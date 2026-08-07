Egyetlen fotó buktatta le, rejtélyes férfivel szökött meg Gáspár Evelin

Gáspár Evelin Mallorcára utazott, ahonnan hol lenge ruhás, hol bikinis képeket posztol. Amellett, hogy előszeretettel mutatja meg idomait, követői figyelmét most egy másik momentum ragadta meg. Kivel nyaral valójában?

Gáspár Evelin mallorcai nyaralásán romantikázik? / Fotó: MW Bulvár

Gáspár Evelin életébe beköszöntött a szerelem?

Az egyik nyaralós posztjában feltűnt egy szőke hajú férfi is, aki iránt talán mélyebb érzelmeket is táplál, de persze ez csak találgatás, Gáspár Győző lánya nem árult el részleteket.

Evelin az utóbbi időben nagyon odafigyel életmódjára, ezzel együtt megnőtt az önbizalma is és záporoznak róla a merészebbnél merészebb fotók, melyek ráadásul gyakran készülnek egzotikus helyeken.

Az év elején ugyanakkor még kemény üzenetet küldött, akkor őszintén beszélt a párkapcsolatokról és a csalódásairól. Az influenszer úgy látta, sokan félreértik, amikor azt mondja: anyagias, ezért sem keresett akkor még párt. Lehet persze, hogy azóta némiképp változott a véleménye...