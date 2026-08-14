Apuka lesz Ember Márk: nem ő az egyetlen, akinek lehet gratulálni

Ember Márk és Havasi Virág esküvője óta még egy év sem telt el, de máris itt az újabb örömhír, ugyanis a pár első gyermekét várja. A Hogyan tudnék élni nélküled? főszereplője szigorúan óvja a magánéletét a nyilvánosságtól, de a nagyobb mérföldköveket persze megosztja a rajongóival. Így volt ez tavaly augusztusban is, amikor teljes titokban összekötötték az életüket kedvesével. Most pedig leleplezték, hogy úton van az első gyermekük.

Ember Márk felesége, Havasi Virág várandós, amit egy cuki víz alatti videóval kürtöltek világgá (Fotó: Instagram/Ember Márk)

Ember Márk felesége várandósságát egy nem mindennapi búvárkodós videóval jelentette be, amin egy cumi úszik el előttük a víz alatt. A színész pedig egyszerűen annyit írt a felvételhez, hogy „+1Ember”. De nem csak Havasi Virág és Ember Márk párosát érte ilyen örömhír, ugyanis Horányi Juli is nemrég jelentette be, hogy terhes. A 41 éves énekesnő néhány, a stílusához igazán passzoló, vagány kismamafotóval adta először követői tudtára, hogy hamarosan édesanya lesz, azóta pedig, ha teheti, lépten-nyomon megmutatja a pocakját.

Ember Márkék az első, Tornóczky Anitáék a második babát várják

Ha már a sztárvilág laza kismamáiról van szó, nem hagyhatjuk ki Tornóczky Anitát sem a sorból. Az egykori műsorvezető 2024 novemberében adott életet kisfiának, Noelnek, most pedig, 47 évesen már a második gyermekével várandós. Tornóczky Anita kora ellenére elképesztő könnyedséggel oldja meg a mindennapokat, pedig egy másfél évesről és számos kutyájáról gondoskodni már önmagában nem egyszerű, de mindezt 8 hónapos terhesen, a legnagyobb kánikulában megoldani komoly kihívás. Ő viszont mintha észre sem venné a nehézségeket, sőt most még a Sziget Fesztiválra is kilátogatott szórakozni egyet, mielőtt szeptemberben megérkezik a második baba.

Szabó Zsófi második gyermekét várja, aki a számítások szerint szinte bármikor megérkezhet (Fotó: MW Bulvár)

Szabó Zsófi gyermeke bármikor érkezhet

A TV2 műsorvezetője május elején néhány visszafogott pocakos fotóval leplezte le titkát, hogy úton van a második gyermeke. Szabó Zsófi fia, Mendel már 8 éves, és édesanyja rövid posztja szerint csaknem a szülőknél is jobban várja a kis testvérét. Ráadásul a tavaszi fotókat elnézve valószínűleg már nem kell sokat várnia, a műsorvezető és szír származású férje talán már egy hónapon belül bejelenthetik az új családtag érkezését.