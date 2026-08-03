Gajdos Tamás perelné a TV2-t, mert nem lesz híradós: reagált a csatorna

Gajdos Tamás évtizedekkel ezelőtt a Tények műsorvezetőjeként már bizonyított, így nem volt meglepő, amikor felröppent a pletyka, hogy ő lehet majd Szedmák Zita partnere a TV2 új hírműsorában, amit végül egyszerűen csak TV2 Híradónak kereszteltek. Ám a műsorvezető szerint a hónapokig tartó tárgyalások után, két hete egyszerűen visszamondták a felkérést. Így Gajdos Tamás most jogi útra terelné az ügyet, amire a csatorna is reagált.

Gajdos Tamás mégsem lesz híradós a TV2-nél, hiába zajlottak hónapokig a tárgyalások (Fotó: Schumy Csaba)

Gajdos Tamás műsorvezetőként megkérdőjelezhetetlen tapasztalattal rendelkezik, a TV2 híradós posztjára mégis Pachmann Péter választották helyette, aki persze szintén elismert a szakmában. A Szerencsekerék egykori házigazdájának azonban mindössze két hete szóltak a döntésről, ami igencsak rosszul érintette, amit egy hozzá közelálló forrás is megerősített.

Voltak, vannak nézeteltéréseink a szerződtetésemmel kapcsolatban a TV2-vel, ezért az ügyet dr. Magyar György ügyvédi irodájára bíztam. A következőben ők tudnak majd tájékoztatást adni a ügy folytatásáról. Bízunk a békés megoldásban, de mivel jogi természetűek a nézeteltérések a szerződés előkészítésével, bonyolításával, majd a visszamondásával kapcsolatban, ezért van arra szükség, hogy ügyvéd segítségét kérjem

– mondta a Blikknek.

„Ő az a típusú ember, aki nem tart sok vasat a tűzben, és mivel egészen az utolsó pillanatig rendben mentek az egyeztetések, és vele együtt haladt a maga útján az új TV2 Híradó kialakítása, ő úgy szervezte az életét, hogy a jövőben ez lesz a fő munkája” - mondta a lapnak A Nagy Duett sztárjának ismerőse.

A TV2 Híradó műsorvezetői Pachmann Péter és Szedmák Zita, valamint hétvégente Farkas Fanni és Ambrus István lettek (Fotó: TV2)

A TV2 reagált Gajdos Tamás kijelentésére

A lap a csatornát is megkereste, akik hivatalos közleményben erősítették meg, hogy valóban zajlottak tárgyalások Gajdos Tamással, de szerintük egyelőre szó sincs perről.

„A TV2 Média Csoport megerősíti, hogy a felek között valóban zajlottak egyeztetések, ezek azonban nem vezettek megállapodáshoz, és végül a feladatokra a tegnap bejelentett műsorvezetők kaptak felkérést. Az egyeztetések részleteiről nem kívánunk nyilatkozni, mivel azok kizárólag az érintett felekre tartoznak. A témában még nem érkezett hozzánk ügyvédi megkeresés, de amennyiben erre sor kerül, állunk elébe” – nyilatkozta a TV2 Csoport sajtóosztálya.