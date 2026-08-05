„Volt, hogy 200 métert is autóval tettem meg” – Endrei Judit meglepő vallomást tett a múltjáról

Van egy gyorsan növekvő hazai közösség, amelynek tagjai nap mint nap hódolnak egy különös rituálénak: cipőt húznak, kilépnek az utcára, és megállás nélkül róják a métereket. Első hallásra akár egy különös szektára is gondolhatnánk, ám a Gyalogolj Endrei Judittal! csoportban szó sincs sötét tanokról vagy lehúzásról. A televíziós legenda által alapított virtuális mozgalom már több mint 23 ezer embert mozgósít, a siker titka pedig a végtelen egyszerűségében rejlik. A tagok nem egymást elvakítják, hanem egymást inspirálják a mindennapi egészségmegőrzésre és a mentális feltöltődésre.
Endrei Judit életét nem mindig élte tudatosan
A legszebb az egészben az, hogy a tudatos életmódra váltásnak nincs lejárati dátuma, sosem késő változtatni a berögzült rossz szokásainkon. Maga a tévés ikon is nyíltan vállalja a múltját, amelyben a kényelem még messze felülírta a mozgásszeretetet:
Volt az életemnek olyan korszaka, mielőtt elkezdtem ezt a nagyon tudatos, gyalogló korszakomat, hogy képes voltam kiállni a garázsból, és autóval elmenni 200 méterre a húgomhoz meg a nagymamámhoz, ott leparkolni, majd hazaautózni
– vallotta be őszinte öniróniával Endrei Judit. Innen szép nyerni, a váltás pedig pontosan az ilyen apró lépések felismerésével kezdődik.
Nem kell rögtön hegyeket megmászni, a nagyvárosi dzsungelben élőknek sem kell lemondaniuk a természet gyógyító erejéről: „Igen, a belváros kellős közepén nem fog tudni valaki minden nap 5 kilométert megtenni a zöldben, de a hétből egy-egy estét eltölthet egy budapesti parkban vagy a Duna-parton, hétvégén meg kimehet a hegyekbe. Ezzel megadja a testének és a lelkének a szükséges harmonizálást. Mindegy, hol élünk, mindenhol meg lehet találni azt a pici természetet, ami segít a regenerálódásban" – árulta el a Kazinczy-díjas bemondó.
Napi 2000 lépés is több a semminél
A mozgalom ereje a folyamatossággal járó sikerélményekben gyökerezik. Sokszor a legnagyobb akadályt a saját kifogásaink jelentik, de az első lépés megtétele után már sodor a lendület:
A gondolatok általában megvannak, aztán a cselekedet nem mindig társul hozzájuk. Sokan írják a csoportban, hogy 'figyellek titeket, de még nem gyalogolok', aztán pár hét múlva büszkén újságolják a pár ezer lépésüket. Lehet, hogy kétezer lépés még nem tűnik soknak, de mindenképpen több mint a nulla
– szögezte le Endrei Judit. A tudatosabb mindennapok és a rendszeres séta ráadásul a felfedezés vágyát is feltüzelik.
Endrei Judit a gyaloglás mellett a mai napig imádja nyakába venni a világot, és újabban a közelebbi kultúrák varázsolják el, tavasszal Bosznia-Hercegovinát járta be, ősszel pedig Montenegró felé veszi az irányt, hogy újabb élményekkel töltekezzen fel. A Gyalogló csoporthoz pedig ide kattintva lehet csatlakozni. Érdemes megfontolni, mert a közösség tagjai jobban megismerhetik az ország rejtett szépségeit, mivel a gyaloglók sokszor fotókkal is illusztrálják, éppen merre járnak.