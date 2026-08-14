Fenyő Miklós lánya szívszorító emléket idézett fel apjáról az avató ünnepségen: Zamárdiban állítottak emléket a legendának

Megható pillanatokkal avatták fel Zamárdiban Fenyő Miklós új emlékhelyét. A magyar rock and roll legendájának egész családja is részt vett az eseményen, Fenyő Miklós lánya, Diána, azaz Dió pedig még a pad átadásakor beszélt, mit jelent családjuk számára, hogy édesapjuk emlékét egy különleges, balatoni helyen őrzik tovább.

Fenyő Miklós januárban hunyt el (Fotó: Móricz Simon)

Fenyő Miklós családja részt vett az átadón

„Nem könnyű szóhoz jutni ilyen helyzetben. Elég rövid idő telt el, hogy édesapánk távozott. Több alkalommal kellett nekünk az ő nevében, az ő szellemiségében megnyilvánulnunk, és nagyon igyekszünk ennek eleget tenni. Úgyhogy ebben a szellemiségben szeretném megköszönni ezt a kezdeményezést nektek, mert nagyon megható és nagyon megtisztelő. Nagyon köszönjük, hogy bevontatok minket ennek az egésznek a megtervezésébe. Ez egy csodálatos valami lesz, legalábbis amennyit a tervekből láttunk, méltó édesapánkhoz, méltó az életművéhez, méltóan idézi meg – ahogy a képeken is látjuk –, az ő pályafutásának az egyik csúcspontját. Nagyon közel áll a szívünkhöz ez a kezdeményezés, még egyszer nagyon szépen köszönjük” – mondta Fenyő Diána az átadón Zamárdiban.

A különleges emlékpadot Zamárdi városa és a STRAND Fesztivál közösen hozta létre Fenyő Miklós tiszteletére. A Balaton-parton elhelyezett alkotás formája sem véletlen: a kockás napszemüveget idézi, amely a Hungária legendás korszakának egyik jellegzetes szimbóluma volt.

Diána számára azonban Zamárdi nem csupán édesapja egyik kedvelt helye, hanem a családi emlékek fontos színtere is. Fenyő Miklós hosszú éveken át töltötte itt a nyarakat, a család pedig közösen élvezhette a balatoni napokat.

Zamárdival kapcsolatos kötődéséről még egy-két szót mondanék. Apunak a család nagyon fontos volt, ezért vagyunk itt mi mindannyian. Amellett, hogy nagyszerű előadó volt, nagyszerű családapa is volt, aki borzasztóan szerette és ragaszkodott a családjához. Zamárdin egy pár éve nyaralunk, pár éve építették fel apuék a kis nyaralónkat, és talán többen tudják, hogy két unokával is büszkélkedett, Dáci kislányával és az én kisfiammal, és Zamárdi azért is jelentett nagyon sokat nekünk család szempontból, mert itt hosszabb időt tölthettünk apuval. Itt voltak az unokák, sokat játszottak, dumáltak együtt, olvasgatták apu könyvét, sétáltunk a parton, ettünk a bisztrókban, fényképezkedtünk a Balaton szíve szobornál, szóval Zamárdi a családi életünkben játszott nagy szerepet az utóbbi években, ezért szintén köszönjük Zamárdinak, hogy Zamárdi is a szívébe zárt minket, illetve aput

– zárta szavait Fenyő Diána.