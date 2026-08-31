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Kőkemény Farm VIP kvíz: Kiknek a nevéhez fűzödnek a különböző balhék?

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Különböző karakterek, komfortzónán kívüli helyzetek, teljes elszigeteltség – ilyen helyzetben szinte elkerülhetetlenek a balhék. A Farm VIP korábbi évadaiban számtalan konfliktust kísérhettek végig a nézők, de vajon mennyire emlékeznek rájuk? Most a kvízünkből kiderül!
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kvízfarm vipgáspár zsoltibotránykonfliktus

Hétfőn, augusztus 31-én újra benépesül a TV2 népszerű birtoka, ugyanis érkezik a Farm VIP legújabb évada. A műsor évek óta az egyik kedvelt kalandreality, amelyben ismert emberek a modern világ kényelmét hátrahagyva próbálnak boldogulni egy farmon, nomád körülmények között. A versenyzőknek nemcsak egymással, hanem az állatokkal, a gazdaság körüli munkákkal és az önellátással is meg kell küzdeniük.

A Farm VIP műsorvezetői között remek a viszony.
A Farm VIP műsorvezetője ezúttal is Demcsák Zsuzsa lesz, hű társa, Gáspár Zsolti pedig most sem hagyja cserben (Fotó: Mediaworks)

Farm VIP botrányok: Melyik volt a legemlékezetesebb?

A különleges környezet, a fizikai próbatételek és az izgalmas játékok önmagukban is bőven tartogatnak fordulatokat, ám a Farm VIP igazi sava-borsa sokszor maga a társaság. Öt évad alatt rengeteg különböző karakter költözött be a birtokra, és bizony akadtak olyan pillanatok, amikor a véleménykülönbségek komoly konfliktussá, sőt botránnyá fajultak. Az első évadokban is hangos viták tarkították a mindennapokat, később pedig olyan emlékezetes összecsapások is kialakultak, amelyek még a forgatás után sem értek véget.

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Újra lesz Farm VIP a rajongók nagy örömére.
Az utóbbi öt évadban rengeteg konfliktus volt (Fotó: Mediaworks)

Farm VIP kvíz: Vajon hány helyes válasz születik?

De vajon mennyire emlékszel az elmúlt öt évad legnagyobb balhéira? Most kiderül, ki az igazi Farm VIP-rajongó! Kvízünkben ugyanis azt kell kitalálnod, hogy egy-egy emlékezetes konfliktus melyik szereplőkhöz kapcsolódott. Felismered a legnagyobb farmos összecsapásokat? Teszteld a tudásod, és mutasd meg, mennyire ismered a Farm VIP történetét!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Kik vesztek úgy össze az első évadban, hogy tettlegességhez fajult volna, ha Bay Éva nem állítja le őket?

 

 

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