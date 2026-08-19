"A Jó Isten mindenkinek megadja azt, amit érdemel" - így alázta meg egy színházigazgatónő Esztergályos Cecíliát

Esztergályos Cecília évtizedek óta tartó karrierje során mindig büszkén vállalta, hogy szabadúszóként ő maga hívja fel a színházigazgatókat vagy a rendezőket, amikor éppen ráér és munkát keres. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művésznő azonban került már olyan méltatlan helyzetbe, amikor egy neves színház igazgatónője egyszerűen figyelmen kívül hagyta a megkeresését.

Megalázó élményt idézett fel Esztergályos Cecília / Fotó: Szabolcs László

Megalázó élményt idézett fel Esztergályos Cecília

Én bejelentettem a színházakban, hogy szabad lettem, és akkor aki akar elvisz, aki meg nem, az nem. És ilyen eset volt az egyik nagy színházban az igazgatónővel is. Nem mondom ki a nevét, mert nincs éppen a topon. Szóval hívtam, de nem jött a telefonhoz, mert be volt havazva. Én kérdeztem, hogy mikor jön ki a hó alól, és akkor mondta a titkár, hogy nem tudja, majd 2-3 hónap múlva. Hívtam is jó pár hónappal később, és kérdeztem, hogy kijött-e az igazgatónő a hó alól, de a titkár nem értette, hogy mit kérdezek. Azt gondolom, hogy van, aki visszaél a helyzetével, de a Jó Isten mindenkinek megadja azt, amit érdemel

- idézte fel a történteket Esztergályos Cecília egy interjúban, amelyet a Blikk szemlézett.

A lap felkereste a művésznőt, ő azonban nem kívánta elárulni, pontosan melyik igazgatónőről volt szó.