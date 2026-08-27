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Farm VIP

Farm VIP: Gáspár Zsolt iskolákban oktatná a farmgazdálkodást ingyen és bérmentve! – Elárulta, miért tartja ezt nélkülözhetetlennek

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Gáspár Zsoltinak határozott véleménye van a nagyvárosi emberekről. A Farm VIP műsorvezetője arra is részletesen kitért, miért tartaná kötelezőnek az iskolákban a farmgazdálkodás oktatását.
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Farm VIPgazdaGáspár Zsolt

Gáspár Zsolti szerint nem csak a celebeknek lenne szüksége gazdasági gyorstalpalóra. A Farm VIP műsorvezetője részletesen kifejtette lapunknak, miért tartaná kötelező tananyagnak az iskolákban a farmgazdálkodást. De arról is szó esett, mi az a látvány, ami a legjobban szórakoztatja, amikor a celebek megérkeznek a Farm forgatási helyszínére.

Farm VIP: Gáspár Zsolt idén is sok-sok feladatot ad majd a celebeknek.
Farm VIP 2026: Gáspár Zsolt, azaz Zsolti gazda idén is a műsor társműsorvezetője lesz (Fotó: MW)

Farm VIP: Gáspár Zsolti farmgazdálkodást oktatna az iskolákban

Gáspár Zsolt a Farm VIP új évadában ismét Demcsák Zsuzsa mellett segíti a műsor működését, és mint mondja, számára továbbra is az egyik legszórakoztatóbb pillanat, amikor a beköltöző celebek előtt lehull a lepel.

Azt szeretem, amikor megérkeznek a celebek, és szembesülnek azzal, hogy kapufa van: nincsen wc, nincsen telefon náluk, és mindent maguknak kell megoldani. Akkor az álarc lehullik, és én ezt a látványt nem adnám semmiért

– mesélte viccelődve Gáspár Zsolt. Szerinte a legtöbb sztár ekkor döbben rá igazán, hogy a vidéki élet nem éppen egy wellness hétvége. Míg ő ebbe belenőtt, addig a celebeknek sokszor már egy szög beütése is komoly kihívást jelent.

Gáspár Zsolti és Demcsák Zsuzsa a műsornak köszönhetően barátokká váltak.
Gáspár Zsolti és Demcsák Zsuzsa évek óta vezetik együtt a műsort (Fotó: MW)

Látom rajtuk, ahogy végig fut bennük: most hol alszanak, hol fürdenek, mi lesz most velük. Ők lejönnek a fővárosból és megérkeznek a semmire. Én ebben nevelkedtem fel, tudok bánni az állatokkal, tudok bánni a környezettel, nekem ez sose lenne probléma. De a celebek, akik ide eljönnek, azt hiszik, hogy minden jó lesz nekik, aztán szembesülnek azzal, hogy itt semmi nem lesz jó.

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Zsolti szerint éppen ezért nem lenne rossz ötlet, ha a gyerekek már egészen fiatalon találkoznának a gazdálkodás alapjaival.

A 21. században ezt általános iskolától tanítani kellene! A farmgazdálkodást meg kellene mutatni a gyerekeknek, miként tudnak a szabadban boldogulni, az állatokkal való bánást, az állatokhoz való szeretetet, ami elengedhetetlen.

Gáspár Zsolti úgy gondolja, nem elég, ha a fiatalok csak a megszokott háziállatokkal találkoznak, hiszen egy farmon egészen másfajta élmények várják őket.

Nemcsak a kutyákkal és macskákkal kellene találkozni, hanem bárányokkal, tehenekkel, disznókkal, kacsákkal, libákkal, hogy mindent megismerjenek. Sokkal jobb emberek és vezetők lesznek tőle, miután kijönnek az iskolából. Én szívesen tanítanám és oktatnám erről a gyerekeket ingyen és bérmentve, de csak ötödik osztálytól kellene elkezdeni, mert sok kisgyerek még fél tőle

 – jelentette ki határozottan.

 

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