A Safari Parkban energiaválság idején is sok vízre van szükség: ifj. Richter József elárulta, hogy vészelik át

Ahogy az ország minden szegletét, úgy természetesen a Richter Safari Parkban élő állatokat, és az ott dolgozókat is érinti az extrém hőség, amit általában rengeteg vízzel tudnak csak átvészelni. Most azonban az energiaválság miatt ezzel is spórolniuk kellene, ami nem egyszerű feladat, így ifjabb Richter József most elárulta, mit tudnak tenni.

Ifj. Richter József cirkuszi és Safari Park beli állatai a nyári időszakban különös figyelmet igényelnek, amit az energiaválság is nehezít (Fotó: Szabolcs László)

Richter József az Origónak mesélt erről az időszakról, ami mindannyiukat próbára teszi, különösen, hogy a látogatóik száma is megcsappant a forróság miatt.

Ez egy nehéz kérdés a Safari Park, illetve összességében az állatkertek kapcsán, hiszen ebben a hatalmas hőségben az állatoknak még több vízre van szüksége, és a vízzel tudjuk őket elsősorban hűteni. De emellett igyekszünk olyan trükköket is bevetni, mint hogy lefagyasztunk zöldségeket és gyümölcsöket, így azok is hidratálják meg hűsítik őket. Az elefántok meg a majmok például nagyon szeretik

– mesélte az igazgató.

„Igyekszünk egyébként most nem olyan sűrűn cserélni a medencék vizét, ha nem muszáj, például a vízilovaknál vagy más olyan állatoknál, ahol medence van. De nagy előnyünk, hogy itt van egy négyhektáros tó a Safari Park területén, aminek a vizét tudjuk hasznosítani. Bár persze a vízszintje most ennek is jóval alacsonyabb, mint máskor, de még életben van” – árulta el.

Ifj. Richter József vagyona jó részét az állatok ellátásra költi, különösen most, hogy a takarmány ára felment, a látogatók száma viszont visszaesett (Fotó: Kiss Annamarie)

Az energiaválságra a dolgozók figyelemét is felhívták

Ifj. Richter József azt is hozzátette, hogy természetesen az üzemeltetés kapcsán szintén próbálnak odafigyelni az energiatakarékosságra, és a dolgozókat ugyancsak erre kérik.

„Megkértünk minden egyes dolgozót, hogy az energiaválság miatt egy kicsit mérsékelje az energiafogyasztást, figyeljenek oda, főleg a délutáni órákban. Van több olyan gondozó, aki itt lakik a parkon belül, úgyhogy megkértük őket, hogy csökkentsék a fogyasztást, ahol lehet. Szóval megtesszük, amit tudunk, de nem egyszerű a helyzetünk. Illetve nyilván a látogatónk is sokkal kevesebb a hőség miatt, mint mondjuk tavaly ilyenkor, szóval ezt a kiesést sem könnyű pótolni” – mondta végül a Park vezetője.