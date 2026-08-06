„Nekem saját lakásom már nincsen” – Fodor Zsóka egyszerre két otthonát is feladja

Fodor Zsóka életében ismét egy komoly mérföldkő következik, idén nyáron immár kilencedik alkalommal költözik. A népszerű színésznő a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogy ezúttal nemcsak budapesti otthonát hagyja maga mögött, hanem pécsi lakásától is búcsút vesz. Emellett azt is elárulta, mi az, ami a mai napig élteti.

Fodor Zsóka színésznő: Mai napig aktívan játszik Budapesten és Pécsett egyaránt (Fotó: MW Bulvár)

Fodor Zsóka két lakásból kell, hogy kiköltözzön

A költözés részleteiről Zsóka őszintén beszélt, valamint arról is említést tett, mi az, ami a nehézségek ellenére a mai nap is boldogsággal tölti el.

Én bérelek lakásokat, nekem sajátom már nincsen. Volt. Meg kellett volna egyet tartanom

– kezdte az ország örök Magdi anyusa, Fodor Zsóka, aki ezután kitért arra, hogy költözés terhe nála most kétszeres: