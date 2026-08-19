Farm VIP: Gáspár Zsolti szerint Demcsák Zsuzsa akár bajnok is lehetne

Gáspár Zsolti összedobta a Farm VIP dream team-et

Gáspár Zsolti tehát pontosan tudja, mi, vagyis ki kell a sikerhez, pontosabban ahhoz, hogy a farmon haladjon a termelés, ott legyen az intrika és a csapatjátékokban is behúzható legyen a győzelem. Első körben arra kértük Zsolti gazdát, hogy a korábbi évadok versenyzőiből rakja össze a dream team-et, vagyis azt a csapatot, amelynek tagjai igazán eredményesek lehetnének egy csapatként. „Nehezet kérdezel szép öcsém, de azért nekifutok… Csapatkapitányként azonnal a Kucsera Gábor ugrott be. Neki megvolt a tekintélye, a munkabírása és a szorgalma is ahhoz, hogy bármikor győzelemre vigyen egy csapatot.”

Abszolút kedvencem volt Kiara Lord is és nem azért, mert követtem a korábbi munkásságát. Ő egy nagyon kellemes csalódás volt számomra abban a tekintetben, hogy ha kellett, képes volt odatenni magát, miközben igazi kis bajkeverőként létezett a farmon.

„Dávid Petra is illene egy álomcsapatba. Ő hű társa lehetne Kiarának az intrikák kitalálásában és végrehajtásában. Karakán csaj, aki körül mindig történések vannak. Ott van még Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid. Ő egy csupa szív fiú, akire mindig lehetett számítani. Most ugrott be Terecskei Rita az első évadból. Kemény kis nő, akinek férfiakat meghazudtoló munkabírása van. Vasvári Vivien nélkül is elképzelhetetlen lenne egy szupercsapat. Most azt engedjük is el, hogy mennyire csinos, hiszen a szépségnek nem sok haszna van egy gazdaságban. De ő egy vidéki lány, akinek ráadásul van traktorvezetői engedélye. Szerintem nem is kell tovább indokolnom, miért is kerülne be a csapatomba. Ifjabb Schobert Norbi mindenképpen beleesik a szórásba, hiszen eleve győztese a Farm VIP-nek, másrészt, ha a Vivike bekerült, akkor kell valaki, akin a hölgynézők is legeltethetik a szemüket. Ráadásul egy nagyon jólelkű fiú, aki szívvel, lélekkel képes küzdeni.”

Végezetül, de nem utolsósorban, szívesen látnám a brigádban Völgyi Zsuzsit is.

„Imádom a hangját, amit nem csak énekléskor tud kiereszteni, hanem akkor is, ha nem tesztik neki valami” – állította össze a Farm VIP álomcsapatát Gáspár Zsolti.