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Exatlon

Megható pillanat: sírva fakadt egy kislány az Exatlon sztárjai előtt

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Nem mindennapi jelenet játszódott le a közönségtalálkozón. Az Exatlon sztárjai is meghatódtak, amikor egy fiatal rajongó annyira elérzékenyült kedvencei láttán, hogy könnyekben tört ki.
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Exatlonrajongótábormegható

Az Exatlon Hungary idei évada ismét hatalmas rajongótábort épített maga köré. A TV2 sikerműsorának versenyzői ezúttal nem a dominikai akadálypályákon, hanem egy közönségtalálkozón találkozhattak azokkal, akik hónapokon át estéről estére szurkoltak nekik. A Tények Plusz beszámolója szerint rengetegen érkeztek a rendezvényre, többen a határon túlról csak azért utaztak el, hogy személyesen is láthassák kedvenceiket. Azonban a délután fénypontja egy kis rajongó volt.

Az Exatlon sztárjai boldogan magasba emelik a trófeát.
Az Exatlon győztesei: Szabó Réka és Koplányi Gábor (Fotó: TV2)

Elsírta magát egy rajongó az Exatlon sztárjai láttán

A nap legmeghatóbb pillanata kétségkívül egy kislányhoz kötődött, aki az autogramosztás közben annyira meghatódott attól, hogy végre találkozhat az Exatlon sztárjaival, hogy egyszerűen nem tudta visszatartani a könnyeit, ráadásul ő volt az első, aki piros pólóban jelent meg a versenyzők között, ugyanis a kisgyerek végig a piros csapatnak drukkolt. A jelenlévő sportolók és a közönség is azonnal észrevette, mi történt, a megható jelenetet pedig hatalmas taps követte.

Az Exatlon sztárja a rajongókkal szelfizik.
Exatlon 2026: a közönségtalálkozón óriási volt a hangulat (Fotó: Tumbász Hédi)

A rajongók természetesen nemcsak autogramért érkeztek, hanem azért is, hogy elmondják, kik voltak a kedvenceik a műsorban. Többen is lelkesen sorolták a számukra legszimpatikusabb versenyzőket, akik készségesen fotózkodtak, beszélgettek és hosszasan dedikáltak. A találkozón Boró megmutatta a fején lévő kisebb heget, amit a verseny alatt szerzett. Akkor a játékot is félbe kellett szakítani, a sportoló ellátásra szorult. Szerencsére a sérülés után sikerült felépülnie, most pedig már mosolyogva így válaszolt arra a kérdésre, hogy van azóta.

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Köszönöm szépen nagyon jól van a fejem. Van még egy kis pukli, de hál' istennek nincsen semmi bajom.

Nem ő volt azonban az egyetlen, aki komoly megpróbáltatásokon ment keresztül az évad során. Horváth Roli például lábsérülése miatt került nehéz helyzetbe, ami hosszú időre megnehezítette a versenyzését, mégis kitartott. Ő így mesélt jelenlegi állapotáról:

Kezdem a gyógytornát, járok fizioterápiára, mágnesterápiára, úgyhogy épülök.

A közönségtalálkozó ismét bebizonyította, hogy az Exatlon nem csupán egy sportreality. A versenyzők és a nézők között valódi érzelmi kapcsolat alakult ki, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy egyetlen személyes találkozás is könnyekig tudott meghatni egy kis rajongót. A megható pillanatot az alábbi videóban nézheted végig.

 

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