Gólyahír: másodszor is apuka lett az Exatlon sztárja

Csodás hírt osztott meg a közösségi médiában Móricz Dániel és párja. Az Exatlon korábbi sztárjának 2023-ban jött a világra a kislánya, Lujza Zenna, nemrég pedig ismét apai örömök érték.
Másodszor is édesapa lett Móricz Dániel, profi országúti kerékpáros. A sportoló - aki 2021-ben a Bajnokok csapatát erősítette az Exatlon Hungary 3. évadában -, 2022-ben vette feleségül a szerelmét, akitől 2023-ban egy kislánya született, Lujza Zenna. A házaspár idén tavasszal jelentette be, hogy már úton van a második gyermekük, akinek születését a minap a közösségi médiában osztották meg: ekkor kiderült, hogy ismét egy kislánnyal bővült a családjuk.
Másodszor is édesapa az Exatlon egykori sztárja
Isten hozott, Gerda
- olvasható az Instagram-bejegyzésben, amelyben két fotót is közzétettek. Az egyiken az újdonsült csalágtag apró kezét fogják, míg a másikon a nővére öleli magához a kishúgát - vette észre a Blikk.
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Az Exatlon Hungary 2026-os évadában egyébként több olyan versenyző is akadt, akiknek kapcsolatába a nézők jóval többet láttak bele, mint bajtársiasság vagy akár barátság. Kezdetben a Bajnokok közül szúrták ki Valkusz Máté és Halász Jázmin párosát, majd a verseny vége felé két Kihívóra figyeltek fel, akik mintha lényegesen közelebb állnának egymáshoz. Ők nem mások, mint Csóri Dorka és Hadobás Olivér, akikkel kapcsolatban nagyon úgy fest, nem csalt a reménytelenül romantikus kommentelők megérzése. A részleteket ITT lehet elolvasni!