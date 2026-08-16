Nagyon meghízott, most rá sem lehet ismerni: 45 kilót fogyott Bridget Fonda – fotókon a színésznő átalakulása

A 62 éves Bridget Fonda látványos fogyása után ismét megmutatta magát a nyilvánosság előtt. A színésznőt szerdán Los Angelesben kapták lencsevégre, ahol egy ujjatlan, csíkos felsőben és bő fekete nadrágban indult ebédelni. A hírek szerint az elmúlt egy évben mintegy 45 kilót fogyott – írja a Daily Mail.

Bridget Fonda amerikai színésznő 2001-es fotója.

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Az egykori hollywoodi sztár az összeállítást sportcipővel és fekete, keresztpántos táskával egészítette ki, ősz haját pedig feltűzve viselte. Fonda hosszú évek óta távol tartja magát a rivaldafénytől, most azonban a jelek szerint újra magabiztosabbnak érzi magát.

Gyógyszerrel vagy életmódváltással fogyhatott

A színésznő fogyásáról korábban is beszámoltunk, a Daily Mail akkor egy testsúlyszakértőt is megkérdezett. Dr. Wilks szerint elképzelhető, hogy Fonda GLP-1-típusú gyógyszert, például Ozempicet vagy Zepboundot használt, de azt sem zárta ki, hogy jelentős étrendi változtatásokkal érte el az eredményt.

Retired Bridget Fonda, 62, spotted on rare outing decades after quitting Hollywood https://t.co/w83TM23eWg pic.twitter.com/ZXYHxUsoJr — New York Post (@nypost) August 14, 2026

A fogyás állítólag az önbizalmára is pozitív hatással volt, és egyes hírek szerint már azt is fontolgatja, hogy visszatér Hollywoodba.

Fonda 2003-ban súlyos autóbalesetet szenvedett, amelyben két csigolyája eltört.

Később a családjára és a felépülésére koncentrált, és fokozatosan eltűnt a filmvilágból.

Bridget Fonda is hardly recognizable any longer: 🫤 pic.twitter.com/Jeo7m5yJxs — AlphaFox (@alphafox) December 21, 2025

A Keresztapa III.-ban is fontos szerepet kapott

Bridget Fonda, a legendás Jane Fonda unokahúga már ötévesen kamerák elé állt az Easy Rider című filmben, amelyben édesapja, Peter Fonda is szerepelt.

Karrierje később olyan filmekkel vált igazán ismertté, mint az Egyedülálló nő megosztaná... és a Quentin Tarantino rendezte Jackie Brown vagy a Sorsjegyesek.

1990-ben Francis Ford Coppola A keresztapa III. című filmjében is feltűnt, ahol Grace Hamilton újságírót és fotóst alakította. Később az Egyszerű terv, a Pánik a fedélzeten és a Kiss of the Dragon című produkciókban is szerepelt. Utolsó munkája a 2002-es A Hókirálynő-sorozat volt.

Fonda 2023-ban még úgy nyilatkozott, hogy nem tervezi a visszatérést, mert – ahogy fogalmazott – „túl jó civilnek lenni”. Most azonban a látványos átalakulása után ismét felmerült, hogy újra szerepet vállalhat Hollywoodban.