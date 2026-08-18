Kiakadtak a rajongók Falusi Mariann koncertje után, megszólalt az énekesnő

Komoly vitához vezetett a közösségi médiában Falusi Mariann koncertje, amelyet augusztus 13-án adott Balatonalmádiban. Mindez egy helyi fórumon megjelent bejegyzéssel kezdődött, amelyben a poszt írója csalódottságának adott hangot.

Reagált az őt ért vádakra Falusi Mariann / Fotó: Palikék Világa

A szerző szerint Mariann nem készült fel megfelelően a fellépésre, nem tudta a dalok szövegét, és ezzel saját karrierjét veszélyezteti. A bejegyzést követően olyan kritikák is felröppentek, hogy az énekesnő hamisan is énekelt.

A story.hu nemrég megkereste Falusi Mariannt, hogy reagáljon a vádakra. Mint kiderült, az énekesnőt bornap alkalmával hívták zenélni, ahol a megrendelő ezúttal csak egy zongoristát kért mellé a megszokott négyfős zenekar helyett: ő volt Darvas Kristóf. Mariann azonban elhívta erre a fellépésre Szakál Tamás hegedűst és énekest is, a szokásos koncert helyett pedig közös éneklésre hívták a közönséget.

Volt már, hogy baráti meghívásra énekeltem a Lupa Beachen egyedül, de általában négyfős zenekar szokott kísérni. Vagy még több. Meg a Klezmer Banddel van egy olyan felállásunk is, hogy csak ketten kísérnek. Ez utóbbi nekem nagyon megtetszett. Ezért, bár a megrendelő csak egy zongoristát kért, megkértem a hegedűs fiút, tartson velem Balatonalmádira, hogy hárman legyünk. Természetes, hogy az ilyen felállás hoz magával valamit.

Persze, gondolhattam volna úgy is, hogy akkor pendrive-on elviszem a tökéletes hangszerelést és tökéletes daltudással elnyomok gyorsan tíz dalt, és azt mondom, viszontlátásra. Ehelyett összeírtam tizenvalahány olyan slágert, amelyeket a közönséggel együtt el lehet énekelni. Úgy ítéltem meg, most nem várja azt senki, mert nem az lesz a lényeg, hogy elénekeljem a nagy belépőt valamiből. Mondtam is a megrendelőnek, hogy ez nekem ezerszer fontosabb, hogy kapcsolatot tartsak a közönséggel

- magyarázta el Mariann, aki a kommenteket ugyan nem olvasta, ennek ellenére eljutott hozzá is a hír, miszerint vannak, akik szerint nem tudta a szöveget, helyenként a zenész fiú segítette ki, és hamisan is énekelt.

Az, hogy nem tudom a szöveget, előfordul. Olyan is van, hogy súgógépről dolgozom. Szerintem természetese ez ebben a tempóban, amiben egy zenész, főleg ilyenkor nyáron dolgozik. És ebben a korban is, amiben én vagyok. Minden előadó vesz igénybe segítséget, ki így, ki úgy, nincs ezzel semmi baj. De hogy hamisan énekeljek? Soha nem fordult még elő velem ilyen!

A hegedűs fiú elé is direkt tettünk mikrofont, hogy ő is tudjon énekelni, és igen, benne volt a pakliban, hogy olyat kér majd tőlem a dalválasztásnál a közönség, amit nem tudok majd. Nekem viszont ez pont tetszett, különösen, amikor súgták is a sorokból a Király én nem leszek, nem leszek című számnak a verzéjét. Mert ott amúgy is a refrén a lényeg, hogy mire oda eljutunk, összeálljon a kórus, és együtt énekelnek. Megítélésem szerint ez sokkal többet ért ott, és sokkal emberibb volt, mintha lenyomtam voltan tíz olyan számot, mint a Bye, bye Szása. Azt gondoltam, az embereknek ez így többet ad