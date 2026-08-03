Erre nem számítottak a rajongók: Cardi B fenékkisebbítő műtéten esett át - videó

Cardi B ismét tabuk nélkül beszélt a külsejéről. A Grammy-díjas rapper elárulta, hogy tavaly fenékkisebbítő műtéten esett át, és azt is megmagyarázta, miért nem vállal újabb beavatkozást – olvasható a Heute oldalán.

Meglepő vallomást tett Cardi B: a Grammy-díjas rapper bevallotta, hogy már fenékkisebbítő műtéten is átesett.

Fotó: Angela Weiss / AFP

Őszinte vallomás

Évek óta találgatások övezik Cardi B alakját, a 33 éves előadó azonban egy Instagram-élőzésben maga tett pontot a pletykák végére.

Elmondta, hogy 2024 januárjában fenékkisebbítő műtéten esett át, miután korábban biopolimer-injekciókkal nagyobbíttatta meg a fenekét.

Sokan azt mondják, kisebbíttessem meg a fenekemet. Van egy hírem: ezt már megtettem

– fogalmazott.

Cardi B szerint az évek során rájött, hogy az egykor vágyott, látványos forma már nem illik az alacsony termetéhez, ezért döntött a beavatkozás mellett.

Elég volt a kritikákból

A rapper azt is elárulta, hogy egy újabb beavatkozást egyelőre nem szeretne. Bár sokan zsírleszívást javasolnak neki, szerinte ez önmagában nem jelentene megoldást.

Ha csak zsírleszívást végeztetnék, megereszkedhetne a fenekem. Nem akarok egy újabb műtét miatt hónapokra kiesni

– mondta.

Hozzátette, ma már elégedett a külsejével, és jól érzi magát a bőrében.

Cardi B arról is beszélt, hogy korábban biopolimer-injekciókkal nagyobbíttatta meg a fenekét. Azóta kétszer volt zsírleszívása, tavaly pedig fenékkisebbítő műtéten esett át. A kritikusainak pedig határozott üzenetet küldött.

Évek óta ismeritek a testemet. Hagyjátok abba a folyamatos kritikákat!

– üzente a bírálóinak.

Egy új videót is posztolt, így néz ki most a szexi rapper.

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