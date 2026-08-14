Fenyő Miklós lánya szívszorító emléket idézett fel apjáról az avató ünnepségen: Zamárdiban állítottak emléket a legendának

Megható pillanatokkal avatták fel Zamárdiban Fenyő Miklós új emlékhelyét. A magyar rock and roll legendájának egész családja is részt vett az eseményen, Fenyő Miklós lánya, Diána, azaz Dió pedig még a pad átadásakor beszélt, mit jelent családjuk számára, hogy édesapjuk emlékét egy különleges, balatoni helyen őrzik tovább.
Fenyő Miklós családja részt vett az átadón
„Nem könnyű szóhoz jutni ilyen helyzetben. Elég rövid idő telt el, hogy édesapánk távozott. Több alkalommal kellett nekünk az ő nevében, az ő szellemiségében megnyilvánulnunk, és nagyon igyekszünk ennek eleget tenni. Úgyhogy ebben a szellemiségben szeretném megköszönni ezt a kezdeményezést nektek, mert nagyon megható és nagyon megtisztelő. Nagyon köszönjük, hogy bevontatok minket ennek az egésznek a megtervezésébe. Ez egy csodálatos valami lesz, legalábbis amennyit a tervekből láttunk, méltó édesapánkhoz, méltó az életművéhez, méltóan idézi meg – ahogy a képeken is látjuk –, az ő pályafutásának az egyik csúcspontját. Nagyon közel áll a szívünkhöz ez a kezdeményezés, még egyszer nagyon szépen köszönjük” – mondta Fenyő Diána az átadón Zamárdiban.
A különleges emlékpadot Zamárdi városa és a STRAND Fesztivál közösen hozta létre Fenyő Miklós tiszteletére. A Balaton-parton elhelyezett alkotás formája sem véletlen: a kockás napszemüveget idézi, amely a Hungária legendás korszakának egyik jellegzetes szimbóluma volt.
Diána számára azonban Zamárdi nem csupán édesapja egyik kedvelt helye, hanem a családi emlékek fontos színtere is. Fenyő Miklós hosszú éveken át töltötte itt a nyarakat, a család pedig közösen élvezhette a balatoni napokat.
Zamárdival kapcsolatos kötődéséről még egy-két szót mondanék. Apunak a család nagyon fontos volt, ezért vagyunk itt mi mindannyian. Amellett, hogy nagyszerű előadó volt, nagyszerű családapa is volt, aki borzasztóan szerette és ragaszkodott a családjához. Zamárdin egy pár éve nyaralunk, pár éve építették fel apuék a kis nyaralónkat, és talán többen tudják, hogy két unokával is büszkélkedett, Dáci kislányával és az én kisfiammal, és Zamárdi azért is jelentett nagyon sokat nekünk család szempontból, mert itt hosszabb időt tölthettünk apuval. Itt voltak az unokák, sokat játszottak, dumáltak együtt, olvasgatták apu könyvét, sétáltunk a parton, ettünk a bisztrókban, fényképezkedtünk a Balaton szíve szobornál, szóval Zamárdi a családi életünkben játszott nagy szerepet az utóbbi években, ezért szintén köszönjük Zamárdinak, hogy Zamárdi is a szívébe zárt minket, illetve aput
– zárta szavait Fenyő Diána.
Fenyő Miklós emléke tovább él a Balatonnál
A család számára különösen sokat jelenthet, hogy a pad éppen a Balaton partján kapott helyet. Fenyő Miklós ugyanis rajongott a tóért, és párjával, Balogh Erika „Nyuszival” közösen építették fel Zamárdiban az otthonukat. A házhoz ma is különleges emlék fűződik: legmagasabb pontján egy kovácsoltvas violinkulcs emlékeztet arra, hogy itt pihent a legendás zenész.
„Boldogsággal tölt el, hogy az általunk épített ház mennyire sokat jelentett Miklósnak. Évről évre egyre jobban ragaszkodott hozzá, nagyon szerette. Amikor csak tudtunk, ott tartózkodtunk, sokszor alig akart visszajönni Pestre. Jobban aludt, amikor a nyaralóban voltunk, sokat volt levegőn, mivel a legjobban a teraszon szeretett üldögélni. Imádta, hogy mindig nagy volt a nyüzsgés a házban. Rendszeresen jöttek a családtagok, barátok. Mindannyiunk számára felejthetetlen emlék marad az a közös idő, amelyet vele ott töltöttünk. Büszkeség nekem is, hogy az emlékére egy különleges padot állít Zamárdi. Úgy gondolom, ő is nagyon örülne az ötletnek, a rajongóknak pedig egy ikonikus helyszín lesz, amit bizonyára rendszeresen fognak majd látogatni.”
Az emlékpadot Lobenwein Norbert ötlete alapján valósították meg, és a tervek szerint olyan találkozási pont lehet, ahol a rajongók és a helyiek is megállhatnak egy pillanatra. Nem csak Fenyő Miklós kapott azonban különleges helyet Zamárdiban: a STRAND idején több legendás magyar zenész emléke előtt is tisztelegnek. Utcát neveznek el a nemrég elhunyt Szolnoki Péterről, valamint Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Örsről és DJ Palotairól is.
Fenyő Miklós gyermekei, Dió és Dáci szerint az emlékpad különösen sokat jelent a családnak.
Apu nagyon szerette a Balatont, itt tudott igazán kikapcsolódni és feltöltődni. Jó érzés lesz úgy lesétálni a partra, hogy az ő padján ülhetünk, és onnan nézhetjük a vizet. Biztosak vagyunk benne, hogy a tisztelői és rajongói is örömmel állnak majd meg itt egy pillanatra emlékezni rá.
A kezdeményezés így nemcsak egy emlékhely átadása, hanem egyfajta tisztelgés a magyar könnyűzene nagy alakjai előtt. Fenyő Miklós pedig mostantól egy olyan balatoni ponton „várhatja” rajongóit, amelyhez életében is rengeteg boldog emlék kötötte.