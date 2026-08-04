„Elég tragikus a helyzet” - balatoni szomszédaival fogott össze Kautzky Armand

Kautzky Armand visszavett a fogyasztásból az energiaválság miatt

A magyar James Bond korábban többször beszélt már róla, hogy balatoni nyaralója neki egy kis szerelemprojekt, ahova nyaranta imád kicsit elvonulni és kikapcsolódni. Most azonban a megszokottnál jobban kell figyelnie, mivel ő sem szeretné, hogy hamar elfogyjon az a kevés víz is, ami még megmaradt.

Jelenleg is lent vagyok a Balatonnál, és valóban elég tragikus a helyzet, mivel minden ki van égve. Minimálisan azért próbálom locsolni a növényeket, persze nem túlzásba víve, mivel a közösség miatt nem is engedhetem meg. Ugye egy hegyen vagyunk, szóval limitált a vízmennyiség, de valamennyire azért muszáj locsolni, mondjuk semmit nem ér

– jegyezte meg lapunknak a színművész, aki megpróbál az eddiginél is jobban odafigyelni környezetére.

A Balaton vízszintje Kautzky Armand szerint még nem kritikus (Fotó: Mediaworks archív)

Összefogott a balatoni szomszédság

Van egy kis csoportunk, ahova eddig is mindig írtunk, ha valami éppen történt. Legyen az riasztó vagy akár a víz és a villany. Nyilván most mindenki próbál együttműködni, én mondjuk legszívesebben egész nap locsolnék, mert akkor nyerné vissza a színét a fű, de nem teszem, mert nem tehetem. Pont annyit locsolok, amennyi a kert túléléséhez szükséges

– árulta el lapunknak Kautzky Armand.

A vízhiány nemcsak a háztartásokat, hanem a magyarok közkedvelt üdülőhelyét, a Balatont is nagyban érinti, mivel a magyar tenger is nagy mennyiségű vizet vesztett. Kautzky Armand napi szinten látja a tavat, ám elmondása szerint ritkán látogat le a partra. „Nem vagyok az a Balatonba járó típus, de nem látom annyira kritikusnak a helyzetet. A látvány ugyanúgy megvan, én az északi parton nem veszek észre óriási változást” – zárta az Origónak adott interjújában a Jászai Mari-díjas színművész.