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Emilio

„Nekem ő nem az unokám, hanem a fiam!” – Könnyfakasztó vallomást tett az 50. szülinapját ünneplő Emilio

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50. születésnapját ünnepli a népszerű énekes, de az elmúlás gondolata még nem foglalkoztatja. A kirobbanó formában lévő Emilio saját bevallása szerint lélekben és energiában pontosan ugyanúgy pörög, mint 30 éve.
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EmilioBangó Margitunokaszületésnap

Ötvenéves lett Jellinek Emilio, de a kerek évforduló cseppet sem nyomja a vállát, az énekes remek formában van, és saját bevallása szerint lélekben pontosan ugyanúgy pörög, mint tizenévesen. Az elmúlás gondolata meg sem kísértette – sőt, a családi törökországi előszületésnap, a jövőre induló nagyszabású koncertek és legfőképpen a nemrég született unokája teljesen új életet leheltek belé.

Emilio Törökországban melegített a nagy napra.
Emilio születésnapját természetesen a családjával tölti (Fotó: Bors)

Emilio Törökországban tartotta az előszülinapját

A családdal nemrég Törökországból tértek haza, ahol egy alapos tengerparti pihenéssel ünnepelték meg előre a félszázados jubileumot. A napsütés és a török vendégszeretet annyira feltöltötte őket, hogy elmondása szerint csodás élményekkel vágtak neki az itthoni teendőknek. Emilio a színpadi visszatérésre koncentrál, jövőre élő zenekaros kísérettel indulnak a fellépései, mialatt a rendszeres edzést is beépíti a napjaiba.

Mérhetetlen szeretetet érez unokája iránt

A legnagyobb érzelmi löketet mégis a legújabb családtag érkezése jelentette. Megszületett nevelt lánya, a kis Tina gyermeke, Norbika, aki pillanatok alatt elvarázsolta az egész házat. Emilio mély átéléssel mesélt a pici iránti érzéseiről, hangsúlyozva, hogy a nagypapaság teljesen más dimenzió, mint az apaság.

Emilio unokája lassan 4 hónapos.
Emilio unokája elvarázsolja az egész családot (Fotó: Bors)

Rendkívül boldog vagyok. Norbika érkezése maradéktalanul betölti azokat az érzelmi szükségleteimet, amelyek egyedivé teszik ezt a köteléket. Nagypapának lenni teljesen más élmény, mint szülővé válni, hiányzik belőle a szigorú szülői kötelezettség, így az ember átadhatja magát a feltétlen kényeztetésnek. Érettebb férfiként nagyon vágytam egy fiúra, és a nagylányom megadta nekem ezt az örömöt. Éppen ezért számomra ő nem egyszerűen az unokám, hanem a fiam. A feleségemmel, Tinával reggelente kint teázunk, a fotóit nézzük, és leírhatatlan örömöt érzünk. Amikor csak tehetik, áthozzák hozzánk, akár nyolc-tizenkét órára is, így rengeteg időt tölthetünk együtt

– mesélte Emilio.

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Bangó Margit betegségéből kezd kilábalni (Fotó: Bors)

Íme Emilio kívánsága

A családi örömökből Bangó Margit is kiveszi a részét, a művésznő üknagymama lett, és a pici érkezése óta szinte teljesen kicserélődött. Bár korábban komoly egészségügyi kihívásokkal küzdött, az ükunoka jelenléte és a miatta érzett boldogság igazi gyógyírt jelent számára. Újra nevet, unokázik, és tele van életkedvvel.

Margit mama és a kicsi között leírhatatlan, óriási a szerelem. Szinte teljesen kicserélődött, amióta meglátta az ükunokáját: állandóan nevet, unokázik, és teljesen újjászületett a jelenlététől. A legfőbb kívánságom a Jóisten felé az, hogy még egyszer láthassuk a mamát a színpadon – ez jelentené számomra a legszebb születésnapi ajándékot

– vallotta be Emilio.

 

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