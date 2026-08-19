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Most érkezett: elkészült a 2026-os költségvetés módosítása, 300 milliárdos forráselvonás szerepel a tervezetben

Farm VIP

A Farm VIP eddigi győztesei: ennyit változott az életük a műsor óta!

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Akad köztük, aki sorkatonának állt, míg más teljesen új szerelemre lelt a forgatások árnyékában. A mesés milliós fődíjak sorsa is meglepő fordulatot vett, miután lezárult az adott Farm VIP évad.
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Farm VIPfőnyereményTV2

Augusztus 31-én újra kinyitja kapuit Gáspár Zsolti gazda birtoka, ugyanis a TV2 népszerű vidéki valóságshowja, a Farm VIP visszatér a képernyőkre. A kényelmet, telefont és modern luxust nélkülöző tanyasi megpróbáltatások már öt szérián keresztül izzasztották meg a celebvilág krémjét. De mi történt az eddigi évadok győzteseivel, amióta elhagyták a pajtát és visszatértek a hétköznapokba? 

Novák Zalán nyerte a Farm VIP első évadát.
Novák Zalán volt a Farm VIP első évadának a győztese, Kucsera Gábort múlta felül a döntőben (Fotó: TV2)

A Farm VIP győztese csendes életet él

Novák Zalán, Az Exatlon Hungary egykori keménykötésű harcosa az első szériában mutatott elszántságával és munkabírásával söpörte be a 11 milliós fődíjat. A győzelem óta sem távolodott el a sportos és aktív életmódtól. Bár a televíziós szerepléseket nem halmozta, közösségi oldalain továbbra is aktív, a magánéletében pedig kiegyensúlyozottan éli a mindennapjait – a farmon tanult kitartás pedig a mai napig a védjegye maradt, amit hol az edzőteremben hol a teniszpályán kamatoztat.

Fehér Holló mindenkit meglepett

Fehér Holló győzelme igazi meglepetés volt a második évadban, az exatlonos Buzás Dorottyát múlta felül. A 12 milliós nyereményt követően nagy erőkkel vetette bele magát a zenei karrierjébe. Saját stúdiót épített, és azóta is rengeteg projekten dolgozik, legyen szó Ajsa Lunáról vagy az NLP-ről. A rövidke tévés kitérő után tehát visszatért az igazi szerelméhez, a zenéhez, valamint boldog párkapcsolatban él tetoválóművész párjával.

Fehér Holló emlékezetes győzelmet aratott.
Fehér Holló karrierje remekül alakult a műsor óta (Fotó: TV2)

Ifj. Schobert Norbert 17 évesen diadalmaskodott

Alig 17 évesen lett a műsor történetének legfiatalabb győztese, lenyűgözve a nézőket az alázatával és a munkabírásával. Schobert Norbi Jr. a műsor után szinte azonnal fejest ugrott a felnőtt életbe, letette az érettségit, majd a Sztárbox ringjében is győzött. Azóta elkötelezte magát a katonai pályafutás mellett, tartalékos honvédként szolgál, miközben a családi vállalkozásban és a fitnesz világában is folyamatosan bontogatja a szárnyait.

Szabó Simon szerelemre is talált a milliók mellett

A népszerű színész-rendező nemcsak a fizikai feladatokban, de a szellemi és taktikai játékokban is dominált a negyedik szériában. A műsor utáni időszak komoly változásokat hozott az életében, nem sokkal a győzelme után derült ki, hogy elvált a feleségétől, majd a Farm VIP forgatásán szövődött barátságból szerelem Balogh Edinával. Szabó Simon azóta is aktívan forgat, színházban játszik és rendez, miközben boldog párkapcsolatban él.

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Szabó Simon és Balogh Edina boldog párkapcsolatban élnek.
Szabó Simon Balogh Edinával a Farm VIP-nek köszönhetően talált egymásra (Fotó: Bors)

Nagy Zsolt Leo nyerte a legutóbbi szériát

A korábbi valóságshow-szereplő és filmes szakember a Farm VIP legutóbbi évadában aratott győzelmet Horváth Gréta felett. Leo a 13 milliós fődíjból nemcsak megtakarításait gyarapította és utazásokat tervezett, de a műsor visszanézése után egy határozott lépésre is elszánta magát, bejelentette, hogy hajbeültetésen esett át. Azóta is a filmkészítés világában dolgozik, és nyitott az újabb tévés kihívásokra.

A Farm VIP 2026-os legújabb évadának szereplői:

  • Varga Noel
  • Szőke Zsuzsanna 
  • Szabó Franciska
  • Simor Olivér
  • Sáfrány Emese
  • Young G Béci
  • Németh Kristóf
  • Luna Joanna Michelle
  • Lorenzo Tano
  • Kriston Péter
  • Dr. Kenéz Nóra
  • Iván Bence
  • Horányi Juli
  • Dér Heni
  • Béres Anett
  • Anger Zsolt

A műsorvezetők pedig ezúttal is Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti lesznek.

 

 

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