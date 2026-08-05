Így vészelik át az energiaválságot a Nemzeti Lovas Színházban: „A lovakon egy csepp vizet sem spórolhatunk”

„Most már tíz éve, amióta a Nemzeti Lovas Színház a Kincsem Parkban működik, Budapesten, itt tarjuk a lovainkat is, és hál' Istennek itt a vízhiány még konkrétan nem lépett fel, de folyamatos tárgyalásban vagyunk a vezetőséggel, és mindent megteszünk, hogy spóroljunk. Tehát, mi is csak akkor használunk vizet, például a mosógépeinkhez, a kocsik takarításához és hasonlók, amikor nagyon fontos” – kezdte a színész.

Ellenben a lovak hűtésére, tisztítására nagyon odafigyelünk, szóval a lovakon egy csepp vizet sem spórolhatunk, hiszen nem tudnak beszélni, és nem tudnak magukról gondoskodni. Nagyon kell figyelnünk a jelekre, hogy észleljük, ha bármiben hiányt szenvednek. Például mennyire csillog a szőrük, mennyire feszes a bőrük, vagy ha az istállóba belépve lefelé lóg a fejük, és többet fekszenek a kelleténél, akkor valószínűleg valami probléma van

– sorolta.

A lovak az energiaválság alatt is prioritást élveznek

Mivel a Nemzeti Lovas Színház iskolájában ilyenkor is folyik a tanítás, főként a lovak gondozására fókuszálva, így mindig vannak jó néhányan az állatok körül, akik figyelnek rájuk.

„Folyamatosan mossuk őket, és nagyon gondosan ügyelünk mind a több mint 20 lovunkra. Fontos, hogy minden nap kétszer-háromszor le legyenek mosva, utána pedig a hűvös istállóban töltsék a legmelegebb órákat. Ilyenkor nem is dolgozunk a lovakkal, próbák és előadások csak este 8 után vannak, napközben pedig megtiltom, hogy kivigyék a lovakat” – árulta el.