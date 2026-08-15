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galla miklós

Galla Miklós a Facebookon kért pénzt: "Ramatyul állok"

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Galla Miklós ismét a követői segítségét kéri. Mint írta, már élelmiszerre sincs pénze.
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galla miklósfacebookonpénz

Galla Miklós szombaton ismét anyagi segítséget kért követőitől. A humorista arról számolt be, hogy jelenleg élelmiszerre, gyógyszerre és közüzemi számlái kifizetésére sincs pénze.

Galla Miklós pénzt kér követőitől
Galla Miklós pénzt kér követőitől - Fotó: Máté Krisztián/ MW Bulvár

„Ramatyul állok anyagilag. Semmi pénzem nincs. Kellene élelmiszerre, gyógyszerre és közüzemi számlákra. Kérem, aki tud, adjon. Nagyon köszönöm” – írta Galla Miklós szombaton a közösségi oldalán.

A humorista június végén is pénzt kért a követőitől, mert mint fogalmazott, betegsége miatt nem tud dolgozni. Mint ismert, Galla Miklós közel 10 hónapig küzdött megállíthatatlan, makacs csuklással. Többször járt orvosnál, ám nem tudtak rajta segíteni. Mindenáron meg akarta műttetni magát, ám ezt a Semmelweis orvosai nem vállalták.

 

 

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