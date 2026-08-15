Fenyő Miklós gyerekei is ott voltak édesapjuk emlékpad avatásán: „Nagyon sok szeretetet kapunk” – Exkluzív interjú!

Január 31-én érkezett a hír, hogy elhunyt a magyar zeneipar egyik legnagyobb karaktere, Fenyő Miklós. Az énekesre sokan emlékeznek vissza azóta is, így történt ez nemrég is, amikor megálmodták a legendás előadó emlékpadját. Az átadón gyerekei, Fenyő Diána és Fenyő Dáci az Origónak meséltek az emlékpadról és saját gyermekeikről, akik szintén nehezen dolgozzák fel nagypapájuk elvesztését.

Fenyő Miklós gyerekei nagy örömmel fogadták, hogy ennyien kilátogattak az emlékpad átadására (Fotó: Markovics Gábor)

Fenyő Miklós gyermekei is jelen voltak az avatáson

Szerintem nagyon tetszene apának, teljesen benne van a rock'n roll, ami az ő fő életműve. Benne van az ő pályafutása csúcsának az egyik jelképe. Szerintem nagyon szeretné, vagányan leülne a padra és simán egy órát elnézegetné a Balatont

— mondta lapunknak Fenyő Diána.

Gyermekei elmondása szerint Fenyő Miklósnak a Balaton és Zamárdi volt a második otthona, így nem meglepő, hogy a Margó Ede sétányra került az emlékpad. „Az elcsépelt mondása volt, hogy neki a Balaton a riviéra, de nem biztos, hogy abból a szempontból, mint sokan másoknak. Ő nem volt egy tóba járós típus, de nagyon élvezte a csendet, a barátai és a családja társaságát, akik rengetegszer látogatták itt meg őt” — emelte ki Fenyő Dáci.

A Fenyő Miklós emlékpad nagy szenzáció lesz a Zamárdira látogatóknak, az énekes gyerekei szerint (Fotó: Markovics Gábor)

Fenyő Miklós unokáit is megviselte a nagypapa elvesztése

A kisfiam 12 éves és rendkívüli módon megviselte a papája elvesztése, nagyon szoros kapcsolatuk volt. Még nehezen tud szembesülni azokkal a dolgokkal, ahogy az ország apukánkra emlékezik, de kezdi érzelmileg közel engedni magához. Biztos vagyok benne, hogy egy hét múlva, amikor visszajövünk a Balatonhoz, akkor elsétálunk ide és ő is leül a padra és pár könnycseppel emlékszik vissza a papájára

— jegyezte meg Fenyő Miklós lánya, Diána.

Fenyő Dávid kislánya 2023-ban született, így nem sok közös emléke van nagypapájáról. Ennek ellenére egy nagyon aranyos történetet mesélt kislánya és édesapja kapcsolatáról Dáci. „Anélkül, hogy bármikor erőltettem volna, hogy hallgassa édesapám zenéjét, egyszer csak bejött a szobába és mondta, hogy „Apa, csókkirály, csókkirály, csavard fel a szőnyeget” és énekelte. Az ő szívében nagyon ott van és nagyon hiányzik neki. Mindig magyarázatra szorul nála, hogy hol van a Papi. Mivel már most hatalmas táncosnő, így biztos körbetáncolja majd ezt a padot is” — mondta Fenyő Miklós fia.