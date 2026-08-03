Megható pillanat: sírva fakadt egy kislány az Exatlon sztárjai előtt

Az Exatlon Hungary idei évada ismét hatalmas rajongótábort épített maga köré. A TV2 sikerműsorának versenyzői ezúttal nem a dominikai akadálypályákon, hanem egy közönségtalálkozón találkozhattak azokkal, akik hónapokon át estéről estére szurkoltak nekik. A Tények Plusz beszámolója szerint rengetegen érkeztek a rendezvényre, többen a határon túlról csak azért utaztak el, hogy személyesen is láthassák kedvenceiket. Azonban a délután fénypontja egy kis rajongó volt.

Az Exatlon győztesei: Szabó Réka és Koplányi Gábor (Fotó: TV2)

Elsírta magát egy rajongó az Exatlon sztárjai láttán

A nap legmeghatóbb pillanata kétségkívül egy kislányhoz kötődött, aki az autogramosztás közben annyira meghatódott attól, hogy végre találkozhat az Exatlon sztárjaival, hogy egyszerűen nem tudta visszatartani a könnyeit, ráadásul ő volt az első, aki piros pólóban jelent meg a versenyzők között, ugyanis a kisgyerek végig a piros csapatnak drukkolt. A jelenlévő sportolók és a közönség is azonnal észrevette, mi történt, a megható jelenetet pedig hatalmas taps követte.

Exatlon 2026: a közönségtalálkozón óriási volt a hangulat (Fotó: Tumbász Hédi)

A rajongók természetesen nemcsak autogramért érkeztek, hanem azért is, hogy elmondják, kik voltak a kedvenceik a műsorban. Többen is lelkesen sorolták a számukra legszimpatikusabb versenyzőket, akik készségesen fotózkodtak, beszélgettek és hosszasan dedikáltak. A találkozón Boró megmutatta a fején lévő kisebb heget, amit a verseny alatt szerzett. Akkor a játékot is félbe kellett szakítani, a sportoló ellátásra szorult. Szerencsére a sérülés után sikerült felépülnie, most pedig már mosolyogva így válaszolt arra a kérdésre, hogy van azóta.