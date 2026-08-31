Young G Béci kitálalt a Farm VIP sárga csapatáról: „Franciska nagyon kemény, Dér Heni is egy vadállat”

Ma este újra benépesül a Farm VIP birtoka, újabb hírességek húzzák fel a gumicsizmát, és kezdetét veszi a kőkemény vidéki kaland! Ma este ugyanis elstartol a TV2 egyik legnépszerűbb realityje, a Farm VIP hatodik évada, amelyben ezúttal is ismert emberek néznek szembe a tanyasi élet kihívásaival. A piros és sárga csapat tagjai már most próbálják feltérképezni, kik lehetnek a legerősebb ellenfelek, és úgy tűnik, Young G Béci fejében már össze is állt egy meglehetősen félelmetes lista.
A Farm VIP 6. évada sok izgalmat tartogat
A rapper a piros csapatot erősíti, így természetesen szeretné, ha az övéi minél tovább menetelnének a versenyben. Ehhez azonban nem árt előre felmérni, kik azok, akikkel jobb lesz vigyázni. Béci szerint ugyanis a másik oldalon több olyan versenyző is akad, aki fizikailag komoly kihívást jelenthet. Vannak közöttük olyanok, akik szemmel láthatóan jó formában vannak, rendszeresen edzenek, és nem riadnak vissza a kemény feladatoktól sem.
És hogy kik azok, akiktől Young G Béci szerint igazán tartaniuk kell? Nos, ezt ő maga sem rejtette véka alá.
Franciska nagyon kemény. Ott nem szabad beszólni sehogy sem, mert tényleg olyat rád vág, hogy véged, olyan keze van, meg olyan karja, erőjátékban olyan lesz a gádzsi, hogy hihetetlen. Én a másik csapattól egy kicsit félek amúgy, megmondom őszintén. Azért ott van a Kriston Peti, gyúrós. Olivérnek a fizimiskája is teljesen megváltozott a Való Világ óta, jól néz ki, szerintem edz is. Dér Heni? Úristen! Dér Heni is egy vadállat! A kettő csapat most nagyon erős csapat, és nagyon nehéz lenne eldönteni azt, hogy ki jobb vagy rosszabb a másiknál, de én egy kicsit tartok tőlük. Ügyesek nagyon
– vélekedett a sárga csapat tagjairól Young G Béci.
A Farm VIP szereplői nagyon elszántak
A Farm VIP-ben azonban nem kizárólag az számít majd, ki mennyit bír a súlyokkal vagy ki a leggyorsabb egy erőpróbában. A tanyasi környezet számtalan olyan helyzetet tartogat, amelyben az alkalmazkodóképesség, a kitartás, a leleményesség mind fontos erény lesz, és az sem lesz mindegy, hogy ki mennyire tud együttműködni a társaival. A hétköznapokban megszokott kényelem ezúttal háttérbe szorul, a versenyzőknek pedig olyan feladatokkal is meg kell birkózniuk, amelyek teljesen új oldalukat mutathatják meg.
Egy biztos: ma este ismét benépesül a Farm, és a hatodik évadban sem lesz hiány izgalmakból. Vajon Béci félelmei beigazolódnak? Szabó Franciska valóban az egyik legerősebb versenyző lesz? És melyik csapat tudja már az első megmérettetéseken megmutatni, hogy komolyan kell vele számolni? A Farm VIP 6. évada ma este választ adhat az első kérdésekre – a birtokon pedig ezzel kezdetét veszi az újabb nagy kaland.