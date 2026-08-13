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EMBER MÁRK

Hatalmas az öröm: a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja és felesége első gyermeküket várják – videó

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Ember Márk korábban többször is beszélt arról, hogy készen áll az apaságra, sőt azt sem titkolta, hogy első gyermekeként kisfiút szeretne. A színész egyik legnagyobb álma most valóra válik: feleségével, Havasi Virággal első gyermeküket várják, az örömhírt pedig nem mindennapi videóval jelentették be.
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EMBER MÁRKgólyahírHogyan tudnék élni nélküledvideóInstagram

Eddig sem volt titok, hogy Ember Márkot már évek óta foglalkoztatja a családalapítás gondolata. A színész még 2022-ben, a Sztárban Sztár című műsorban való szereplése idején beszélt arról, hogy készen áll az apaságra. 

Ember Márk és felesége első gyermeküket várják
Ember Márk és felesége első gyermeküket várják Fotó: Bach Máté

Ember Márk és felesége első gyermeküket várják

Már akkor azt is elárulta, hogy első gyermekeként fiút szeretne. „Az első gyerekem mindenképpen legyen fiú” – fogalmazott határozottan Márk, akinek kívánsága egy gyerekkori élményéhez kapcsolódik.

Tizenegy évvel vagyok idősebb a húgomnál, és amikor megszületett, tudom, emlékszem, már akkor mennyire elindult bennem a féltés, hogy majd a fiúk meg fogják környékezni

– idézte korábban a Jászai Mari-díjas színész szavait a Bors

Most pedig úgy látszik, hogy teljesült a legnagyobb vágya: feleségével, Havasi Virággal első gyermeküket várják. 

A csodálatos gólyahírről a Hogyan tudnék élni nélküled sztárja maga számolt be, méghozzá igazán különleges módon. 

+1 Ember

- írta Instagram-oldalán megosztott videójához, amelyben kedvesével búvárkodnak és cumi úszik feléjük a vízben.  Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a kommentszekció azonnal felrobbant a hír láttán, nem győznek gratulálni a házaspárnak. 

 

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