Kőkemény Farm VIP kvíz: Kiknek a nevéhez fűzödnek a különböző balhék?

Hétfőn, augusztus 31-én újra benépesül a TV2 népszerű birtoka, ugyanis érkezik a Farm VIP legújabb évada. A műsor évek óta az egyik kedvelt kalandreality, amelyben ismert emberek a modern világ kényelmét hátrahagyva próbálnak boldogulni egy farmon, nomád körülmények között. A versenyzőknek nemcsak egymással, hanem az állatokkal, a gazdaság körüli munkákkal és az önellátással is meg kell küzdeniük.

A Farm VIP műsorvezetője ezúttal is Demcsák Zsuzsa lesz, hű társa, Gáspár Zsolti pedig most sem hagyja cserben (Fotó: Mediaworks)

Farm VIP botrányok: Melyik volt a legemlékezetesebb?

A különleges környezet, a fizikai próbatételek és az izgalmas játékok önmagukban is bőven tartogatnak fordulatokat, ám a Farm VIP igazi sava-borsa sokszor maga a társaság. Öt évad alatt rengeteg különböző karakter költözött be a birtokra, és bizony akadtak olyan pillanatok, amikor a véleménykülönbségek komoly konfliktussá, sőt botránnyá fajultak. Az első évadokban is hangos viták tarkították a mindennapokat, később pedig olyan emlékezetes összecsapások is kialakultak, amelyek még a forgatás után sem értek véget.