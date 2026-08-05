„Volt, hogy 200 métert is autóval tettem meg” – Endrei Judit meglepő vallomást tett a múltjáról

Van egy gyorsan növekvő hazai közösség, amelynek tagjai nap mint nap hódolnak egy különös rituálénak: cipőt húznak, kilépnek az utcára, és megállás nélkül róják a métereket. Első hallásra akár egy különös szektára is gondolhatnánk, ám a Gyalogolj Endrei Judittal! csoportban szó sincs sötét tanokról vagy lehúzásról. A televíziós legenda által alapított virtuális mozgalom már több mint 23 ezer embert mozgósít, a siker titka pedig a végtelen egyszerűségében rejlik. A tagok nem egymást elvakítják, hanem egymást inspirálják a mindennapi egészségmegőrzésre és a mentális feltöltődésre.

Endrei Judit gyalogló csoportja óriási népszerűségnek örvend (Fotó: Metropol)

Endrei Judit életét nem mindig élte tudatosan

A legszebb az egészben az, hogy a tudatos életmódra váltásnak nincs lejárati dátuma, sosem késő változtatni a berögzült rossz szokásainkon. Maga a tévés ikon is nyíltan vállalja a múltját, amelyben a kényelem még messze felülírta a mozgásszeretetet:

Volt az életemnek olyan korszaka, mielőtt elkezdtem ezt a nagyon tudatos, gyalogló korszakomat, hogy képes voltam kiállni a garázsból, és autóval elmenni 200 méterre a húgomhoz meg a nagymamámhoz, ott leparkolni, majd hazaautózni

– vallotta be őszinte öniróniával Endrei Judit. Innen szép nyerni, a váltás pedig pontosan az ilyen apró lépések felismerésével kezdődik.

Nem kell rögtön hegyeket megmászni, a nagyvárosi dzsungelben élőknek sem kell lemondaniuk a természet gyógyító erejéről: „Igen, a belváros kellős közepén nem fog tudni valaki minden nap 5 kilométert megtenni a zöldben, de a hétből egy-egy estét eltölthet egy budapesti parkban vagy a Duna-parton, hétvégén meg kimehet a hegyekbe. Ezzel megadja a testének és a lelkének a szükséges harmonizálást. Mindegy, hol élünk, mindenhol meg lehet találni azt a pici természetet, ami segít a regenerálódásban" – árulta el a Kazinczy-díjas bemondó.