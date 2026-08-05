Energiaválság: Hajdú Péter szerint is a 24. órában vagyunk

„Az Összeomlás elkerülhetetlen, a katasztrófa valószínű, a kihalás lehetséges” – hangzottak el Deep Adaptation (mély alkalmazkodás) társadalmi mozgalom megalapítójának gondolatai Stumpf-Biró Balázs összeomláskutató szájából a Frizbi TV stúdiójában. És ez még a legoptimistább idézet, ami a Frizbi pénteki adásának előzetesében hallható. Hajdú Péter ennek fényében, érthetően kissé borúlátó az emberiség nem is oly távoli jövőjével kapcsolatban. Különösképpen most, hogy a szakember három héttel ezelőtt gyakorlatilag „megjósolta” azt az energiaválságot, aminek éppen az elején jár Magyarország, Európa és tulajdonképpen a teljes bolygónk. Az Origo a Frizbi előzetesében elhangzottak és a jelen események fényében beszélgetett Hajdú Péterrel.

Hajdú Péter vendége hetekkel ezelőtt "megjósólta" az energiaválság bekövetkeztét (YouTube)

Az energiaválság csak a kezdet, veszélyben az emberiség fele

„Régóta követem Stumpf-Biró Balázs munkásságát és a pénteken megjelenő beszélgetést sem most, hanem pár héttel ezelőtt rögzítettük. Szóba került többek között a Föld édesvízkészlete is és ha jól emlékszem, vissza is kérdeztem, mert egyszerűen hihetetlennek tűnt az, amit mondott. Most pedig itt van a totális vízhiány okozta energiaválság. Ott tartunk, hogy a paksi atomerőművet esetlegesen le kell állítani. A helyzet drámai, Balázs pedig gyakorlatilag a szemembe mondta, hogy ez vár ránk.”