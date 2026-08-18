Kiakadtak a rajongók Falusi Mariann koncertje után, megszólalt az énekesnő

Komoly vitához vezetett a közösségi médiában Falusi Mariann koncertje, amelyet augusztus 13-án adott Balatonalmádiban. Mindez egy helyi fórumon megjelent bejegyzéssel kezdődött, amelyben a poszt írója csalódottságának adott hangot.
A szerző szerint Mariann nem készült fel megfelelően a fellépésre, nem tudta a dalok szövegét, és ezzel saját karrierjét veszélyezteti. A bejegyzést követően olyan kritikák is felröppentek, hogy az énekesnő hamisan is énekelt.
A story.hu nemrég megkereste Falusi Mariannt, hogy reagáljon a vádakra. Mint kiderült, az énekesnőt bornap alkalmával hívták zenélni, ahol a megrendelő ezúttal csak egy zongoristát kért mellé a megszokott négyfős zenekar helyett: ő volt Darvas Kristóf. Mariann azonban elhívta erre a fellépésre Szakál Tamás hegedűst és énekest is, a szokásos koncert helyett pedig közös éneklésre hívták a közönséget.
Volt már, hogy baráti meghívásra énekeltem a Lupa Beachen egyedül, de általában négyfős zenekar szokott kísérni. Vagy még több. Meg a Klezmer Banddel van egy olyan felállásunk is, hogy csak ketten kísérnek. Ez utóbbi nekem nagyon megtetszett. Ezért, bár a megrendelő csak egy zongoristát kért, megkértem a hegedűs fiút, tartson velem Balatonalmádira, hogy hárman legyünk. Természetes, hogy az ilyen felállás hoz magával valamit.
Persze, gondolhattam volna úgy is, hogy akkor pendrive-on elviszem a tökéletes hangszerelést és tökéletes daltudással elnyomok gyorsan tíz dalt, és azt mondom, viszontlátásra. Ehelyett összeírtam tizenvalahány olyan slágert, amelyeket a közönséggel együtt el lehet énekelni. Úgy ítéltem meg, most nem várja azt senki, mert nem az lesz a lényeg, hogy elénekeljem a nagy belépőt valamiből. Mondtam is a megrendelőnek, hogy ez nekem ezerszer fontosabb, hogy kapcsolatot tartsak a közönséggel
- magyarázta el Mariann, aki a kommenteket ugyan nem olvasta, ennek ellenére eljutott hozzá is a hír, miszerint vannak, akik szerint nem tudta a szöveget, helyenként a zenész fiú segítette ki, és hamisan is énekelt.
Az, hogy nem tudom a szöveget, előfordul. Olyan is van, hogy súgógépről dolgozom. Szerintem természetese ez ebben a tempóban, amiben egy zenész, főleg ilyenkor nyáron dolgozik. És ebben a korban is, amiben én vagyok. Minden előadó vesz igénybe segítséget, ki így, ki úgy, nincs ezzel semmi baj. De hogy hamisan énekeljek? Soha nem fordult még elő velem ilyen!
A hegedűs fiú elé is direkt tettünk mikrofont, hogy ő is tudjon énekelni, és igen, benne volt a pakliban, hogy olyat kér majd tőlem a dalválasztásnál a közönség, amit nem tudok majd. Nekem viszont ez pont tetszett, különösen, amikor súgták is a sorokból a Király én nem leszek, nem leszek című számnak a verzéjét. Mert ott amúgy is a refrén a lényeg, hogy mire oda eljutunk, összeálljon a kórus, és együtt énekelnek. Megítélésem szerint ez sokkal többet ért ott, és sokkal emberibb volt, mintha lenyomtam voltan tíz olyan számot, mint a Bye, bye Szása. Azt gondoltam, az embereknek ez így többet ad
- jelentette ki az énekesnő, akinek a fellépésén elhangzottak olyan régi magyar slágerek, mint az Éjjel az omnibusz tetején vagy a Jöjjön ki Óbudára, de előadott Elvis Presley-, Elton John- és Rod Stewart-dalokat is, helyenként magyarul, néhol pedig csak "lalázva". Mariann szerint ez szándékos volt, hogy a közönség könnyebben bekapcsolódhasson.
Személy szerint imádtam, hogy interaktív módon megalakítottuk a Balatonalmádi kórust. Szeretek az emberekkel együtt énekelni, és törekszem is erre, amikor csak lehet. Direkt kértem, hogy helyenként lalázzuk, hiszen a szövegeket nekem írták, azt csak én tudom, lalázva azonban boldogan énekel több száz ember velem
- zárta a mondandóját az énekesnő.
30 kilót fogyott Falusi Mariann
Életmódot váltottam, mert úgy gondoltam, hogy erre most szükség van. Volt egy sérvem, amit meg kellett műteni. Azt mondta a doki, menjek 100 kiló alá. 128,5 kilóról indultam, 100 kilóra lementem és megvolt a műtét. Utána belelkesedtem, és mondtam, hogy szeretnék még 10-et letolni és lementem 90-re
– mesélte korábban az énekesnő, aki még csalás áldozata vált a nagy fogyása kapcsán. A részleteket ITT lehet elolvasni!