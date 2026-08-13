Hatalmas az öröm: a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja és felesége első gyermeküket várják – videó

Eddig sem volt titok, hogy Ember Márkot már évek óta foglalkoztatja a családalapítás gondolata. A színész még 2022-ben, a Sztárban Sztár című műsorban való szereplése idején beszélt arról, hogy készen áll az apaságra.

Ember Márk és felesége első gyermeküket várják Fotó: Bach Máté

Ember Márk és felesége első gyermeküket várják

Már akkor azt is elárulta, hogy első gyermekeként fiút szeretne. „Az első gyerekem mindenképpen legyen fiú” – fogalmazott határozottan Márk, akinek kívánsága egy gyerekkori élményéhez kapcsolódik.

Tizenegy évvel vagyok idősebb a húgomnál, és amikor megszületett, tudom, emlékszem, már akkor mennyire elindult bennem a féltés, hogy majd a fiúk meg fogják környékezni

– idézte korábban a Jászai Mari-díjas színész szavait a Bors.

Most pedig úgy látszik, hogy teljesült a legnagyobb vágya: feleségével, Havasi Virággal első gyermeküket várják.

A csodálatos gólyahírről a Hogyan tudnék élni nélküled sztárja maga számolt be, méghozzá igazán különleges módon.

+1 Ember

- írta Instagram-oldalán megosztott videójához, amelyben kedvesével búvárkodnak és cumi úszik feléjük a vízben. Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a kommentszekció azonnal felrobbant a hír láttán, nem győznek gratulálni a házaspárnak.