Farm VIP: Gáspár Zsolt iskolákban oktatná a farmgazdálkodást ingyen és bérmentve! – Elárulta, miért tartja ezt nélkülözhetetlennek

Gáspár Zsolti szerint nem csak a celebeknek lenne szüksége gazdasági gyorstalpalóra. A Farm VIP műsorvezetője részletesen kifejtette lapunknak, miért tartaná kötelező tananyagnak az iskolákban a farmgazdálkodást. De arról is szó esett, mi az a látvány, ami a legjobban szórakoztatja, amikor a celebek megérkeznek a Farm forgatási helyszínére.

Farm VIP 2026: Gáspár Zsolt, azaz Zsolti gazda idén is a műsor társműsorvezetője lesz (Fotó: MW)

Farm VIP: Gáspár Zsolti farmgazdálkodást oktatna az iskolákban

Gáspár Zsolt a Farm VIP új évadában ismét Demcsák Zsuzsa mellett segíti a műsor működését, és mint mondja, számára továbbra is az egyik legszórakoztatóbb pillanat, amikor a beköltöző celebek előtt lehull a lepel.

Azt szeretem, amikor megérkeznek a celebek, és szembesülnek azzal, hogy kapufa van: nincsen wc, nincsen telefon náluk, és mindent maguknak kell megoldani. Akkor az álarc lehullik, és én ezt a látványt nem adnám semmiért

– mesélte viccelődve Gáspár Zsolt. Szerinte a legtöbb sztár ekkor döbben rá igazán, hogy a vidéki élet nem éppen egy wellness hétvége. Míg ő ebbe belenőtt, addig a celebeknek sokszor már egy szög beütése is komoly kihívást jelent.

Gáspár Zsolti és Demcsák Zsuzsa évek óta vezetik együtt a műsort (Fotó: MW)