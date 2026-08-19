Gyászol a világ: meghalt a legendás ZZ Top dobosa

Gyászol a rockvilág: 77 éves korában elhunyt Frank Beard, a ZZ Top legendás dobosa. A zenész békésen, családja körében, egy texasi hospice intézményben távozott az élők sorából.

Frank Beard, a ZZ Top dobosa meghalt - Fotó: Unsplash

Több mint fél évszázad a rhythmic élén

Frank Beard 56 éven át diktálta a tempót a texasi trió mögött. Olyan halhatatlan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a:

Sharp Dressed Man

Legs

Gimme All Your Lovin

Bár a zenekar frontemberei, Billy Gibbons és Dusty Hill ikonikus, hosszú szakállukról váltak ismertté, a sors fintoraként pont a Beard (szakáll) vezetéknevű dobos volt az egyetlen a csapatban, aki nem viselt nagy arcszőrzetet.

Frank Beard romló egészségi állapota

A dobos egészsége az utóbbi időben megrendült. A ZZ Top már tavaly márciusban bejelentette a közösségi oldalain, hogy Beard egészségügyi okok miatt ideiglenesen visszalép a turnézástól, a pontos diagnózist azonban akkor nem hozták nyilvánosságra.

Zenésztársa megható búcsúja

Billy Gibbons, a zenekar alapító-gitárosa szívszorító közleményben emlékezett meg hűséges társáról:

"Ma Elwood és én egy nagyszerű barátot és munkatársat veszítettünk el, a világ pedig az egyik leginnovatívabb dobost, Texas igaz fiát. Az ő jellegzetes lüktetése volt a kulcs ahhoz, hogy a ZZ Top a csúcson maradjon. A zenekar, amelynek hat évtizeden át tagja volt, tovább fog menni az úton – pontosan úgy, ahogy ő kívánta."

A rocktörténelem egyik legstabilabb felállású zenekara több mint 50 millió lemezt adott el világszerte. Frank Beard egy 2019-es dokumentumfilmben úgy fogalmazott: "Megtaláltam azokat az embereket, akikkel játszanom kellett. Soha nem akartam kilépni, és soha nem akartam, hogy kirúgjanak."