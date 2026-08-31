Már az első napon elszabadultak az indulatok a Farm VIP-ben – Ez okozta a balhét

Elstartolt a TV2 sikerműsora, a Farm VIP. Az első adás pedig rögtön bővelkedett izgalmakban. A nézők megismerhették a piros és a sárga csapat tagjait, akiknek már a nyitójátékban komoly tétért kellett megküzdeniük: azon múlt a verseny, hogy ki költözhet be a kényelmesebb parasztházba, és kiknek kell beérniük a pajtával.

A Farm VIP első feladatának nagy tétje volt: kik lakhatnak a parasztházban, és kik a pajtában (Fotó: TV2)

A Farm VIP hatodik évadában már az első feladat sem volt konfliktusmentes

A versenyzőknek a Labirintus nevű feladatban kellett bizonyítaniuk, méghozzá igencsak megnehezített körülmények között. Párosával léptek be az útvesztőbe, miközben a kezüket összekötötték, így csak egymásra és a kívülről érkező utasításokra hagyatkozhattak. Egy társuk kintről próbálta navigálni őket, miközben hat zsákot kellett megtalálniuk és a megfelelő sorrendben kijuttatniuk. Miután mind a hat zsákot kihozták, azok tartalmából egy újabb próbatétel várt rájuk. A bennük található kockákból egy tornyot kellett felépíteniük, amelynek legalább három másodpercig stabilan kellett állnia.

A küzdelem során a piros csapat szinte végig előnyben volt, a sárga csapat dinamikája kicsit szétesett, többen káromkodtak is, és szinte mindenki irányítani akart, ami egy kisebb káoszba torkollott. Végül a pirosak bizonyultak gyorsabbnak, így ők szerezhették meg a győzelmet, és ezzel együtt a parasztházat is.

Vacsora várta a győztes piros csapatot (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői máris választottak csapatkapitányt

A parasztházban vacsora várta a piros csapatot, de mielőtt hozzá fogtak volna, felmerült bennük, hogy a csapatnak szüksége lenne valakire, aki összefogja a többieket, és szükség esetén döntést hoz.

Szerintem beszéljük meg azt, hogy minden évadban azt lehetett látni, hogy ha van egy csapatkapitány, akkor jól tud működni az egység

– vetette fel az ötletet Sáfrány Emese.

Nem kellett sokáig keresgélniük a jelöltek között, Varga Noel ugyanis szinte rögtön Anger Zsoltot javasolta a posztra.

„Te vagy a legidősebb, a legbölcsebb, ennyi” – fogalmazott Noel.

A csapat végül egy tartózkodás mellett megszavazta Zsoltot kapitánynak. Anger Zsolt ezután azt is kitalálta, hogyan működjön a vezetői rendszer: háromnaponta újra szavazhatnak arról, ki legyen a „házmester”, vagyis ha valaki nem válik be, a többiek lecserélhetik.