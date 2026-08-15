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emlékpad

Fenyő Miklós gyerekei is ott voltak édesapjuk emlékpad avatásán: „Nagyon sok szeretetet kapunk” – Exkluzív interjú!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Augusztus 14-én, pénteken délután adták át Zamárdin Fenyő Miklós emlékpadját. Az Origo stábja kint volt a helyszínen és Fenyő Miklós gyerekei lapunknak árulták el, mit éreznek a történtek kapcsán.
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emlékpadzamárdiFenyő Miklós

Január 31-én érkezett a hír, hogy elhunyt a magyar zeneipar egyik legnagyobb karaktere, Fenyő Miklós. Az énekesre sokan emlékeznek vissza azóta is, így történt ez nemrég is, amikor megálmodták a legendás előadó emlékpadját. Az átadón gyerekei, Fenyő Diána és Fenyő Dáci az Origónak meséltek az emlékpadról és saját gyermekeikről, akik szintén nehezen dolgozzák fel nagypapájuk elvesztését.

Fenyő Miklós lánya és fia is részt vett az emlékpad felavatásán.
Fenyő Miklós gyerekei nagy örömmel fogadták, hogy ennyien kilátogattak az emlékpad átadására (Fotó: Markovics Gábor)

Fenyő Miklós gyermekei is jelen voltak az avatáson

Szerintem nagyon tetszene apának, teljesen benne van a rock'n roll, ami az ő fő életműve. Benne van az ő pályafutása csúcsának az egyik jelképe. Szerintem nagyon szeretné, vagányan leülne a padra és simán egy órát elnézegetné a Balatont

— mondta lapunknak Fenyő Diána.

Gyermekei elmondása szerint Fenyő Miklósnak a Balaton és Zamárdi volt a második otthona, így nem meglepő, hogy a Margó Ede sétányra került az emlékpad. Az elcsépelt mondása volt, hogy neki a Balaton a riviéra, de nem biztos, hogy abból a szempontból, mint sokan másoknak. Ő nem volt egy tóba járós típus, de nagyon élvezte a csendet, a barátai és a családja társaságát, akik rengetegszer látogatták itt meg őt” — emelte ki Fenyő Dáci.

Fenyő Miklós gyerekei szerint édesapjuknak tetszene az emlékpad.
A Fenyő Miklós emlékpad nagy szenzáció lesz a Zamárdira látogatóknak, az énekes gyerekei szerint (Fotó: Markovics Gábor)

Fenyő Miklós unokáit is megviselte a nagypapa elvesztése

A kisfiam 12 éves és rendkívüli módon megviselte a papája elvesztése, nagyon szoros kapcsolatuk volt. Még nehezen tud szembesülni azokkal a dolgokkal, ahogy az ország apukánkra emlékezik, de kezdi érzelmileg közel engedni magához. Biztos vagyok benne, hogy egy hét múlva, amikor visszajövünk a Balatonhoz, akkor elsétálunk ide és ő is leül a padra és pár könnycseppel emlékszik vissza a papájára

— jegyezte meg Fenyő Miklós lánya, Diána.

Fenyő Dávid kislánya 2023-ban született, így nem sok közös emléke van nagypapájáról. Ennek ellenére egy nagyon aranyos történetet mesélt kislánya és édesapja kapcsolatáról Dáci. „Anélkül, hogy bármikor erőltettem volna, hogy hallgassa édesapám zenéjét, egyszer csak bejött a szobába és mondta, hogy „Apa, csókkirály, csókkirály, csavard fel a szőnyeget” és énekelte. Az ő szívében nagyon ott van és nagyon hiányzik neki. Mindig magyarázatra szorul nála, hogy hol van a Papi. Mivel már most hatalmas táncosnő, így biztos körbetáncolja majd ezt a padot is — mondta Fenyő Miklós fia.

Fenyő Diána ezek hangsúlyozta, ugyan van egy-két olyan ember, akik a közösségi oldalakon tiszteletlenül beszélnek róluk és édesapjukról, sokkal több pozitív üzenetet kapnak. „Nagyon sok szeretetet kapunk. Elképesztő volt szembesülni azzal, hogy mikor édesapánk elment, egyként fogott össze az ország, mindenféle ellentétes gondolat nélkül” — zárta az Origónak adott interjút Fenyő Diána.

@borsonline

Meghalt Fenyő Miklós Január 31-én reggel, az énekes Facebook-oldalán jelentették be a szomorú hírt, hogy 78 éves korában elhunyt a magyar könnyűzene, a magyar rock and roll ikonja. #bors #fenyőmiklós #gyász #énekes #rockandroll

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