Már az első napon elszabadultak az indulatok a Farm VIP-ben – Ez okozta a balhét

Elstartolt a TV2 sikerműsora, a Farm VIP. Az első adás pedig rögtön bővelkedett izgalmakban. A nézők megismerhették a piros és a sárga csapat tagjait, akiknek már a nyitójátékban komoly tétért kellett megküzdeniük: azon múlt a verseny, hogy ki költözhet be a kényelmesebb parasztházba, és kiknek kell beérniük a pajtával.
A Farm VIP hatodik évadában már az első feladat sem volt konfliktusmentes
A versenyzőknek a Labirintus nevű feladatban kellett bizonyítaniuk, méghozzá igencsak megnehezített körülmények között. Párosával léptek be az útvesztőbe, miközben a kezüket összekötötték, így csak egymásra és a kívülről érkező utasításokra hagyatkozhattak. Egy társuk kintről próbálta navigálni őket, miközben hat zsákot kellett megtalálniuk és a megfelelő sorrendben kijuttatniuk. Miután mind a hat zsákot kihozták, azok tartalmából egy újabb próbatétel várt rájuk. A bennük található kockákból egy tornyot kellett felépíteniük, amelynek legalább három másodpercig stabilan kellett állnia.
A küzdelem során a piros csapat szinte végig előnyben volt, a sárga csapat dinamikája kicsit szétesett, többen káromkodtak is, és szinte mindenki irányítani akart, ami egy kisebb káoszba torkollott. Végül a pirosak bizonyultak gyorsabbnak, így ők szerezhették meg a győzelmet, és ezzel együtt a parasztházat is.
A Farm VIP szereplői máris választottak csapatkapitányt
A parasztházban vacsora várta a piros csapatot, de mielőtt hozzá fogtak volna, felmerült bennük, hogy a csapatnak szüksége lenne valakire, aki összefogja a többieket, és szükség esetén döntést hoz.
Szerintem beszéljük meg azt, hogy minden évadban azt lehetett látni, hogy ha van egy csapatkapitány, akkor jól tud működni az egység
– vetette fel az ötletet Sáfrány Emese.
Nem kellett sokáig keresgélniük a jelöltek között, Varga Noel ugyanis szinte rögtön Anger Zsoltot javasolta a posztra.
„Te vagy a legidősebb, a legbölcsebb, ennyi” – fogalmazott Noel.
A csapat végül egy tartózkodás mellett megszavazta Zsoltot kapitánynak. Anger Zsolt ezután azt is kitalálta, hogyan működjön a vezetői rendszer: háromnaponta újra szavazhatnak arról, ki legyen a „házmester”, vagyis ha valaki nem válik be, a többiek lecserélhetik.
Nem mindenkinek tetszett a választás
A sárga csapat sem halogatta sokáig a vezető kérdését, náluk azonban már a választás pillanatában megjelentek a kétségek. Simor Olivér, Dér Heni és Németh Kristóf előzetesen arról beszélgettek, hogy olyan emberre lenne szükségük, aki nem akar mindenáron dominálni, inkább képes nyugodtan kezelni a többieket. Végül dr. Kenéz Nórára esett a választásuk. Az egykori szépségkirálynőt és gyógyszerészt a csapattársak elfogadták vezetőnek, de nem mindenki volt meggyőződve arról, hogy valóban ő a legjobb ember a feladatra.
„Ti úgy gondoljátok, hogy tudnátok rá hallgatni? Mert én úgy gondolom, hogy itt mindenki túl harsány ahhoz, hogy ő legyen a vezető” – mondta a társainak Béres Anett.
Anett később kamerák előtt is kifejtette, miért látja kockázatosnak Nóra kapitányságát.
Hogy tudna valaki úgy irányítani, hogy meg sem szólal? Ez egy nagyon szép gondolat, hogy igen, mert ő csendes és nyugodt, de ezt a brigádot nem lehet lenyugtatni, és valójában egy vezetőnek az lenne a dolga, hogy irányítson. Egyelőre ő saját magát sem tudja úgy irányítani, ahogy kellene. Úgy érzem, hogy ő nem találja még magát fel annyira itt közöttünk. Arra, hogy el fog bukni, nem sok esélyt látok… egy olyan 98%-ot
– jelentette ki Béres Anett.
Nem ő volt azonban az egyetlen, aki értetlenül állt a döntés előtt. Lunácska sem értette, miért éppen Nóra kapta meg a vezetői szerepet, kételyeit pedig Dér Henivel is megosztotta.
Heni szerint a csapat férfi tagjaiban egyelőre túlságosan erős lehet a késztetés arra, hogy ők mondják meg, merre haladjanak a dolgok, ami könnyen feszültségekhez vezethet. Úgy gondolja, néhány napnak még el kell telnie ahhoz, hogy kiderüljön, ki tud igazán jól bánni a többiekkel és ki képes valódi vezetővé válni. Éppen ezért szerinte nem feltétlenül volt rossz döntés Nórát megválasztani, ugyanakkor ő sem biztos abban, hogy Nóra valóban jól tudja majd irányítani a sárga csapatot. Ez azonban majd csak a holnapi, keddi adásból derül ki!