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Esztergályos Cecília

"A Jó Isten mindenkinek megadja azt, amit érdemel" - így alázta meg egy színházigazgatónő Esztergályos Cecíliát

1 órája
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Méltatlan helyzetbe került a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő. Esztergályos Cecília egy interjú során idézte fel, hogyan hagyta őt figyelmen kívül egy neves színház igazgatónője.
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Esztergályos Cecíliaszínházigazgatómegalázás

Esztergályos Cecília évtizedek óta tartó karrierje során mindig büszkén vállalta, hogy szabadúszóként ő maga hívja fel a színházigazgatókat vagy a rendezőket, amikor éppen ráér és munkát keres. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művésznő azonban került már olyan méltatlan helyzetbe, amikor egy neves színház igazgatónője egyszerűen figyelmen kívül hagyta a megkeresését.

20250212 Budapest Esztergályos Cecília színésznő fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár
Megalázó élményt idézett fel Esztergályos Cecília / Fotó: Szabolcs László

Megalázó élményt idézett fel Esztergályos Cecília

Én bejelentettem a színházakban, hogy szabad lettem, és akkor aki akar elvisz, aki meg nem, az nem. És ilyen eset volt az egyik nagy színházban az igazgatónővel is. Nem mondom ki a nevét, mert nincs éppen a topon. Szóval hívtam, de nem jött a telefonhoz, mert be volt havazva. Én kérdeztem, hogy mikor jön ki a hó alól, és akkor mondta a titkár, hogy nem tudja, majd 2-3 hónap múlva. Hívtam is jó pár hónappal később, és kérdeztem, hogy kijött-e az igazgatónő a hó alól, de a titkár nem értette, hogy mit kérdezek. Azt gondolom, hogy van, aki visszaél a helyzetével, de a Jó Isten mindenkinek megadja azt, amit érdemel

- idézte fel a történteket Esztergályos Cecília egy interjúban, amelyet a Blikk szemlézett.

A lap felkereste a művésznőt, ő azonban nem kívánta elárulni, pontosan melyik igazgatónőről volt szó.

Mindeközben a közelmúltban nagy port kavart Eszenyi Enikő váratlan bocsánatkérése: a Vígszínház egykori igazgatónője hat évvel ezelőtt, hatalmas botrány közepette, a munkatársaival szembeni verbális és fizikai abúzus vádjai miatt kényszerült távozni a színház éléről. A megbánás azonban nem aratott osztatlan sikert: sokak szerint túl későn jött és nem is volt őszinte, kiváltképp, hogy azt követően érkezett, hogy a debreceni Csokonai Nemzeti Színház felfüggesztette Eszenyi Enikővel a tervezett közös munkát. 

 

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