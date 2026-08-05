A háziállatokra különösen veszélyes lehet a hőség: Tornóczky Anita így vigyáz a kutyáira

Tornóczky Anita kutyái legkönnyebben víz segítségével tudják hűteni magukat, legyen szó ivóvízről vagy kisállat medencéről, ám ezeknek a hőmérsékletére különösen figyelni kell.

„Nyilván ebben a helyzetben a víz a legfontosabb számukra, de nyilván, ha ez felmelegszik, már nem sokat segít. Szóval én azt szoktam csinálni, hogy spóroljak, hogy ha túlzottan felmelegedett a víz a kutyák medencéjében, akkor abból locsolok. Így nem vész kárba a számukra már nem megfelelő hőmérsékletű víz sem, utána pedig fel tudom tölteni hideggel” – kezdte Anita az Origónak.

Emellett fontos az itatóra is figyelni, mert bár a leghigiénikusabb a fém itató, viszont abban gyakorlatilag egy-két óra alatt forróvá válhat a víz, úgyhogy azzal nagyon vigyázni kell. Illetve jó tudni, hogy a kutyáknak a belső combján a leghatékonyabb a hűtés, mert ott vannak szinte vagy akár teljesen szabadon, mivel ott nagyon kevés a szőr, és ott vannak a nagy verőerek, amiken keresztül könnyebben áthűl a testük. Ezért is jó nekik, ha le tudnak feküdni valahova a hűvös kőre úgy, hogy hátra nyújtják a lábaikat

– magyarázta.

Tornóczky Anita férjével már a második gyermekét várja, mindeközben pedig 8 kutyáról is gondoskodik (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Tornóczky Anita ügyel a klíma használatára az energiaválság miatt

Annak ellenére, hogy Tornóczky Anita várandósan igyekszik átvészelni ezt az extrém időjárást, arra nagyon odafigyel, hogy minél kevesebbet menjen a légkondicionáló, különösen az esti órákban.

„Elég hűvös a ház, és lassan melegszik át, szóval próbálunk úgy sáfárkodni, hogy abban az időablakban, amit kértek, ki tudjuk kapcsolni a klímát. Ha kell, akkor előtte lehűtjük annyira, hogy utána azt a pár órát kibírja este hattól” – árulta el.