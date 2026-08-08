Egyetlen érintés is pokoli fájdalommal járhat, Lady Gaga is ezzel a betegséggel küzd

Mik lehetnek a fibromyalgia lelki okai?

Magyarországon nagyjából 95–380 ezer közé tehető a fibromyalgiás betegek száma, ami bármely életkorban megjelenhet. Nem ritka gyermekeknél vagy serdülőknél, de leggyakrabban a 30–45 éves nőknél diagnosztizálják, akiknél mintegy nyolcszor gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál. Ennek pontos oka egyelőre nem ismert. A kutatások szerint a betegség kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A genetikai hajlam mellett hozzájárulhatnak hormonális változások, tartós stressz, lelki traumák, fertőzések vagy akár egy baleset, műtét is. Előfordulhat az is, hogy más krónikus fájdalommal járó betegségek mellett alakul ki. Azonban egyetlen, mindenkinél fennálló kiváltó okot a mai napig sem sikerült azonosítani.

2017-ben beszélt először Lady Gaga betegségéről

A Csillag születik sztárja 2017-ben vallott először betegségéről, nem sokkal a Gaga: Fifty Foot Two című Netflix dokumentumfilmjének bemutatója előtt. Ebben kendőzetlenül beszél arról, milyen küzdelmes a fibromyalgia. Az ezzel járó fájdalom időnként annyira elhatalmasodik rajta, hogy még fellépni is képtelen. Lady Gaga állapotát mind fizikai, mind érzelmi traumáknak tulajdonítja: 19 éves korában szexuális zaklatás áldozata lett, emiatt poszttraumás stressz szindróma alakult ki nála, 2013-ban pedig egy színpadi balesetben csípőtörést szenvedett. A popikon többször hangsúlyozta, nem sajnálatot szeretne kiváltani, hanem felhívni a figyelmet arra, milyen nehéz együtt élni ezzel a gyógyíthatatlan és kínzó kórral, amely kívülről láthatatlan.

Mik a fibromyalgia tünetei?

A fibromyalgia nem csupán elhúzódó és fokozott izomfájdalmat jelent. Az érintettek gyakran számolnak be kimerültségről, alvászavarokról, fejfájásról, koncentrációs nehézségekről és memóriazavarokról. Sokan olykor úgynevezett „agyködöt” is tapasztalnak, amikor nehezebben tudnak figyelni, gondolkodni vagy felidézni emlékeket, korábban megszerzett tudást. A betegséghez emésztőrendszeri panaszok, szorongás vagy depresszió is társulhat. A tünetek erőssége ráadásul időről időre változhat: vannak nyugodtabb időszakok, majd hirtelen újra fellángolnak a panaszok. A szakemberek kétféle fibromyalgiát különböztetnek meg. Az elsődleges forma önálló betegségként jelentkezik, míg a másodlagos valamilyen más, például reumatológiai kórállapothoz kapcsolódva alakul ki.