily Star.

 

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