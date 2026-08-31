Feljelentették Galambos Lajost: "Lajcsi félrevezette a hatóságot, engem pedig meghurcoltak!"

Áram-, gáz- és vízlopás, valamint vesztegetés miatt ítélték el még évekkel ezelőtt Galambos Lajost: az ügy kezdete 2021 nyarára nyúlik vissza. A zenészt ekkor egy vállalkozó kereste fel, K.K., aki azt ígérte - a politikusi és ügyészi kapcsolatait felhasználva -, 200 millió forintért cserébe elintézi, hogy a kiszabott büntetést felfüggessze az eljáró bíróság. Ekkor jött a képbe Puskás Ferenc ügyvéd, akit a régi ügyfele, K. K. kért fel arra, hogy vállalja el Galambos védelmét, és aki a vesztegetési alkuról mit sem tudva találkozott Lajcsival. A trombitás erről a találkáról állította azt később, hogy „az ügyvéd az étteremben mindenben megerősítette, amit K. K. neki mondott”, ami Puskás Ferenc feljelentésének okát adta. Az ügyvéd most hamis tanúzás miatt jelentette fel a zenészt.

Feljelentették Galambos Lajost / Fotó: MW Bulvár

Feljelentették Galambos Lajost

Ezzel a kijelentéssel azt állította, mintha előttem ismert lett volna a vesztegetési szándék. Ebben az időben már leplezett eszköz, lehallgatás volt, tehát Galambos be volt drótozva, de az akkor készült felvételek és egyetlen más adat sem igazolta, hogy én tudtam volna a vesztegetési cselekményről

- mondta el a Blikknek az ügyvéd, aki két hónapot töltött előzetes letartóztatásban.

A börtönben ülve megfogadtam, hogy azonnal feljelentést teszek ellene, ha lezárul az ügy, de végül egy hónapot vártam, mire elmentem a rendőrségre. Lajcsi félrevezette a hatóságot, engem pedig meghurcoltak. Egyetlen ember sem beszélhet összevissza! Nem várom el, hogy bocsánatot kérjen tőlem, mert bármilyen szavakat is mondana, nem hinném el neki! Olyan károkat okozott nekem, amelyeket nem lehet helyrehozni. Galambossal utoljára 2024-ben találkoztam a bíróságon, amikor tanúként hallgatták meg az ügyünkben. Akkor ő ott, a bíró előtt bűnözőnek nevezett engem. Én egy székely ember vagyok, számomra az igazság és a korrektség mindennél fontosabb, ezért sem hagyom annyiban az ügyet

- jelentette ki dr. Puskás, hozzátéve, miután belekeverték őt ebbe az ügybe, rengeteg kár és veszteség érte őt: a felesége belebetegedett abba, ahogy végignézte, amint rabláncon elviszik, majd később a pszichiátrián elhunyt. Emellett a lakhelyén, Sukorón máig vannak, akik gyanakodva néznek rá, hiába zárult le a büntetőügye. A a Központi Nyomozó Főügyészség egyébként azzal az indoklással tartóztatta le az ügyvédet, hogy – tudva a 200 millió forintos vesztegetésről – elvállalta annak legalizálását egy kölcsönszerződés szerkesztésével, noha a lehallgatási leírás ezt nem bizonyította.