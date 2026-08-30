Két dudás egy csárdában? A Farm VIP új évadában ebből még gond lehet

Új, tőlük szokatlan szerepben mutatkozik be a két színész hétfő este a TV2 képernyőjén. Németh Kristóf és Anger Zsolt a Farm VIP-ben mutatják meg, hogy nemcsak el tudják játszani a dolgos, szorgos farmer karakterét, de képesek is ízig-vérig azzá is válni. Ők ketten sokban hasonlítanak egymásra, lévén ugyanazon az életúton járnak, de a játék szempontjából van egy alapvető, meghatározó különbség kettejük között. Ez a különbség pedig külön ízt kap attól, hogy nem egy csapatba kerültek a Farm VIP-ben. Kristóf győzni, míg Zsolt a játék öröméért érkezett a jól ismert idilli környezetbe, ahol az élet maga, és persze a rafinált televíziós szakemberek rendezik a mindennapjaikat és nincs kész forgatókönyv, ami megmondja, ki és mikor lép színre, mit mond, vagy tesz. A Farm VIP-ben nincs vége az intrikáknak és nem megy le a függöny az után sem, hogy elsült az a bizonyos, „ott hagyott fegyver”. A sárga és a piros csapat is meglehetősen színesre sikerült és bőven lehetne még ellentétpárokat villantani, de mi most maradunk a két színésznél, akikről már a TV2 Play-re feltöltött rövid bemutatkozó videójukból kiderült, ők lehetnek az idei évad két dudása abban a bizonyos csárdában.
Németh Kristóf lehet a Farm VIP erőskezű ”diktátora”
„Nekem a Farm VIP egy megvalósult álom, mert mindig szerettem volna kipróbálni magam egy ilyen dinamikájú történetben, ahol az embernek egy csapatban kell megtalálnia a helyét és úgy kell jól teljesítenie” – kezdte Németh Kristóf, aki ezután rátért arra is, hogy miért is lesz számára sokkal inkább szerep a TV2 sikerműsorában való szereplés, mintsem egy kényelmes és komfortos kaland.
Ez a vidéki életforma tőlem meglehetősen távol áll, vagyis meglehetősen sok újdonsággal fogok találkozni.
„Az életem egy olyan szakaszában vagyok, amikor habzsolom az újdonságokat. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a csapatunk és hogyan alakulnak majd a saját, belső viszonyaink és hogyan a másik csapattal” – magyarázta a színész, aki vezéregyéniségként tekint önmagára, ami bizony a Farm VIP-ben erős konfliktusforrás lehet. „Kétfajta embertípus van. A vezető és a követő. Rám mindig azt mondták, hogy vezető vagyok. Van egy saját színtársulatom, színházigazgató vagyok sok éve. Vagyis emberek főnökeként kell dolgoznom… Nekem azzal kell majd megküzdenem, hogy bizonyos helyzetben csöndben tudjak maradni, vagyis befogjam a számat. Egyáltalán nem vagyok konfliktuskerülő. Mondjuk konfliktuskereső sem. Örömmel állok bele mindenfajta szituációba…” - jelentette ki Németh Kristóf, aki bevallotta, képtelen veszíteni. „Fiatal koromban, már tíz-tizenegy évesen versenysportoló voltam. Akinek ilyen múltja van, az mindig győzni akar. Legyen az akár egy társasjáték.”
Én a saját ötéves gyermekemmel is úgy játszom, hogy nyerni akarok.
„Persze örülök, ha ő nyer, de nagyon versengő ember vagyok” – mondta Kristóf, aki a sárga csapat tagjaként ezzel meg is ágyazott a konfliktusos helyzeteknek.
Anger Zsolt: „Szinte kötelező részt vennem ebben az emberkísérletben”
Vele szemben a piros csapat csepűrágója Anger Zsolt lett, aki éppen úgy városiként került be a hétfőn este startoló Farm VIP 6. évadába, mint Kristóf. „Bevallom, én titokban néztem a Farm VIP korábbi évadjait, hiszen jó néhány ismerősöm, mondhatni pajtikám fordult meg itt, és én követtem a sorsukat. Amikor megérkezett a felkérés, egy kicsit zavarba jöttem, de valójában nagyon örültem neki. Az én szakmám ugye a színészet, ezért azt gondolom, hogy nekem szinte kötelező részt vennem ebben az emberkísérletben. Úgyhogy boldogan vagyok itt...” – kezdte nevetve Anger Zsolt, aki éppen úgy idegenül mozog a farmon, mint tanult kollégája és újdonsült ellenfele.
Én városi fiú vagyok. A vidéki, tanyasi életet csak nagyon ritkán tapasztaltam meg.
„Apai ágon ősi, városi família vagyunk. Az édesanyám ága pedig egy parasztcsalád, akik az Alföldön éltek. Én magam is szegedi vagyok. Sok rokonom volt, akik tanyán, falun laktak, és amikor ellátogattunk hozzájuk, sokat tapasztaltam. Egyéb tapasztalatom pedig annyi van, hogy 1990-ben majdnem egy évet dolgoztam Németországban, ahol a feladataim közé tartozott négy ló ellátása. Szóval van némi gyakorlatom, de hát ez egy semmi…” - vonta meg a vállát Zsolt, akinek van egy „titkos” szkillje is, amivel szinte biztosan le tudja majd venni a piros csapat tagjait a lábukról. „Nagyon szeretem az embereket és a sokféleséget és szeretek dolgozni is. Azt hiszem, hogy sok mindenben a hasznomat tudják majd venni itt a Farmon. Ha pedig másban nem, de abban biztosan, hogy főzök.”
Sőt, a szakács szakmám is megvan, úgyhogy aki körülöttem lesz, az biztosan nem fog éhezni
– tette hozzá a színész, majd kimondta azt, ami a legtisztábban értelmezhető különbséget jelenti közte és Németh Kristóf között. „Nyilván nagyon csábító a nyeremény és nyilván a közös munka gyümölcseként nyeri meg majd valaki a végén. Mindenkinek az a vágya, hogy eljusson a végéig és megnyerje, de számomra a részvétel is nagyon jó lesz. Imádom, hogy el vagyunk zárva a külvilágtól! Számomra ez egyfajta elvonulást is jelent…” - zárta gondolatait Anger Zsolt.