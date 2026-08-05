Az egykori felnőttfilmes sztár maradandó agykárosodást szenvedett, egymilliárd forintos egyezség született

Emily Willis családja 3 millió dolláros (csaknem (1,044 milliárd Ft) peren kívüli megállapodást kötött azzal a kaliforniai Malibu Lighthouse Treatment rehabilitációs intézménnyel, ahol a korábbi felnőttfilmes színésznő 2024 elején maradandó agykárosodást szenvedett ketaminfüggősége kezelése közben – írja a Daily Mail.
A pert Emily Willis édesanyja és egyben törvényes gondviselője, Yesenia Cooper indította. A kereset szerint a személyzet nem biztosított számára megfelelő orvosi ellátást, miközben állapota napokon át folyamatosan romlott.
Az egyezség értelmében Willis az ügyvédi költségek és a fennálló jogi követelések levonása után várhatóan 1,25 millió dollárt (mintegy 435–440 millió forintot) kap kézhez.
Az intézmény ugyanakkor a megállapodás ellenére sem ismerte el, hogy felelősség vagy mulasztás terhelné.
Napokig romlott az állapota
Az egykori felnőttfilmes sztár 2024. január 27-én jelentkezett be a Summit Malibu luxusrehabilitációs központba, hogy megszabaduljon súlyos ketaminfüggőségétől.
A bírósági iratok szerint ezt megelőzően egy teljes éven át naponta 5–6 gramm ketamint fogyasztott, ami többek között vizelettartási problémákat és éjszakai rémálmokat okozott nála.
Korábban depresszióval, szorongással és poszttraumás stressz-zavarral (PTSD) is diagnosztizálták.
Bár a felvételkor, majd az azt követő napokban elvégzett drogtesztek nem mutattak ki ketamint vagy más kábítószert a szervezetében, a kereset szerint egészségi állapota gyors ütemben romlott. Egyre gyengébbé és zavartabbá vált, alig tudott járni, szinte semmit sem evett, nem tisztálkodott, emellett erős fájdalmak, remegés, izomgörcsök, általános gyengeség és súlyos kiszáradás is jelentkezett nála.
Ügyvédje szerint az állapota odáig romlott, hogy egy ápoló már a vérnyomását sem tudta megmérni, ennek ellenére nem biztosítottak számára időben sürgősségi orvosi ellátást.
Fél órán át küzdöttek az életéért
2024. február 4-én egy nővér eszméletlenül talált rá. A mentősök 30–40 percen át élesztették újra, mire sikerült visszaállítani a szívműködését.
Az elhúzódó oxigénhiány azonban visszafordíthatatlan agykárosodást okozott.
Emily Willis azóta részben visszanyerte az eszméletét, szemével képes követni a környezetét, beszélni és mozogni azonban továbbra sem tud. Jelenleg egy utahi gondozóotthonban ápolják.
Ügyvédje szerint, ha a rehabilitációs központ munkatársai betartották volna az alapvető orvosi protokollokat, a fiatal nőnek esélye lett volna visszakapni az életét.
25 éves kora előtt közel 700 pornófilmben szerepelt
Az argentin származású Emily Willis 2018-ban, nem sokkal 18. születésnapja után lépett be a felnőttfilmes iparba. Pályafutása rendkívül gyorsan ívelt felfelé: 25 éves kora előtt már közel 700 pornófilmben szerepelt, és a világ egyik legismertebb felnőttfilmes sztárjává vált.
2021-ben elnyerte az AVN Awards Év előadója díját, amelyet gyakran a pornóipar Oscar-díjaként emlegetnek.
Nem sokkal később visszavonult a pornóipartól, hogy a hagyományos színészi karrierre koncentráljon. Szerepet kapott Eddie Alcazar Divinity című sci-fijében Stephen Dorff és Bella Thorne oldalán, utolsó interjúiban pedig arról beszélt, hogy a jövőben kizárólag filmes színésznőként szeretne dolgozni.
Néhány hónappal később azonban rehabilitációra vonult, ahol bekövetkezett az a tragédia, amely örökre megváltoztatta az életét.
A felnőttfilmes világ azonban nemcsak tragikus történetekről szól: egy másik ismert szereplő a vetkőzésből szerzett pénzéből havonta mintegy 200 hajléktalan embernek nyújt segítséget.