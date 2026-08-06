„Nekem saját lakásom már nincsen” – Fodor Zsóka egyszerre két otthonát is feladja

Fodor Zsóka életében ismét egy komoly mérföldkő következik, idén nyáron immár kilencedik alkalommal költözik. A népszerű színésznő a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogy ezúttal nemcsak budapesti otthonát hagyja maga mögött, hanem pécsi lakásától is búcsút vesz. Emellett azt is elárulta, mi az, ami a mai napig élteti.
Fodor Zsóka két lakásból kell, hogy kiköltözzön
A költözés részleteiről Zsóka őszintén beszélt, valamint arról is említést tett, mi az, ami a nehézségek ellenére a mai nap is boldogsággal tölti el.
Én bérelek lakásokat, nekem sajátom már nincsen. Volt. Meg kellett volna egyet tartanom
– kezdte az ország örök Magdi anyusa, Fodor Zsóka, aki ezután kitért arra, hogy költözés terhe nála most kétszeres:
Pécsről is elköltözöm, mert nem tudok két lakást fenntartani, meg nem is érdemes. De Pécsett barátnőimnél alhatok, amikor ott játszom. Pesten meg nagyon sok dolgom van, illetve három darabban játszom. Úgyhogy két lakásból költözöm egyszerre nyáron.
A színésznő szokásához híven humorral is kezelte a helyzetet. Bár sokakat megviselne egy ekkora változás, ő derűsen tekint előre.
Én 10 évre keresek lakást, tudniillik 84 éves vagyok, és 94 évesen majd átgondolom, hova fogok tizedjére költözni, ha át tudom gondolni!
– jegyezte meg mosolyogva. Fodor Zsóka egész pályafutása során arról volt ismert, hogy a legnehezebb élethelyzetekben is megőrizte pozitív szemléletét. Most sincs ez másként. Bár saját ingatlana már nincs, továbbra is aktív életet él, és esze ágában sincs visszavonulni. Arról is beszélt, hogy számára a színház jelenti az igazi éltető erőt, illetve, hogy a mai napig bevonuló tapsot kap. És ez még nem minden! Zsóka a költözés mellett a forró nyári hőségben egy új könyv megjelenésére is készül, amely hamarosan az olvasók kezébe kerülhet. Ezekből egyértelműen látható, hogy az elismert színésznő 84 évesen is nyakába tud venni két költözést, miközben aktívan játszik a színházban, és új könyve is hamarosan megjelenik.