Hatalmas az öröm: a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja és felesége első gyermeküket várják – videó

Eddig sem volt titok, hogy Ember Márkot már évek óta foglalkoztatja a családalapítás gondolata. A színész még 2022-ben, a Sztárban Sztár című műsorban való szereplése idején beszélt arról, hogy készen áll az apaságra.
Ember Márk és felesége első gyermeküket várják
Már akkor azt is elárulta, hogy első gyermekeként fiút szeretne. „Az első gyerekem mindenképpen legyen fiú” – fogalmazott határozottan Márk, akinek kívánsága egy gyerekkori élményéhez kapcsolódik.
Tizenegy évvel vagyok idősebb a húgomnál, és amikor megszületett, tudom, emlékszem, már akkor mennyire elindult bennem a féltés, hogy majd a fiúk meg fogják környékezni
– idézte korábban a Jászai Mari-díjas színész szavait a Bors.
Most pedig úgy látszik, hogy teljesült a legnagyobb vágya: feleségével, Havasi Virággal első gyermeküket várják.
A csodálatos gólyahírről a Hogyan tudnék élni nélküled sztárja maga számolt be, méghozzá igazán különleges módon.
+1 Ember
- írta Instagram-oldalán megosztott videójához, amelyben kedvesével búvárkodnak és cumi úszik feléjük a vízben. Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a kommentszekció azonnal felrobbant a hír láttán, nem győznek gratulálni a házaspárnak.