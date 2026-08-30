Két dudás egy csárdában? A Farm VIP új évadában ebből még gond lehet

Németh Kristóf lehet a Farm VIP erőskezű ”diktátora”

„Nekem a Farm VIP egy megvalósult álom, mert mindig szerettem volna kipróbálni magam egy ilyen dinamikájú történetben, ahol az embernek egy csapatban kell megtalálnia a helyét és úgy kell jól teljesítenie” – kezdte Németh Kristóf, aki ezután rátért arra is, hogy miért is lesz számára sokkal inkább szerep a TV2 sikerműsorában való szereplés, mintsem egy kényelmes és komfortos kaland.

Ez a vidéki életforma tőlem meglehetősen távol áll, vagyis meglehetősen sok újdonsággal fogok találkozni.

„Az életem egy olyan szakaszában vagyok, amikor habzsolom az újdonságokat. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a csapatunk és hogyan alakulnak majd a saját, belső viszonyaink és hogyan a másik csapattal” – magyarázta a színész, aki vezéregyéniségként tekint önmagára, ami bizony a Farm VIP-ben erős konfliktusforrás lehet. „Kétfajta embertípus van. A vezető és a követő. Rám mindig azt mondták, hogy vezető vagyok. Van egy saját színtársulatom, színházigazgató vagyok sok éve. Vagyis emberek főnökeként kell dolgoznom… Nekem azzal kell majd megküzdenem, hogy bizonyos helyzetben csöndben tudjak maradni, vagyis befogjam a számat. Egyáltalán nem vagyok konfliktuskerülő. Mondjuk konfliktuskereső sem. Örömmel állok bele mindenfajta szituációba…” - jelentette ki Németh Kristóf, aki bevallotta, képtelen veszíteni. „Fiatal koromban, már tíz-tizenegy évesen versenysportoló voltam. Akinek ilyen múltja van, az mindig győzni akar. Legyen az akár egy társasjáték.”

Én a saját ötéves gyermekemmel is úgy játszom, hogy nyerni akarok.

„Persze örülök, ha ő nyer, de nagyon versengő ember vagyok” – mondta Kristóf, aki a sárga csapat tagjaként ezzel meg is ágyazott a konfliktusos helyzeteknek.