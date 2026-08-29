Szikora Róbert máig nem dolgozta fel Fenyő Miklós hiányát: "Képtelenség felfogni, hogy helyette lépek fel"

A mai koncert kifejezetten nehéz lesz az előadóknak, mivel mindenki fejében ott lesz, hogy nem nekik kellene ott állniuk, hanem Fenyő Miklósnak. Ám ennek ellenére az R-Go frontembere, Szikora Róbert bízik benne, hogy a hosszú évek rutinjának köszönhetően képes lesz kizárni a belső érzelmeit és profi módjára megadni a közönségnek, amiért kilátogatnak a helyszínre. Lapunk megkereste az énekest. aki kifejtette, milyen állapotban lép majd színpadra ma este.
Szikora Róbert Fenyő Miklósra emlékezett vissza
Bármikor, amikor beszélni kell Mikiről, akkor az olyan, mintha letépnének egy sebtapaszt rólam. Képtelenség felfogni, hogy helyette lépek fel, egyáltalán már az a tény, hogy ő már nincs, elképesztő. Ám az ilyen érzelmeket ki kell zárni egy fellépés alatt, bármennyire is különleges a helyzet, és ez most egy nagyon különleges szituáció
— mondta az Origónak az R-Go frontembere.
Szikora Róbert egy különlegességet is tartogat a mai fellépésre, amin Szandi is ott lesz, mivel tényleg nem mindennapi, hogy egy közelmúltban elhunyt barát helyett kell koncertet adni. „Amikor majd a közös dalokat fogjuk játszani, akkor bemutatunk egy új dalt is, amit még közösen írtunk. Szerintem kicsit pityeregve, de forró szívvel fogjuk abszolválni a mai napot” — árulta el Szikora Róbert.
Szikora Róbert különleges rituáléja koncert előtt
Egy tanult zenészbarátok azt mondta, úgy hívják, hogy Mick Jagger, hogy forró szív és hideg fej. Ezekre kell nagyon odafigyelnie egy zenésznek. A forró szív ilyenkor azt jelenti, hogy elő kell szedni azokat az ösztönöket, amik miatt elkezdtél játszani, de közben tudod, hogy hol vagy és előre gondolkozol 3-4 lépéssel
— osztotta meg gondolatait lapunkkal az énekes.
A koncert előtt és a koncert után is van egy olyan rutin, amit a bandatagok együtt szeretnek megtartani. A mai ilyen szempontból is különleges lesz. „Az embernek egy imával lehet ezt a nehézséget leküzdeni, a Mikiért. Akkor ez sikerülni fog. Ilyenkor kérjük Isten segítségét a koncerthez, mégiscsak ő adta nekünk ezt a tehetséget” — jelentette ki Szikóra Róbert.