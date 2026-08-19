A Házasság első látásra Petijét is láthatjuk a Farm VIP-ban: „Folyamatosan küzdök a sztereotípiákkal”

A Házasság első látásra Kriston Petije két évvel ezelőtt tűnt fel a műsor 1. szezonjában, ahol Horváth Enikőt vette feleségül. És bár a kísérlet vége nem lett happy end, a személyi edző nem bánta meg, hogy egy ilyen műsorban kipróbálta magát. Most pedig újabb kihívás vár rá, a Farm VIP 6. évadában, ahol egy ismét egy másik arcát láthatjuk majd. Erről mesélt most az Origónak.

A Farm VIP Kriston Peti számára egy újabb lehetőség arra, hogy megmutassa, nem érdemes külsőre ítélni (Fotó: Kriston Péter / Instagram)

Kriston Peti házassága ugyan nem volt sikeres, de ez a szerepléstől cseppet sem vette el a kedvét, sőt kifejezetten élvezi, ha olyan helyzetekben találja magát, amik kívül esnek a komfortzónáján.

„A legnagyobb különbség nyilván az, hogy ez egy beköltözős reality, egy tanyán, ahol tényleg egy teljesen másik oldalára van szükség az embernek, és bár ennek is van lelkileg megterhelő része, de teljesen más. A Házasság első látásrában az ember a saját életét éli, a saját párkapcsolatát próbálja alakítgatni, miközben ott vannak a mindennapi dolgok a forgatás közepette, és ez összességében lelkileg jóval megterhelőbb volt. A Farmon viszont nincsenek külső behatások, csak a műsor és az adott feladat, amiben így jobban el lehet mélyülni, át lehet szellemülni, és abszolút az a jelen létezik csak, amit épp megélsz” – kezdte Peti.

Nyilván vannak hasonlóságok is, mert ezek minden esetben abszolút komfortzónán kívüli élmények, de nagyon jó ezt megélni, hogy hogyan tudsz vele azonosulni, hogyan tudsz megoldani olyan helyzeteket, amiket eddig soha, és összességében nagyon érdekes, hogy ki, mit hoz ki belőle

– részletezte.

Kriston Peti munkája miatt igen megterhelőnek élte meg a Házasság első látásra forgatását, a Farm VIP-hoz viszont teljesen máshogy áll (Fotó: Kriston Péter / Instagram)

Peti a Farm VIP által a sztereotípiákkal is szeretne leszámolni

A legtöbben, amikor Petire néznek „csak” egy kigyúrt pasit látnak, aki sokat foglalkozik a külsejével, ám ahogy már a korábbi szereplései alatt is láthattuk, benne ennél sokkal több van, amit most meg is fog mutatni.

„Bár sokan nem gondolják, de alapvetően vidéken nőttem fel, és bár most már 15 éve a fővárosban élek, de egyáltalán nem állnak tőlem azok a dolgok, amiket egy farmon csinálni kell. Nyilván az majd a műsorból úgy is kiderül, hogy mihez mennyit konyítok, de sokan nem nézik belőlem azt, hogy van egy ilyen oldalam, ami ennek a műsornak köszönhetően előtérbe kerülhet” – árulta el sejtelmesen a Farm VIP új évadának sztárja.

Nyilván folyamatosan küzdök a sztereotípiákkal, amik már a korábbi szerepléseim kapcsán is felmerültek, és nyilván ez a része a külvilág felé szól, hogy bizonyítsam, hogy bár biztosan nem hiába vannak a gyúrós viccek, de vannak emberek, akik ennél többek. Szóval amellett, hogy valóban szeretek szerepelni, illetve önismereti kalandnak is jó, hogy megtapasztalhassam, mire vagyok képes egy ilyen helyzetben, de az is bennem van, hogy szeretnék egy pozitív példát mutatni az előítéletekkel szemben

– vallotta be őszintén.