Egyetlen érintés is pokoli fájdalommal járhat, Lady Gaga is ezzel a betegséggel küzd

Lady Gaga évek óta kénytelen elviselni ezt a gyógyíthatatlan, de kezelhető betegséget, amely több száz milliói ember, elsősorban nők mindennapjait keseríti meg világszerte. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a világsztárok élete gondtalan, pedig ők is ugyanúgy szembesülhetnek komoly egészségügyi problémákkal, mint bárki más. Az Oscar-, és többszörös Golden Globe-, valamint Grammy-díjas énekesnő tizenhárom éve kénytelen együtt élni a krónikus fájdalom szindrómával, amelyről még ma is viszonylag keveset tudunk. Világszinten az emberek 2-4 %-át érinti, akik a testi szenvedés mellett környezetük ítélkező pillantásait is kénytelenek elviselni.
- Minden fontos információt összegyűjtöttünk Lady Gaga betegségével kapcsolatban, amiről először a Gaga: Fifty Foot Two című Netflix dokumentumfilmjének bemutatója előtt mesélt a közönségnek.
- Az úgynevezett fibromyalgia egy krónikus fájdalomszindróma, ami képes az egész testre kiterjedni. A kór leginkább a középkorú nőket veszélyezteti.
- A tünetek nagyon kínzóak tudnak lenni, a betegek teljes életére kihatnak, a tudomány jelen állása szerint gyógyítani nem lehet, de vannak kezelési lehetőségek, amik segítenek a fájdalom csökkentésében, a mindennapok egyszerűbbé tételében.
Lady Gaga fibromyalgia betegséggel küzd
Mi a fibromyalgia?
A fibromyalgia elsősorban az izmokat, inakat és szalagokat érinti. Legjellemzőbb tünete a test több pontján jelentkező tartós fájdalom és a fokozott fájdalomérzékenység. A testen klasszikusan tizennyolc tenderpont ismert, amelyek nyomásra különösen érzékenyek. A betegeknél pedig ez hatványozottabban jelentkezik: már egy enyhe könyök- vagy vállérintés is olyan kínzó érzéssel járhat, amitől összeeshetnek. A jelenlegi ismeretek szerint a betegség hátterében az idegrendszer megváltozott fájdalomfeldolgozása áll. A fibromyalgia kimutatása nem egyszerű, a diagnózist nehezíti, hogy nincs olyan laboratóriumi vagy képalkotó vizsgálat, amely egyértelműen igazolná a meglétét, ezért felismerése a tünetek, a kórelőzmény és más betegségek kizárása alapján lehetséges.
Mik lehetnek a fibromyalgia lelki okai?
Magyarországon nagyjából 95–380 ezer közé tehető a fibromyalgiás betegek száma, ami bármely életkorban megjelenhet. Nem ritka gyermekeknél vagy serdülőknél, de leggyakrabban a 30–45 éves nőknél diagnosztizálják, akiknél mintegy nyolcszor gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál. Ennek pontos oka egyelőre nem ismert. A kutatások szerint a betegség kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A genetikai hajlam mellett hozzájárulhatnak hormonális változások, tartós stressz, lelki traumák, fertőzések vagy akár egy baleset, műtét is. Előfordulhat az is, hogy más krónikus fájdalommal járó betegségek mellett alakul ki. Azonban egyetlen, mindenkinél fennálló kiváltó okot a mai napig sem sikerült azonosítani.
2017-ben beszélt először Lady Gaga betegségéről
A Csillag születik sztárja 2017-ben vallott először betegségéről, nem sokkal a Gaga: Fifty Foot Two című Netflix dokumentumfilmjének bemutatója előtt. Ebben kendőzetlenül beszél arról, milyen küzdelmes a fibromyalgia. Az ezzel járó fájdalom időnként annyira elhatalmasodik rajta, hogy még fellépni is képtelen. Lady Gaga állapotát mind fizikai, mind érzelmi traumáknak tulajdonítja: 19 éves korában szexuális zaklatás áldozata lett, emiatt poszttraumás stressz szindróma alakult ki nála, 2013-ban pedig egy színpadi balesetben csípőtörést szenvedett. A popikon többször hangsúlyozta, nem sajnálatot szeretne kiváltani, hanem felhívni a figyelmet arra, milyen nehéz együtt élni ezzel a gyógyíthatatlan és kínzó kórral, amely kívülről láthatatlan.
Mik a fibromyalgia tünetei?
A fibromyalgia nem csupán elhúzódó és fokozott izomfájdalmat jelent. Az érintettek gyakran számolnak be kimerültségről, alvászavarokról, fejfájásról, koncentrációs nehézségekről és memóriazavarokról. Sokan olykor úgynevezett „agyködöt” is tapasztalnak, amikor nehezebben tudnak figyelni, gondolkodni vagy felidézni emlékeket, korábban megszerzett tudást. A betegséghez emésztőrendszeri panaszok, szorongás vagy depresszió is társulhat. A tünetek erőssége ráadásul időről időre változhat: vannak nyugodtabb időszakok, majd hirtelen újra fellángolnak a panaszok. A szakemberek kétféle fibromyalgiát különböztetnek meg. Az elsődleges forma önálló betegségként jelentkezik, míg a másodlagos valamilyen más, például reumatológiai kórállapothoz kapcsolódva alakul ki.
Hogyan lehetséges a fibromyalgia kezelése?
Bár a krónikus fájdalom szindróma jelenlegi tudásunk szerint nem gyógyítható, megfelelő kezeléssel és tudatos életmóddal sok érintett képes aktív, teljes életet élni. A kezelés mindig egyénre szabott, és általában többféle módszer kombinációjából áll. A gyógyszeres kezelés mellett kiemelt szerepet kap a rendszeres, kímélő mozgás, az egészségesebb étrend, a gyógytorna, a jóga, az akupunktúra és a fokozatos állóképesség-fejlesztés. Lady Gaga saját elmondása szerint többféle gyakorlati módszert használ tünetei enyhítésére: melegítést, elektromos takarót, infraszaunát és Epsom-sós fürdőt. Ugyancsak fontos a megfelelő alvás, a stressz csökkentése és szükség esetén a pszichés támogatás, hiszen a lelki állapot jelentősen befolyásolhatja a tünetek erősségét. Nem kell tehát elviselnünk az állandó kínt, csupán ismerjük fel időben a tüneteket, és forduljunk mielőbb szakemberhez - írja a Fanny magazin.
Mit javasol a fibromyalgia specialista?
Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, valamint a neurálterápia és a HKO/TCM szakorvosa szerint se a felismerés se a terápia nem könnyű. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is lehetséges.
– A fibromyalgia kezelése érzékeny feladat. Jobbára összetett orvosi csapatmunkát igényel, sokszor együtt dolgozik a neurológus, a pszichiáter, az immunológus és a fájdalomspecialista. A diagnózist követő első lépés általában a krónikus fájdalom orvosi módszerekkel történő csökkentése. Ezt követik a további kezelések, mint például a gyógytorna, ami segít oldani a görcsöket, fellazítani az izmokat és mobilabbá tenni az ízületeket – emeli ki a fájdalomspecialista, aki azt is hozzáteszi, hogy az alkalmazott komplex konzervatív kezelési módszerek lépésről-lépésre hoznak javulást. Bizonyos esetekben ez hosszabb ideig is eltarthat, de sem a páciensnek, sem a gyógyítónak nem szabad türelmetlennek lennie.