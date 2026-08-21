Farm VIP: Demcsák Zsuzsa őszintén vallott a szereposztásról – Így viselné, ha versenyzőként kerülne a műsorba

Demcsák Zsuzsa idén ismét a Farm VIP műsorvezetőjeként tér vissza, ám most arról mesélt lapunknak, vajon hogyan viselkedne, ha ezúttal nem a műsor házigazdájaként, hanem versenyzőként kellene bizonyítania. A műsorvezető a TV2 új műsorainak sajtótájékoztatóján adott erről részletes interjút az Origónak, amiben többek között arról is szó esett, hogy bizony a Farm VIP-ban semmi nem úgy történik, ahogyan ők azt megtervezik.

Demcsák Zsuzsa Farm VIP műsorvezetőként már hatodik alkalommal kerül a képernyőre (Fotó: TV2)

Így működik a Farm VIP

Demcsák Zsuzsa számára a Farm nem ismeretlen terep, és azt gondolhatnánk, hogy már mindent látott. A műsorvezető szerint viszont éppen az teszi igazán izgalmassá a produkciót, hogy bármi megtörténhet.

Az a legfantasztikusabb a Farm VIP-ban, mindig azt gondoljuk, hogy fel vagyunk készülve, és aztán semmi nem úgy történik, ahogy gondoltuk. Nem mi írjuk, nem mi rendezzük, mi csak alkalmazkodunk hozzá. De minden eshetőségre fel vagyunk készülve! És ez az állandó változás és feszültség, ami miatt igazán jól működik a műsor, és ezért kihívás ez egy műsorvezető életében.

A kérdés adja magát: vajon hogyan boldogulna, ha egyszer csak őt küldenék ki a tanyára, és nem műsorvezetőként, hanem versenyzőként kellene bizonyítania? Erre is megkaptuk a választ Zsuzsától.