Az egykori felnőttfilmes sztár maradandó agykárosodást szenvedett, egymilliárd forintos egyezség született

Emily Willis családja 3 millió dolláros (csaknem (1,044 milliárd Ft) peren kívüli megállapodást kötött azzal a kaliforniai Malibu Lighthouse Treatment rehabilitációs intézménnyel, ahol a korábbi felnőttfilmes színésznő 2024 elején maradandó agykárosodást szenvedett ketaminfüggősége kezelése közben – írja a Daily Mail.

Emily Willis, egykori felnőttfilmes színésznő maradandó agykárosodást szenvedett, több mint 1 milliárd forintos egyezség született.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A pert Emily Willis édesanyja és egyben törvényes gondviselője, Yesenia Cooper indította. A kereset szerint a személyzet nem biztosított számára megfelelő orvosi ellátást, miközben állapota napokon át folyamatosan romlott.

Az egyezség értelmében Willis az ügyvédi költségek és a fennálló jogi követelések levonása után várhatóan 1,25 millió dollárt (mintegy 435–440 millió forintot) kap kézhez.

Az intézmény ugyanakkor a megállapodás ellenére sem ismerte el, hogy felelősség vagy mulasztás terhelné.

Napokig romlott az állapota

Az egykori felnőttfilmes sztár 2024. január 27-én jelentkezett be a Summit Malibu luxusrehabilitációs központba, hogy megszabaduljon súlyos ketaminfüggőségétől.

A bírósági iratok szerint ezt megelőzően egy teljes éven át naponta 5–6 gramm ketamint fogyasztott, ami többek között vizelettartási problémákat és éjszakai rémálmokat okozott nála.

Korábban depresszióval, szorongással és poszttraumás stressz-zavarral (PTSD) is diagnosztizálták.

Bár a felvételkor, majd az azt követő napokban elvégzett drogtesztek nem mutattak ki ketamint vagy más kábítószert a szervezetében, a kereset szerint egészségi állapota gyors ütemben romlott. Egyre gyengébbé és zavartabbá vált, alig tudott járni, szinte semmit sem evett, nem tisztálkodott, emellett erős fájdalmak, remegés, izomgörcsök, általános gyengeség és súlyos kiszáradás is jelentkezett nála.

Ügyvédje szerint az állapota odáig romlott, hogy egy ápoló már a vérnyomását sem tudta megmérni, ennek ellenére nem biztosítottak számára időben sürgősségi orvosi ellátást.

Fél órán át küzdöttek az életéért

2024. február 4-én egy nővér eszméletlenül talált rá. A mentősök 30–40 percen át élesztették újra, mire sikerült visszaállítani a szívműködését.

Az elhúzódó oxigénhiány azonban visszafordíthatatlan agykárosodást okozott.

Emily Willis azóta részben visszanyerte az eszméletét, szemével képes követni a környezetét, beszélni és mozogni azonban továbbra sem tud. Jelenleg egy utahi gondozóotthonban ápolják.