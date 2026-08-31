Young G Béci kitálalt a Farm VIP sárga csapatáról: „Franciska nagyon kemény, Dér Heni is egy vadállat”

Ma este újra benépesül a Farm VIP birtoka, újabb hírességek húzzák fel a gumicsizmát, és kezdetét veszi a kőkemény vidéki kaland! Ma este ugyanis elstartol a TV2 egyik legnépszerűbb realityje, a Farm VIP hatodik évada, amelyben ezúttal is ismert emberek néznek szembe a tanyasi élet kihívásaival. A piros és sárga csapat tagjai már most próbálják feltérképezni, kik lehetnek a legerősebb ellenfelek, és úgy tűnik, Young G Béci fejében már össze is állt egy meglehetősen félelmetes lista.

Young G Béci kissé tart a Farm VIP sárga csapatától (Fotó: TV2)

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A rapper a piros csapatot erősíti, így természetesen szeretné, ha az övéi minél tovább menetelnének a versenyben. Ehhez azonban nem árt előre felmérni, kik azok, akikkel jobb lesz vigyázni. Béci szerint ugyanis a másik oldalon több olyan versenyző is akad, aki fizikailag komoly kihívást jelenthet. Vannak közöttük olyanok, akik szemmel láthatóan jó formában vannak, rendszeresen edzenek, és nem riadnak vissza a kemény feladatoktól sem.

És hogy kik azok, akiktől Young G Béci szerint igazán tartaniuk kell? Nos, ezt ő maga sem rejtette véka alá.

Franciska nagyon kemény. Ott nem szabad beszólni sehogy sem, mert tényleg olyat rád vág, hogy véged, olyan keze van, meg olyan karja, erőjátékban olyan lesz a gádzsi, hogy hihetetlen. Én a másik csapattól egy kicsit félek amúgy, megmondom őszintén. Azért ott van a Kriston Peti, gyúrós. Olivérnek a fizimiskája is teljesen megváltozott a Való Világ óta, jól néz ki, szerintem edz is. Dér Heni? Úristen! Dér Heni is egy vadállat! A kettő csapat most nagyon erős csapat, és nagyon nehéz lenne eldönteni azt, hogy ki jobb vagy rosszabb a másiknál, de én egy kicsit tartok tőlük. Ügyesek nagyon

– vélekedett a sárga csapat tagjairól Young G Béci.