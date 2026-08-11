Kiszivárogtak a Farm VIP következő évadának szereplői! Gesztesi Panka és Brasch Bence neve is ott van a listán

Már jó ideje várnak a rajongók a Farm VIP hatodik évadára, amit már tavaly júliusban jelentett be Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója. A műsor azonban azóta sem jelent meg, így nagy meglepetés volt a rajongóknak, hogy már a következő évad is forgatás alatt van. A népszerű közösségi oldalon az is kiderült, hogy kik alkotják majd az egyik csapatot a TV2 sikerműsorában.

A Farm VIP 2025 nagy sikert aratott a TV2-n (Fotó: TV2)

A Farm Vip hatodik évada leforgott

A rajongók már jól ismerik a műsort, amelyben Gáspár Zsolti és Demcsák Zsuzsa lesznek ismét a műsorvezetők. A már leforgatott hatodik évadban olyan nevek szerepelnek majd a piros csapatban, mint Szabó Franciska, Szőke Zsuzsi, Horányi Juli, Sáfrány Emese, Anger Zsolt, Varga Noel, Lorenzo Tano és Young G Béci. A sárga csapatot pedig Simon Olivér (VV Olivér), Kriston Péter, dr. Kenéz Flóra, Lunácska, Dér Heni, Németh Kristóf, Iván Bence és Béres Anett alkotja majd.

Pontos időpont még nincsen, hogy mikor is kerül majd adásba a már felvett évad, ám a rajongók információi szerint már a hetedik évad egyik csapatának tagjai is ismertek.

A birtok azonban hamarosan benépesül és elkezdődik az újabb adások forgatása.

Ők voltak a legutóbbi sárga csapat tagjai, akik közül Horváth Gréta jutott a döntőbe, ám végül nem nyerte meg a fődíjat (Fotó: TV2)

Ők alkotják a Farm Vip hetedik évadának egyik csapatát

Egyelőre csak a sárga csapat nevei szivárogtak ki, akik mindent megtesznek majd, hogy legyőzzék a piros csapatot.

A szereplők pedig nem mások, mint Szabó Kitti influenszer és színésznő, Brasch Bence énekes és színész, Judy, a Groovehouse énekesnője, Bódi Hunor motivációs előadó és influenszer, Gesztesi Panka modell, Gajdos Tamás műsorvezető, Niki Belucci DJ és Khalil Kerim, a Kísértés sztárja.

A Redditre kiszivárgott információk szerint ők nyolcan szállnak majd harcba a tizenötmilliós fődíjért a piros csapat ellen, akiknek kiléte még ismeretlen.

A legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy mi fog történni a Farm VIP hatodik évadával és mikor kerül majd adásba.