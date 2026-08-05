Nem Gallusz Niki az egyetlen: ismert nők, akik fiatal férfi mellett találták meg a szerelmet!

Sokszor hallani, hogy a szerelem nem ismer határokat és többek szerint korhatárokat sem. Ez a magyar hírességekre is igaz, mivel egyre több középkorosztályú celeb hölgy vállalja fel, hogy nála sokkal fiatalabb férfivel hozta össze az élet. Ez történt Gallusz Nikolettel is, aki az elmúlt hetekben jelentette be, hogy a fiatalok által ismert Tony-val alkotnak egy párt. Sokan tátott szájjal nézték a képeket, ám azóta többször is úgy beszéltek egymásról, hogy életük szerelmét sikerült megtalálniuk.

Gallusz Nikolett és párja nem győzik hárítani azt a gyűlölethullámot, amit mindketten kapnak a közösségi oldalakon (Fotó: Keller Mátyás)

Gallusz Nikolett párja sok kritikát kap

Könnyen kijelenthető, hogy a színésznő nem él unalmas napokat. A rajongók egyből kikezdték párját, Pazicski Tibort, ismertebb nevén Tonyt, akinek a közösségi oldalán kell megvédenie magát.

Gallusz Nikolett a párom és senkiért sem fogom elhagyni. Szerelmem egy életre, aki mellett önmagam igaz énje lehetek. Nikit szeretem, és ez már így marad. Istentől kaptam őt, az örök életre

– írta korábban egy videója alá a fiatal rapper és TikTok-sztár.

Gallusz Nikolett 51 éves kora ellenére, jelenleg is bomba formában van, amit a Nagy Duett 2026-os évadának színpadján is megmutatott.

Gallusz Nikolett szinte sugárzik új párja mellett (Fotó: Szabolcs László)

Gallusz Niki nem az egyedüli, aki fiatalabb férfit szeret

Bármennyire is nagy felháborodást keltett az emberekben a Nagy Duett korábbi szereplője és Tony kapcsolata, azért nem csak ők azok, akiket nem zavar a nagy korkülönbség. Kovács Patrícia, Keleti Andrea és Polyák Lilla is több mint tíz évvel idősebb jelenlegi párjuknál.

Külföldön pedig szintén vannak olyan meglepő kapcsolatok, mint Aaron Taylor-Johnson, aki csakúgy, mint Tony, ő is 23 évvel fiatalabb feleségénél. A színész idén ünnepelte 36. születésnapját, míg rendező felesége, Sam Taylor-Johnson jövőre már hatvanadik életévébe lép.

A sok kritika ellenére az alábbi pároknak mind sikerült megtalálni a harmóniát és kizárni az embereket, akik csak rosszat tudnak a kapcsolatukra mondani. Mutatjuk, hogy kiknek sikerült megugrani ezt az akadályt.