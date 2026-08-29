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retró

Így néztek ki a legendás magyar énekesek, mielőtt az egész ország megismerte őket!

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Ritkán látott archív felvételeket találtunk a hazai könnyűzene aranykorából, amelyek azonnal visszarepítenek minket a múltba. A féltve őrzött retro fotókon jól látszik, hogyan festettek a legnépszerűbb magyar énekesek a karrierjük hajnalán, még az országos hírnév előtt.
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retróMáté PéterSzűcs JudithTáncdalfesztivál

Folytatódik a retrospektív utazásunk. Előkerültek a hazai könnyűzene történetének legféltettebb archív kincsei! Amikor ezekre a fekete-fehér, nosztalgikus fényképekre pillantunk, szinte hihetetlen belegondolni, hogy a rajongott sztárok egykor épp olyan tehetséges, álmokat kergető fiatalok voltak, mint bárki más. Megmutatjuk, miként festettek a leghíresebb magyar énekesek a karrierjük legkorábbi szakaszában, mielőtt az egész ország megismerte és a szívébe zárta volna őket.

Szűcs Judith az egyik legnépszerűbb énekes volt.
Szűcs Judith korosztályának az egyik legkedveltebb énekese volt (Fotó: Fortepan)

Rengeteg énekest a Táncdalfesztivál nevelt ki

A Táncdalfesztiválok és a hazai könnyűzenei aranykor felejthetetlen figurája volt Koós János, aki utánozhatatlan humorával, védjegyévé vált mély hangjával és csupa szív egyéniségével évtizedekre a közönség kedvencévé vált. A korai képeken még egy megszeppent, de rendkívül sármos fiatalember tekint vissza ránk. Hasonlóan mély nyomot hagyott a rajongók lelkében Máté Péter, akinek tiszta tekintetéből és zongorás próbáiról már ekkor is áradt a zene iránti alázat. A jókedv és a vastaps pedig mindig garantált volt, ha Aradszky László lépett színpadra, aki közvetlen stílusával azonnal elvarázsolta a hallgatóságot. A rock szerelmeseit Szörényi Levente nyűgözte le, aki az Illés és a Fonográf élén új korszakot nyitott.

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A női előadók mezőnye is ragyogott. Toldy Mária természetes bájával már a hatvanas évek hajnalán elbűvölte a közönséget. Katona Klári elegáns kisugárzása és érzéki hangja már a pályafutása legelején kitűnt a mezőnyből. Csepregi Éva, a Neoton Família ikonikus énekesnője a kezdetektől fogva fiatalos energiát és sugárzó mosolyt hozott a pódiumra. A magyar diszkókirálynő, Szűcs Judith pedig már a legkorábbi fotóin is magabiztos jelenlétével és extrém stílusával uralta a teret.

Ezek a pillanatképek igazi időutazásra hívják a rajongókat, és bebizonyítják, hogy a leghíresebb legendák is mekkora elhivatottsággal indultak el a sztárrá válás útján.

Galéria: Ritka fotókon a legendás magyar énekesek: így festettek, mielőtt megismerte őket az ország!
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Katona Klári összetéveszthetetlen, érzéki hangja és elegáns kisugárzása már a pályája legkorábbi szakaszában elvarázsolta a közönséget

 

 

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