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gajdos tamás

68 évesen is elképesztő formában van Gajdos Tamás: az extrém hőségben is aktívan sportol

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Elképesztő tempót diktál a műsorvezető! Gajdos Tamás 68 éves múlt, mégis napi szinten több órát sportol, versenyeken indul, és majd kicsattan az életerőtől. Még a hőkupola sem tartja vissza!
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gajdos tamássportoláskánikula

Ha valaki ránéz Gajdos Tamásra, aligha hinné, hogy a műsorvezető már 68 éves. Energikus, sportos, és a mai napig olyan aktív életet él, amely a sokkal fiatalabbak számára is példamutató lehet. Nemcsak rendszeresen mozog, hanem versenyeken is rajthoz áll, jelenleg pedig már a következő megmérettetésekre készül.

Gajdos Tamás minden egyes nap sportol
Gajdos Tamás minden egyes nap sportol (Fotó: Schumy Csaba)

Gajdos Tamás a kánikulában sportolásról: „Kell, csak okosan”

A műsorvezető számára a sport nem időszakos elfoglaltság, hanem életforma. Még a nyári kánikula sem tartja vissza attól, hogy kerékpárra pattanjon vagy eddzen, ugyanakkor hangsúlyozza: ilyenkor különösen fontos az odafigyelés.

Sokan megijednek a hőségriadók és a figyelmeztetések miatt, pedig sportolni ilyenkor is lehet, sőt kell is, csak okosan. A tűző napon, a déli órákban természetesen nem ajánlott fizikailag megterhelni magunkat, de a reggeli vagy az esti órák tökéletesek erre, ahogy az árnyékos, vízparti helyszínek is

– mondta az Origónak.

Saját példáját is felhozta: gyakran bringázik a Naplás-tó környékén és a Szilas-patak mentén, ahol az erdős szakaszokon akár 5-10 fokkal is hűvösebb lehet, mint a város betonrengetegében.

A teljes leállást azonban semmiképpen sem tartja jó megoldásnak.

„A mozgásról nem szabad teljesen lemondani, mert akkor az életfunkcióink is lelassulnak. Egy-két nap pihenés belefér, de hosszú távon nem tesz jót a teljes passzivitás. A legfontosabb ilyenkor a megfelelő folyadékbevitel: rengeteg víz és esetleg izotóniás italok. A cukros, szénsavas üdítőket nem ajánlom, mert csak fokozzák a szomjúságérzetet.”

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Gajdos Tamás először mesélt új párjáról
Gajdos Tamás először beszélt az új párjáról
Gajdos Tamás több versenyen is szép eredményeket ért el
A Szerencsekerék egykori műsorvezetője, Gajdos Tamás több versenyen is szép eredményeket ért el (Fotó: Gajdos Tamás)

A hőkupola miatti hőségriadóban rengeteg folyadékot kell inni, pláne mozgás közben

A sportolóknak azt is tanácsolja, hogy megfelelő ruházatot válasszanak, hiszen ma már olyan technikai felszerelések léteznek, amelyek kifejezetten a nagy melegre készültek.

„Nincs sportolásra alkalmatlan idő, csak nem megfelelően felöltözött sportoló. A mai futó- és kerékpáros ruházatok rendkívül könnyűek, jól szellőznek és gyorsan száradnak. Bringázás közben pedig mindig legyen nálunk két kulacs: az egyikből igyunk, a másikból pedig nyugodtan locsoljuk a fejünket és a nyakunkat. A Tour de France versenyzői is pontosan ezt csinálják.”

A kerékpározást különösen ajánlja a nyári hónapokban, hiszen a menetszél természetes hűtést biztosít.

Én mindenkinek ajánlom a bringázást. Nem feltétlenül kell hegyet mászni, sík terepen is remekül lehet tekerni. Már egy 20 kilométer per órás tempónál is kellemesen hűt a menetszél, ezt pedig még tovább fokozhatjuk, ha időnként vízzel felfrissítjük magunkat.

Gajdos Tamásnak a biciklizés az egyik kedvenc időtöltése
A biciklizés az egyik kedvenc időtöltése (Fotó: Gajdos Tamás)

Gajdos Tamás versenyekre is jár

Gajdos Tamás nemcsak beszél a mozgásról, hanem példát is mutat. A múlt hétvégén egy 75 kilométeres kerékpárversenyen indult, miközben már a két hét múlva esedékes senior atlétikai országos bajnokságra készül. Az ősz sem lesz eseménytelen számára: duatlon- és senior atlétikai világbajnokság is szerepel a versenynaptárában.

„Nálam napi szinten egy-két óra mozgás biztosan belefér. Most különösen sokat készülök, hiszen jön a senior atlétikai országos bajnokság, utána pedig a duatlon- és atlétikai világbajnokság. Ezekre folyamatosan edzeni kell.”

Úgy érzi, a rendszeres sportnak és a pozitív gondolkodásnak köszönheti, hogy ennyire fiatalos maradt.

Sokan mondják, hogy a negyvenes éveimet élem – nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is. A kettő összefügg: ha az embernek vannak céljai, motivált marad és folyamatosan keresi a kihívásokat, az a testére is jó hatással van. Nem kell attól, hogy elmúltunk 60 vagy 65 évesek, leülni a televízió elé és feladni az aktív életet. Ez egy rossz beidegződés. Egyszerűen nem kell leállni, élni kell az embernek az életét.

 

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