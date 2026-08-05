Így vészelik át az energiaválságot a Nemzeti Lovas Színházban: „A lovakon egy csepp vizet sem spórolhatunk”

Pintér Tibor vállát a Nemzeti Lovas Színház igazgatójaként komoly teher nyomja, hiszen az ő felelőssége, hogy mind a művészek, mind pedig a lovak biztonságban átvészeljék a jelenlegi extrém időjárást. Mivel a társulat nyáron legtöbbször szabadtéren játszik, így ezekben a hónapokban a kánikula különösen próbára teszi őket. A színész-igazgató lapunknak mesélt arról, hogy milyen óvintézkedéseket vezettek be, amivel az energiaválságot és a hőséget komolyabb probléma nélkül át tudják vészelni.
Pintér Tibor lovai kétségtelenül jó kezekben vannak, hiszen a színház minden dolgozója azon munkálkodik a hőségben, hogy még véletlenül se maradjanak friss víz nélkül. Ennek kapcsán az igazgató elárulta, mi az, amivel igyekeznek spórolni a vízhiány közepette.
„Most már tíz éve, amióta a Nemzeti Lovas Színház a Kincsem Parkban működik, Budapesten, itt tarjuk a lovainkat is, és hál' Istennek itt a vízhiány még konkrétan nem lépett fel, de folyamatos tárgyalásban vagyunk a vezetőséggel, és mindent megteszünk, hogy spóroljunk. Tehát, mi is csak akkor használunk vizet, például a mosógépeinkhez, a kocsik takarításához és hasonlók, amikor nagyon fontos” – kezdte a színész.
Ellenben a lovak hűtésére, tisztítására nagyon odafigyelünk, szóval a lovakon egy csepp vizet sem spórolhatunk, hiszen nem tudnak beszélni, és nem tudnak magukról gondoskodni. Nagyon kell figyelnünk a jelekre, hogy észleljük, ha bármiben hiányt szenvednek. Például mennyire csillog a szőrük, mennyire feszes a bőrük, vagy ha az istállóba belépve lefelé lóg a fejük, és többet fekszenek a kelleténél, akkor valószínűleg valami probléma van
– sorolta.
A lovak az energiaválság alatt is prioritást élveznek
Mivel a Nemzeti Lovas Színház iskolájában ilyenkor is folyik a tanítás, főként a lovak gondozására fókuszálva, így mindig vannak jó néhányan az állatok körül, akik figyelnek rájuk.
„Folyamatosan mossuk őket, és nagyon gondosan ügyelünk mind a több mint 20 lovunkra. Fontos, hogy minden nap kétszer-háromszor le legyenek mosva, utána pedig a hűvös istállóban töltsék a legmelegebb órákat. Ilyenkor nem is dolgozunk a lovakkal, próbák és előadások csak este 8 után vannak, napközben pedig megtiltom, hogy kivigyék a lovakat” – árulta el.
Pintér Tibor szerepeihez olykor hatalmas jelmezek kellenek
Persze nemcsak a négylábú „fellépőknek”, a színészeknek sincs könnyű dolga ebben az esetben.
Mi, színészek arra tettünk fel az életünket, hogy szórakoztassunk, ezért nekünk nagyon fontos, hogy a néző ne vegye rajtunk észre, hogy például melegünk van. A Szépség és a Szörnyetegben - amit most hétfőn is fogunk játszani - egy elég nagy szőrmés gúnya van rajtam, amiben remélem, nem ájulok el
– mondta viccelődve.
„Én ezekre a nehézségekre is úgy tekintek, mint megoldandó feladat, mert tényleg azt gondolom, hogy a néző az első. Viszont nyilvánvalóan figyelünk a kollégáinkra, rengeteg folyadékot iszunk, és igyekszünk a próbákon is kímélni magunkat, amennyire lehet. Kevesebbet próbálunk egyébként ilyenkor, de attól még az előadáson ugyanazt a minőséget kell nyújtani, szóval ez kicsit olyan most nekünk, mint egy csapatépítő tréning, ahol azt tanuljuk, hogy a válsághelyzetet hogyan kell együtt kezelnünk. De a lovas színészek élete ilyen, mi megszoktuk, hogy süt a Nap, meleg van, járjuk az országot, sőt a világot is, hiszen augusztus végén a tervek szerint Dubajba megyünk majd, ahol szintén hasonló a hőmérséklet. Úgyhogy akár szélsőséges körülmények között is a legjobb formánkat kell hoznunk, hogy szórakoztatni tudjunk, de persze hangsúlyozom, nem minden áron, mert mindig vigyázunk magunkra és egymásra is” – zárta a beszélgetést Pintér Tibor.