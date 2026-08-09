Romantikázós lesifotó került elő az Exatlon sztárjairól: most már biztos, hogy egy párt alkotnak

Az Exatlon Hungary 2026-os évadában több olyan versenyző is akadt, akiknek kapcsolatába a nézők jóval többet láttak, mint bajtársiasság vagy akár barátság. Kezdetben a Bajnokok közül szúrták ki Valkusz Máté és Halász Jázmin párosát, de mivel mindkét fél láthatóan azóta is párkapcsolatban él, itt bizony mellélőttek az online kerítők. A verseny vége felé azonban két Kihívóra figyeltek fel, akik mintha az indokoltnál lényegesen közelebb állnának egymáshoz. Ők nem mások, mint Csóri Dorka és Hadobás Olivér, akikkel kapcsolatban bizony nem csalt a reménytelenül romantikus kommentelők szimata. Mutatjuk a bizonyítékot!

Csóri Dorka Hadobás Olivérrel ment a testvére diplomaosztójára, azóta még biztosabb, hogy az Exatlon versenyzői egy párt alkotnak (Fotó: Instagram)

Hadobás Olivér és Csóri Dorka egészen a döntő hétig nem töltöttek feltűnően sok időt egymás társaságában, ám akkor valami megváltozott. Miután mindkettőjük szövetségese, Nagy Beni és Komsa Niki is kiesett, egymást kezdték el segíteni, ami valami egészen mássá alakult. A nézők már a műsorban kiszúrtak egy-egy alig látható lopott pillantást és finom érintést, ami arra engedett következtetni, hogy valami bizony elindult kettejük között. A műsor után azonban egyikük sem vállalta fel a kapcsolatot, sőt Hadobás Olivér lapunk kérdésére is úgy reagált, amivel ügyesen kikerülte a kérdést, és azt sugallta nincs közöttük semmi, de egyértelműen már akkor sem cáfolta.

Úgy gondolom, hogy mindenkivel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a táboron belül. De nem is értem, hogy miért kérdeznek ennyien Dorkával kapcsolatban. Rengeteg ilyen kommentet kaptunk egyébként mindketten, de azt gondolom, hogy épp úgy a többiek is. Voltak már Boró-Roli, Réka-Kopi párosítások is, szóval tényleg tele van az internet ilyennel. De azt elmondhatom, hogy természetesen nincs együtt mindenki mindenkivel

– mondta a május végi Exatlon közönségtalálkozón.

Az Exatlon Csóri Dorkája egyértelmű jeleket adott

Ezek után július közepén maga Csóri Dorka osztott meg néhány közös fotót az Instagram-oldalán, amik igencsak romantikusnak tűntek még a laikusok számára is, ráadásul a pilates oktató ikertestvére, Csóri Flóra diplomaosztóján készültek, ami arra engedett következtetni, hogy Olivér már bemutatkozott egykori csapattársa családjának. Mindezek ellenére csak most vált egészen biztossá, hogy a fiatalok egy párt alkotnak, ugyanis TikTokon napvilágot látott egy fotó, amin kézen fogva sétálnak egy plázában. A szerelmeseket egy rajongó kapta lencsevégre, és azonnal ki is posztolta, így az feltehetően az érintettekhez szintén eljutott, ugyanis Dorka néhány órával később megosztott néhány minden kétséget kizáró fotót.