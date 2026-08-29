Szikora Róbert máig nem dolgozta fel Fenyő Miklós hiányát: "Képtelenség felfogni, hogy helyette lépek fel"

A mai koncert kifejezetten nehéz lesz az előadóknak, mivel mindenki fejében ott lesz, hogy nem nekik kellene ott állniuk, hanem Fenyő Miklósnak. Ám ennek ellenére az R-Go frontembere, Szikora Róbert bízik benne, hogy a hosszú évek rutinjának köszönhetően képes lesz kizárni a belső érzelmeit és profi módjára megadni a közönségnek, amiért kilátogatnak a helyszínre. Lapunk megkereste az énekest. aki kifejtette, milyen állapotban lép majd színpadra ma este.

Fenyő Miklós és Szikora Róbert barátsága hosszú évtizedekre nyúlik vissza (Fotó: Csudai Sándor)

Szikora Róbert Fenyő Miklósra emlékezett vissza

Bármikor, amikor beszélni kell Mikiről, akkor az olyan, mintha letépnének egy sebtapaszt rólam. Képtelenség felfogni, hogy helyette lépek fel, egyáltalán már az a tény, hogy ő már nincs, elképesztő. Ám az ilyen érzelmeket ki kell zárni egy fellépés alatt, bármennyire is különleges a helyzet, és ez most egy nagyon különleges szituáció

— mondta az Origónak az R-Go frontembere.

Szikora Róbert egy különlegességet is tartogat a mai fellépésre, amin Szandi is ott lesz, mivel tényleg nem mindennapi, hogy egy közelmúltban elhunyt barát helyett kell koncertet adni. „Amikor majd a közös dalokat fogjuk játszani, akkor bemutatunk egy új dalt is, amit még közösen írtunk. Szerintem kicsit pityeregve, de forró szívvel fogjuk abszolválni a mai napot” — árulta el Szikora Róbert.

Szikora Róbert minden koncert előtt elmond egy imát (Fotó: Csudai Sándor)

Szikora Róbert különleges rituáléja koncert előtt

Egy tanult zenészbarátok azt mondta, úgy hívják, hogy Mick Jagger, hogy forró szív és hideg fej. Ezekre kell nagyon odafigyelnie egy zenésznek. A forró szív ilyenkor azt jelenti, hogy elő kell szedni azokat az ösztönöket, amik miatt elkezdtél játszani, de közben tudod, hogy hol vagy és előre gondolkozol 3-4 lépéssel

— osztotta meg gondolatait lapunkkal az énekes.

A koncert előtt és a koncert után is van egy olyan rutin, amit a bandatagok együtt szeretnek megtartani. A mai ilyen szempontból is különleges lesz. „Az embernek egy imával lehet ezt a nehézséget leküzdeni, a Mikiért. Akkor ez sikerülni fog. Ilyenkor kérjük Isten segítségét a koncerthez, mégiscsak ő adta nekünk ezt a tehetséget” — jelentette ki Szikóra Róbert.