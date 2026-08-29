Így néztek ki a legendás magyar énekesek, mielőtt az egész ország megismerte őket!

Folytatódik a retrospektív utazásunk. Előkerültek a hazai könnyűzene történetének legféltettebb archív kincsei! Amikor ezekre a fekete-fehér, nosztalgikus fényképekre pillantunk, szinte hihetetlen belegondolni, hogy a rajongott sztárok egykor épp olyan tehetséges, álmokat kergető fiatalok voltak, mint bárki más. Megmutatjuk, miként festettek a leghíresebb magyar énekesek a karrierjük legkorábbi szakaszában, mielőtt az egész ország megismerte és a szívébe zárta volna őket.

Szűcs Judith korosztályának az egyik legkedveltebb énekese volt (Fotó: Fortepan)

Rengeteg énekest a Táncdalfesztivál nevelt ki

A Táncdalfesztiválok és a hazai könnyűzenei aranykor felejthetetlen figurája volt Koós János, aki utánozhatatlan humorával, védjegyévé vált mély hangjával és csupa szív egyéniségével évtizedekre a közönség kedvencévé vált. A korai képeken még egy megszeppent, de rendkívül sármos fiatalember tekint vissza ránk. Hasonlóan mély nyomot hagyott a rajongók lelkében Máté Péter, akinek tiszta tekintetéből és zongorás próbáiról már ekkor is áradt a zene iránti alázat. A jókedv és a vastaps pedig mindig garantált volt, ha Aradszky László lépett színpadra, aki közvetlen stílusával azonnal elvarázsolta a hallgatóságot. A rock szerelmeseit Szörényi Levente nyűgözte le, aki az Illés és a Fonográf élén új korszakot nyitott.