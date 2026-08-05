Energiaválság: Hajdú Péter szerint is a 24. órában vagyunk

„Az Összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges” – hangzottak el Deep Adaptation (mély alkalmazkodás) társadalmi mozgalom megalapítójának gondolatai Stumpf-Biró Balázs összeomláskutató szájából a Frizbi TV stúdiójában. És ez még a legoptimistább idézet, ami a Frizbi pénteki adásának előzetesében hallható. Hajdú Péter ennek fényében, érthetően kissé borúlátó az emberiség nem is oly távoli jövőjével kapcsolatban. Különösképpen most, hogy a szakember három héttel ezelőtt gyakorlatilag „megjósolta” azt az energiaválságot, aminek éppen az elején jár Magyarország, Európa és tulajdonképpen a teljes bolygónk. Az Origo a Frizbi előzetesében elhangzottak és a jelen események fényében beszélgetett Hajdú Péterrel.
Az energiaválság csak a kezdet, veszélyben az emberiség fele
„Régóta követem Stumpf-Biró Balázs munkásságát és a pénteken megjelenő beszélgetést sem most, hanem pár héttel ezelőtt rögzítettük. Szóba került többek között a Föld édesvízkészlete is és ha jól emlékszem, vissza is kérdeztem, mert egyszerűen hihetetlennek tűnt az, amit mondott. Most pedig itt van a totális vízhiány okozta energiaválság. Ott tartunk, hogy a paksi atomerőművet esetlegesen le kell állítani. A helyzet drámai, Balázs pedig gyakorlatilag a szemembe mondta, hogy ez vár ránk.”
Ennek fényében kimondom: Félek, hogy minden másban is igaza lesz! Egy biztos, a huszonnegyedik órában vagyunk! Mi magunk fogjuk elpusztítani önmagunkat…
- kezdte az Origónak Hajdú Péter, aki nem tagadja, egyik döbbenetből a másikba esett, miközben Stumpf-Biró Balázs szavait hallgatta.
Hajdú Péter: „Az emberiség fele harminc éven belül elpusztulhat”
Mert, hogy az ismert összeomláskutató jóval drámaibb következtetésekre jutott annál, mint amivel éppen most nézünk szembe ezen a végletekig kizsigerelt planétán.
Effektív olyan katasztrofális helyzet alakulhat ki a környezetünkben és az élővilágunkban, melynek következtében veszélybe kerülhet az életünk.
„A pandémiától kezdve, egészen a szélsőséges időjárási viszonyokig bármi előfordulhat. Stumpf-Biró Balázs ebben a tekintetben két, számomra teljesen döbbenetes eshetőséget is felvázolt. Az első, hogy az emberiség fele, harminc éven belül elpusztulhat. Mondom még egyszer, az emberiség fele, vagyis négymilliárd ember! És bár feltételes módban mondta, van erre reális esély. Amikor pedig azt kérdeztem tőle, hogy mennyi ideje van még a Földnek, jött a következő döbbenet. Elvileg, ha a Nap várható élettartamát vesszük figyelembe, négymilliárd év még van a bolygónkban. De Balázs azt mondta, hogy ha nem változtatunk radikálisan az életünkön és a dolgok menetén, az egy kezén meg tudja számolni, hány évtizedünk van hátra a totális végig. Na, ez az igazán drámai!” – tette hozzá Hajdú Péter.