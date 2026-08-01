68 évesen is elképesztő formában van Gajdos Tamás: az extrém hőségben is aktívan sportol

Ha valaki ránéz Gajdos Tamásra, aligha hinné, hogy a műsorvezető már 68 éves. Energikus, sportos, és a mai napig olyan aktív életet él, amely a sokkal fiatalabbak számára is példamutató lehet. Nemcsak rendszeresen mozog, hanem versenyeken is rajthoz áll, jelenleg pedig már a következő megmérettetésekre készül.

Gajdos Tamás minden egyes nap sportol (Fotó: Schumy Csaba)

Gajdos Tamás a kánikulában sportolásról: „Kell, csak okosan”

A műsorvezető számára a sport nem időszakos elfoglaltság, hanem életforma. Még a nyári kánikula sem tartja vissza attól, hogy kerékpárra pattanjon vagy eddzen, ugyanakkor hangsúlyozza: ilyenkor különösen fontos az odafigyelés.

Sokan megijednek a hőségriadók és a figyelmeztetések miatt, pedig sportolni ilyenkor is lehet, sőt kell is, csak okosan. A tűző napon, a déli órákban természetesen nem ajánlott fizikailag megterhelni magunkat, de a reggeli vagy az esti órák tökéletesek erre, ahogy az árnyékos, vízparti helyszínek is

– mondta az Origónak.

Saját példáját is felhozta: gyakran bringázik a Naplás-tó környékén és a Szilas-patak mentén, ahol az erdős szakaszokon akár 5-10 fokkal is hűvösebb lehet, mint a város betonrengetegében.

A teljes leállást azonban semmiképpen sem tartja jó megoldásnak.

„A mozgásról nem szabad teljesen lemondani, mert akkor az életfunkcióink is lelassulnak. Egy-két nap pihenés belefér, de hosszú távon nem tesz jót a teljes passzivitás. A legfontosabb ilyenkor a megfelelő folyadékbevitel: rengeteg víz és esetleg izotóniás italok. A cukros, szénsavas üdítőket nem ajánlom, mert csak fokozzák a szomjúságérzetet.”