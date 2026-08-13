„Nekem ő nem az unokám, hanem a fiam!” – Könnyfakasztó vallomást tett az 50. szülinapját ünneplő Emilio

Ötvenéves lett Jellinek Emilio, de a kerek évforduló cseppet sem nyomja a vállát, az énekes remek formában van, és saját bevallása szerint lélekben pontosan ugyanúgy pörög, mint tizenévesen. Az elmúlás gondolata meg sem kísértette – sőt, a családi törökországi előszületésnap, a jövőre induló nagyszabású koncertek és legfőképpen a nemrég született unokája teljesen új életet leheltek belé.
Emilio Törökországban tartotta az előszülinapját
A családdal nemrég Törökországból tértek haza, ahol egy alapos tengerparti pihenéssel ünnepelték meg előre a félszázados jubileumot. A napsütés és a török vendégszeretet annyira feltöltötte őket, hogy elmondása szerint csodás élményekkel vágtak neki az itthoni teendőknek. Emilio a színpadi visszatérésre koncentrál, jövőre élő zenekaros kísérettel indulnak a fellépései, mialatt a rendszeres edzést is beépíti a napjaiba.
Mérhetetlen szeretetet érez unokája iránt
A legnagyobb érzelmi löketet mégis a legújabb családtag érkezése jelentette. Megszületett nevelt lánya, a kis Tina gyermeke, Norbika, aki pillanatok alatt elvarázsolta az egész házat. Emilio mély átéléssel mesélt a pici iránti érzéseiről, hangsúlyozva, hogy a nagypapaság teljesen más dimenzió, mint az apaság.
Rendkívül boldog vagyok. Norbika érkezése maradéktalanul betölti azokat az érzelmi szükségleteimet, amelyek egyedivé teszik ezt a köteléket. Nagypapának lenni teljesen más élmény, mint szülővé válni, hiányzik belőle a szigorú szülői kötelezettség, így az ember átadhatja magát a feltétlen kényeztetésnek. Érettebb férfiként nagyon vágytam egy fiúra, és a nagylányom megadta nekem ezt az örömöt. Éppen ezért számomra ő nem egyszerűen az unokám, hanem a fiam. A feleségemmel, Tinával reggelente kint teázunk, a fotóit nézzük, és leírhatatlan örömöt érzünk. Amikor csak tehetik, áthozzák hozzánk, akár nyolc-tizenkét órára is, így rengeteg időt tölthetünk együtt
– mesélte Emilio.
Íme Emilio kívánsága
A családi örömökből Bangó Margit is kiveszi a részét, a művésznő üknagymama lett, és a pici érkezése óta szinte teljesen kicserélődött. Bár korábban komoly egészségügyi kihívásokkal küzdött, az ükunoka jelenléte és a miatta érzett boldogság igazi gyógyírt jelent számára. Újra nevet, unokázik, és tele van életkedvvel.
Margit mama és a kicsi között leírhatatlan, óriási a szerelem. Szinte teljesen kicserélődött, amióta meglátta az ükunokáját: állandóan nevet, unokázik, és teljesen újjászületett a jelenlététől. A legfőbb kívánságom a Jóisten felé az, hogy még egyszer láthassuk a mamát a színpadon – ez jelentené számomra a legszebb születésnapi ajándékot
– vallotta be Emilio.